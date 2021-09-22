Захарова назвала шоком для НАТО создание партнерства AUKUS

Создание партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности стало полной неожиданностью в первую очередь для НАТО, а не для потенциальных противников, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Что вы думаете: для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком. Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого США, Австралия и Великобритания называют своими противниками, против которых они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Великобритания», – заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, ситуация вокруг трехстороннего партнерства AUKUS требует повышенного внимания всего политологических сообщества и специалистов в военно-стратегических вопросах.

«То, что происходит вокруг Австралии – казалось бы, территории далекой, – то, что сейчас разворачивается там (на фоне объявленного формата трехстороннего партнерства AUKUS), не просто интересно, хотя это очень интересно, но действительно требует повышенного внимания всего политологического сообщества, причем не только людей, которые занимаются международными отношениями, но и непосредственно военно-стратегическими вопросами», – указала дипломат.

Напомним, Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS.

Австралийская сторона, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных субмарин по американским технологиям, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем, где это решение уже назвали ударом в спину.

После одностороннего разрыва соглашения, заключенного в 2016 году, Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, а позднее заявила, что будет защищать свои интересы в ходе обсуждения торгового соглашения между Австралией и ЕС.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого.