Оксана Дмитриева намерена инициировать появление в Госдуме «депутатов-фракций» Прилепин выразил готовность возглавить фракцию «Справедливой России – За правду» Пискарев обратился в ГП по поводу призывов из-за рубежа к атакам на систему голосования 22 сентября 2021, 10:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру. Обращение касается призывов из-за рубежа к кибератакам на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на состоявшихся в России выборах. «Сегодня я подписал и направил в Генеральную прокуратуру России обращение по фактам призывов из-за рубежа к организации кибератак на нашу электронную систему голосования, многочисленные и систематические попытки взломать продолжались все три дня голосования», – передает ТАСС слова Пискарева. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии.

Эксперты НОМ: Выводы Шпилькина похожи на «иракскую пробирку Пауэлла» 21 сентября 2021, 21:58 Россия – сложносоставное государство с разной политической культурой и составом населения, к объяснению электоральных процессов в котором не подходят обобщения на основе математической функции нормального распределения, считают эксперты Ассоциации «Независимого общественного мониторинга» (НОМ). Ранее социолог Сергей Шпилькин выступил с критикой результатов выборов, ссылаясь на построенные им графики распределения данных. «На протяжении 14 лет Сергей Шпилькин, именуемый «математиком и независимым электоральным аналитиком», строит графики и на их основании делает шокирующие выводы о масштабных фальсификациях на выборах. При этом аналитик не скупится на цифры, оценивая уровень фальсификаций не в десятки и даже не в сотни тысяч голосов, а в десятки миллионов голосов», – отметил замдиректора Института истории и политики, кандидат исторических наук, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.



Он указал, что сразу после объявления результатов голосования на выборах в Госдуму, Шпилькин «соорудил очередной график и очередную цифру – ни много, ни мало, а половина всех голосов, отданных за «Единую Россию» сфальсифицированы». Это вывод строится на мнении, что голоса «были получены на участках с очень высокой явкой и большим процентом голосов за единороссов» и приписаны победителям.



«Умозаключения господина Шпилькина, что есть «нормальные участки» и «аномальные участки», где большое количество проголосовавших и большое количество голосов за ЕР, не соответствуют реальной ситуация, – указывает Шаповалов. – Российская Федерация – большое и сложносоставное государство, состоящее из множества территорий с разной политической и электоральной культурой, этническим, конфессиональным, социальным и профессиональным составом населения, зачастую, противоположным по своим электоральным предпочтениям. Где-то избиратели не спешат идти на выборы, а где-то уже с раннего утра выстраиваются очереди, на некоторых территориях, в силу разных причин, сильны протестные настроения, а буквально рядом – избиратели позитивно оценивают действия власти и готовы дать ей широкий кредит доверия».



Эксперт напомнил, что в крупных и сложных по составу государства, в том числе США или Германии, наблюдаются подобные территориальные особенности электорального поведения. «Это что, тоже аномалия и фальсификация? Нет, об этих странах господин Шпилькин молчит», – заметил эксперт НОМ.



Член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш, комментируя выводы Шпилькина, указал на «ставшее традиционным отсутствие в доступе методики исследования, системы учета погрешностей и контроля достоверности данных, инструментария и технологии работы с данными». «Так исследования, претендующие на достоверность, не делаются. А придание гипотезам, основанным на неполных данных, характера политизированных аксиом – это синдром «иракской пробирки Пауэлла (Перед вторжением в Ирак госсекретарь США Колин Пауэлл принес в Совбез ООН пробирку с белым порошком, которая якобы доказывала наличие у Ирака оружия массового поражения. При том, что в действительности у Вашингтона не было реальных доказательств наличия у Саддама Хусейна такого оружия – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал эксперт.

Лукаш полагает, что Шпилькин «не брал в расчет специфику социально-экономического развития, пространственной неоднородности регионов, конфессиональные и национальные, половозрастные особенности населения, – все, что играет роль в вопросах выбора».



Напомним, социолог Шпилькин постоянно выступает с критикой результатов российских выборов. В качестве инструмента оценки голосования, он использует так называемый метод Шпилькина, основанный на допущении о возможности применения функции нормального распределения или кривой Гаусса для оценки результатов голосовани. В это раз аналитик назвал половину от всех голосов, полученных «Единой Россией» на выборах в Госдуму «аномальными».



Метод Шпилькина не раз вызывал критику со стороны экспертного сообщества. Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму 21 сентября 2021, 10:59

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live». МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. «Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуме 21 сентября 2021, 18:18

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата, сообщили в ЦИК. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком. Напомним, по ЦИК публиковал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ – 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%) Также ЕР сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, «Справедливой России – За правду» – в восьми. От ЛДПР, «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам. Официальные итоги выборов планируется подвести в пятницу. Пушков оценил возможность непризнания итогов российских выборов на Западе 21 сентября 2021, 17:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Это означало бы политическую войну и практически полное прекращение контактов ЕС с Россией. Думаю, это нереально», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя кампанию со стороны Запада по дискредитации выборов в России и угрозы непризнания их результатов. «Есть только один документ, который призывает страны ЕС не признать наши выборы в Госдуму в случае выявленных нарушений международного права. Это резолюция Европарламента от 16 сентября текущего года. Но она носит рекомендательный характер», – пояснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «Кроме того, – подчеркнул сенатор, – нет поводов для заявлений о нарушениях международного права во время проведения выборов». Пушков убежден, что «со стороны ЕС могут прозвучать различные заявления, но дальше этого лидеры Запада не пойдут». «Что означает для ЕС не признать результаты российских выборов? В таком случае они будут вынуждены перестать общаться со всей законодательной властью в России и должны выступать за исключение нашей страны из Совета Европы, куда они сами же настойчиво приглашали нас вернуться в 2019 году», – напомнил собеседник. «Это означает политическую войну и практически полное прекращение контактов с Россией. Думаю, это нереально, – полагает Пушков. – А раз нет конкретных решений со стороны Запада, то и реагировать России тут пока не на что». Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что мониторинг выборов в Бундестаг будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как выборы в Госдуму мониторили 245 международных наблюдателей. Также она отметила, что «Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено пошло на провокацию, отказавшись отправлять наблюдателей на выборы в Россию». Несмотря на отказ ОБСЕ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ. Ранее Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания России перед выборами. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. 16 сентября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии, пишет Интерфакс. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68% Россия решила рассматривать заявления из-за рубежа о непризнании выборов как вмешательство 21 сентября 2021, 19:09

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Заявления из-за рубежа, которые будут ставить под сомнение признание выборов в Госдуму, будут рассматриваться как «грубое вмешательство в суверенные дела России», заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. «Комиссия полностью разделяет и поддерживает заявление Центральной избирательной комиссии о признании выборов в Госдуму восьмого созыва состоявшимися. Хотим предупредить, что иная постановка этого вопроса из-за рубежа кем-либо будет рассматриваться как грубое вмешательство в суверенные дела Российской Федерации, со всеми вытекающими из этого последствиями», – приводит его слова ТАСС. Климов отметил, что сенаторы рассчитывают, что все виновные в нарушениях избирательного законодательства будут выявлены и привлечены к ответственности. «Сказанное в полной мере относится и к тем, кто был вовлечен в попытки внешних атак на российский электоральный суверенитет», – сказал Климов. Он предложил россиянам, «которые вольно или невольно были вовлечены в соответствующие деструктивные процессы, прекратить заниматься такого рода противоправной деятельностью, добровольно и незамедлительно явиться в правоохранительные органы и не усугублять свою вину в совершении конкретных административных правонарушений и уголовных преступлений». «В 2021 году страны так называемого коллективного Запада во главе с США попытались активно и масштабно использовать разнообразные методы вмешательства в суверенные дела России с целью хоть как-то повлиять извне на волеизъявление граждан, опорочить нашу избирательную систему, заставить усомниться в итогах всенародного голосования, поставить вопрос о легитимности выборов в Госдуму. Мы также хорошо понимаем, что это делалось во многом как своеобразная репетиция, смотр своей агентуры и их сообщников, проверка форм и методов подрывной работы для более серьезной подготовки к предстоящим в 2024 году выборам президента России», – заключил Климов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке деятельности иноагента «Голос» по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. 16 сентября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии, пишет «Интерфакс». В «Единой России» оценили вероятность перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму 21 сентября 2021, 14:54

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Из федеральной пятерки «Единой России» в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты, заявил источник, близкий к партии. «Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров – точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом», – сказал РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму. Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Грузии не понравилось проведение выборов в Госдуму в Абхазии и Южной Осетии 21 сентября 2021, 10:59 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Председатель парламента Грузии Каха Кучава назвал «нелегитимными» выборы в Госдуму России в Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Весь мир поддерживает территориальную целостность Грузии, в то время как политика России (в отношении Абхазии и Южной Осетии) не имеет поддержки международного сообщества», – заявил он. «Факт в том, что никакого правового обоснования голосования (в Абхазии и Южной Осетии) нет», – подчеркнул председатель парламента Грузии. МИД Грузии также откликнулся на «незаконное открытие до 20 избирательных участков на оккупированных территориях», как Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию, и назвал это «очередным деструктивным шагом Москвы против суверенитета и территориальной целостности Грузии». «Это процесс де-факто аннексии» Абхазии и Южной Осетии, заявило министерство иностранных дел Грузии. «Зеленые» предложили «Яблоку» и «Зеленой альтернативе» объединиться 21 сентября 2021, 11:59 Текст: Алина Назарова

Партия «Зеленые», занявшая по итогам выборов в Госдуму девятое место, предложила «Яблоку» и «Зеленой альтернативе» войти в их состав, чтобы в будущем сформировать единую экологическую фракцию, заявил сопредседатель партии Сергей Шахматов. «С учетом резко «позеленевшей» повестки «Яблока» мы предлагаем им и «Зеленой альтернативе» войти в состав «Зеленых» и сформировать единую экологическую фракцию в Государственной думе», – предложил Шахматов, передает РИА «Новости». Кроме того, в партии не против конструктивного взаимодействия с парламентскими партиями. «Эксперты от партии «Зеленые» готовы входить в рабочие группы при комитете Госдумы по экологии для повышения качества законодательных инициатив», – добавил Шахматов. В то же время лидер «Зеленых» Андрей Нагибин назвал отличным показателем итоговые 0,91% голосов избирателей и общую девятую строчку партии. «За нас проголосовали более полумиллиона человек, мы превысили результат предыдущих выборов. И это с учетом того, что партия обновилась за месяц до начала избирательной кампании, и появления партии-спойлера, оттянувшей процент голосов», – заявил Нагибин. Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Венедиктов объяснил итоги голосования в Москве «трагической ошибкой партий» 21 сентября 2021, 15:33 Текст: Алина Назарова

Разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы, считает глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. «Были партии, которые призывали бойкотировать электронное голосование. КПРФ призывала не участвовать в электронном голосовании, и ее избиратели массово не пошли туда. Это же очевидно, если вы призываете своих верных избирателей, то они и не приходят. Это были и КПРФ, и справороссы. А три другие партии – «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» – призвали к участию, говорили, что если вы не можете прийти на участки, придите онлайн. И у них у всех электронных избирателей больше, чем избирателей, пришедших на участки», – сказал Венедиктов «Интерфаксу». По его словам, он говорил представителям КПРФ, что они «совершают трагическую ошибку». «Тот ваш избиратель, который не может по каким-то причинам прийти на участок, он просто не пришел. А куда ему тогда? В онлайн говорят не ходить, в офлайн не могу. Что делать? Это была стратегическая ошибка КПРФ, в избирательных кампаниях бывают стратегические ошибки», – заявил он. Венедиктов напомнил о выборах мэра Москвы в 2018 году, когда Сергей Собянин «набрал 1,5 млн голосов из 2,2 млн, а кандидат от коммунистов – 378 тысяч». «А в этом году «список Собянина» собрал 1,4 млн голосов из 3,9 млн. Надо же сравнивать и честными быть. КПРФ собрала в 2018 году 378 тысяч, а сейчас она собрала 869 тысяч. Больше чем в два раза. И никуда эти голоса не украли. Вот они – каждый голос есть», – сказал Венедиктов. Он также отверг обвинения партий и экспертов в том, что к московской системе блокчейн, применявшейся при электронном голосовании в столице, не было доступа у внешних наблюдателей. «Абсолютная ложь или некомпетентность. Допуск наблюдателей был, пока шло голосование. После окончания голосования, когда был собран ключ для расшифровки, он был выложен в открытый доступ в интернете. И каждый человек с 21 часа – любой: вы, я, президент Байден – могут взять этот ключ и расшифровать все два миллиона бюллетеней и сверить результаты. И на это потребуется час-полтора. То есть мы каждого человека сделали наблюдателем», – сообщил Венедиктов. Он заверил, что доступ есть и ко всем транзакциям, которые проходили во время голосования. «Невозможно подменить транзакцию другой. Они там зашифрованы. Impossible. Два миллиона транзакций отпечатаны в режиме реального времени. Расшифровывайте и считайте», – подчеркнул Венедиктов. По его словам, технологии, которые были применены при московском электронном голосовании, «гораздо стабильнее и прозрачнее, чем голосование бюллетенями». «Как начальник штаба, я знаю, что основные жалобы нам шли по голосованию бюллетенями, а не на электронное. Если спросить у меня, что вызывало у меня больше проблем с честностью и транспарентностью, то это те два миллиона, которые голосовали бумажно, а не те два миллиона, которые голосовали электронно. Я имею в виду не людей, конечно, а процедуру», – заметил Венедиктов. «Я не сомневаюсь в том, что все голосования, которые были сделаны, лежат сейчас в блокчейне. Я не сомневаюсь в том, что любой человек может их сейчас проверить, воспользовавшись ключом и потратив на это время. Я напомню, что такая же история была с КОИБами. Когда несколько лет назад поставили под сомнение голосование в КОИБах, мы открыли их и пересчитали. 997 тысяч бюллетеней пересчитали – разошлось на один. Ну и тут можно, пожалуйста, пересчитывайте. Никто не проверяет – все только разговаривают: верим – не верим. Если говорить, что это вопрос веры, то это к отцу Тихону или к патриарху Кириллу, а не ко мне точно», – заключил он. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Вассерман сказал, будет ли соблюдать строгий дресс-код в Госдуме 21 сентября 2021, 12:51 Текст: Алина Назарова

Телеведущий, избранный депутат Госдумы Анатолий Вассерман, который до сих пор появлялся перед зрителями исключительно в знаменитой жилетке, снабженной десятками карманов, рассказал газете ВЗГЛЯД будет ли он соблюдать дресс-код в нижней палате парламента. «Скорее всего, строгий дресс-код я соблюдать не буду. Но посмотрим. Возможно, придется как-то согласовать ношение моей жилетки с думской охраной», – заявил Вассерман газете ВЗГЛЯД, отвечая на вопрос, стоит ли ждать его появления в классическом костюме с галстуком. Напомним, самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил на выборах в Преображенском округе Москвы с 33,66% после обработки 100% бюллетеней. В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Оксана Дмитриева намерена инициировать появление в Госдуме «депутатов-фракций» 21 сентября 2021, 22:44

Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Создание статуса «депутат-фракция» в Госдуме было бы очень удобно для одномандатников, это давало бы нам право на выступление и избавило от репутации, образно говоря, парий», – пояснила газете ВЗГЛЯД депутат питерского Закcобрания Оксана Дмитриева. Кандидат от «Партии роста» Дмитриева проходит в Госдуму по итогам прошедших выборов. «Депутаты, которые единолично прошли в парламент от малых партий, все равно представляют интересы определенной части россиян, поэтому введение в регламент Госдумы понятия «депутат-фракция» отвечало бы нормам справедливости. Но, думаю, в ближайшее время это вряд ли будет сделано», – указала руководитель фракции «Партия Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. Она также допустила создание коалиции со своим участием, а также депутатов от партий «Родина» Алексея Журавлева и «Гражданская платформа» Рифата Шайхутдинова с самовыдвиженцами, например – с актером Дмитрием Певцовым и общественным деятелем Анатолием Вассерманом. «Еще когда я была в третьем созыве, мы иногда объединялись с депутатами очень разных взглядов и обсуждали повестку. Так что, в нынешнем составе парламента я бы такое тоже приветствовала», – подчеркнула политик. В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Председатель ЦИК Элла Памфилова нынешнюю назвала избирательную кампанию интересной, жаркой и конкурентной. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования прошло с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Эксперт увидел общую причину победы «Единой России» и «Новых людей» 21 сентября 2021, 21:05

Фото: civilfund.ru

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Выигрыш «Единой России», равно как и неожиданный прорыв в парламент «Новых людей», обусловил один и тот же фактор. У них получилось дать ответ на главный запрос россиян – запрос на обновление», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Константин Костин, комментируя итоги думской избирательной кампании. «Единороссы более, чем на 50% обновили свой список кандидатов. А «Новые люди» (НЛ) своим названием и риторикой декларировали, что они – альтернатива старым политическим силам. Они выдвинули таких новых политиков, которым люди поверили», – сказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, выступая во вторник на круглом столе «Единый день голосования – 2021: итоги и тенденции». Костин назвал и другие факторы, которые помогли ЕР – поддержка со стороны президента Владимира Путина и удачная «конструкция избирательных списков», а также успешная мобилизация базового электората. По его мнению, «в условиях волатильности рейтингов, в условиях отрицательной динамики социального самочувствия», партия решила опереться на свой базовый электорат и не пытаться оттянуть голоса из других электоральных ниш. «Ну и народная программа – впервые в истории избирательных кампании в России программа партии утверждалась не на съезде. По предложению главы государства, основа программы в течение полутора месяцев согласовывалась с гражданами России. Это тоже способствовало успеху ЕР», – цитирует ТАСС аналитика. Что касается «Новых людей», то они сумели эффективно побороться со своими соседями по электоральным нишам, признал Костин. «Они забрали какую-то часть голосов «рассерженных горожан» – часть электората «Яблока». Мы с коллегами шутили, что у НЛ и «Яблока» 8% на двоих. Как видим, большую часть этого сегмента забрали НЛ, что и вывело их в парламент», – уточнил глава ФоРГО. Костин не исключил, что вице-спикером Госдумы от «Новых людей» будет избрана экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, второй человек в списке партии. «Скорее всего, сама Авксентьева хочет этого и «Новые люди» хотят, – сказал глава ФоРГО газете ВЗГЛЯД. – Но, если мы посмотрим на думскую иерархию, там есть посты руководителей фракций и вице-спикеров от партий. Посмотрим, как думские патриархи отреагируют на такую идею. И количество комитетов, и персональное распределение на посты вице-спикеров ставится на голосование единым пакетным соглашением». На ваш взгляд Вы рассказываете, за кого голосуете на выборах? Открыто заявляю о своем выборе

Только близким людям

В анонимных опросах

Никогда

Неважно, сколько кресел заняли «Новые люди» в Госдуме, принципиальным стало само появление пятой партии в парламенте – впервые за 18 лет, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который также выступил на круглом столе. Но, эксперт сомневается, будут ли эффективны «Новые люди» в повседневной парламентской деятельности. «Создается ощущение, что готовы они к этому плохо. Скорее, мы услышим популистские крики, но при этом увидим мало продуктивности. Хотя НЛ могут создавать какие-то интересные ситуативные альянсы», – считает аналитик. В завершившейся избирательной кампании Чеснаков назвал также важным тот факт, что в списки кандидатов не удалось попасть оппозиционным радикалам. «Власть раздолбала несистемную оппозицию, – и это большой задел на будущее. Власть показала, что готова в этом идти до конца, пояснила: если хотите играть в системном поле – пожалуйста. Выстраивайте коалиционные стратегии, конкурируйте, но не переходите конституционные границы в попытке реализовать свои политические идеи», – пояснил эксперт. Одним из главных разочарований нынешней кампании Чеснаков назвал поведение «Яблока». «Партия утратила понимание того, как работать со своими электоральными группами. Лидер партии Николай Рыбаков демонстрировал архаичный политический язык. Думаю, это последняя электоральная кампания «Яблока» в том виде, в котором партия существует сейчас», – спрогнозировал политолог. По итогам выборов в новом созыве Госдумы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100% протоколов. С 49,82% голосов по партийным спискам лидирует «Единая Россия», второе место у КПРФ – 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). Российское посольство назвало недопустимыми заявления Лондона о выборах в Госдуму 21 сентября 2021, 15:34 Текст: Елизавета Булкина

Заявления МИД Британии о якобы подрыве демократических свобод в ходе прошедших в России выборов в Госдуму являются недопустимыми, заявили в российском посольстве в Лондоне. «Заявление пресс-службы МИД Великобритании в связи с прошедшими 17-19 сентября выборами в Государственную думу рассматриваем как очередную попытку вмешательства во внутренние дела России. Считаем такие действия недопустимыми в кругу цивилизованных наций», – цитирует заявление диппредставительства ТАСС. В заявлении МИД Британии также осуждается проведение выборов в Госдуму в Крыму. Российское посольство в Вашингтоне ранее также заявило, что заявления Госдепартамента США о якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Госдуму России являются голословными, народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. Политолог назвал «громкой заявкой» 13 мандатов «Новых людей» в Госдуме 21 сентября 2021, 19:28 Текст: Андрей Резчиков

Завоеванные партией «Новые люди» 13 мандатов в Госдуме VIII созыва – это громкая заявка и демонстрация развития российской политической системы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Во вторник Центризбирком озвучил количество мандатов, полученных партиями и кандидатами-одномандатниками по итогам выборов. «Озвученные Центризбиркомом цифры отличаются в первую очередь тем, что в Госдуме появилась фракция «Новые люди». Я надеялся, что они пройдут, но никто не мог быть уверенным в этом. Соответственно, эти 13 мандатов – это громкая заявка партии, а во-вторых, демонстрация и признак того, что у нас не закостенелая политическая система, она развивается. Это очень приятный сюрприз», – сказал эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов. Политолог отметил также попадание в Госдуму депутатов-одномандатников Оксаны Дмитриевы от «Партии роста» и Алексея Журавлева от «Родины». По его словам, этим политикам необязательно входить в какую-то фракцию и «они могут оставаться просто депутатами». «Дмитриева – это, конечно, никакая не «Партия роста». Это человек, который всегда признавалась избирателями самостоятельным политиком или «яблочником». «Партия роста» – это мимикрия. Дмитриева просто поверила лидеру партии Борису Титову и сделала, на мой взгляд, ошибку. Она выбралась за счет собственных ресурсов и узнаваемости», – уверен Баширов. Что касается Журавлева, то «он традиционно забирает свой округ». «Журавлев – тоже сильный кандидат. Хотя он возглавляет партию «Родина», у него очень хорошие позиции в одномандатном округе», – напомнил эксперт. В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Политолог перечислила главные итоги выборов в Госдуму 21 сентября 2021, 18:33 «На прошедших выборах сенсацией стала партия «Новые люди». Получается, менее чем за два года мы увидели становление новой политической силы, которая смогла собрать свой электорат», – заявила газете ВЗГЛЯД руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Эта партия также смогла организовать структуру, подготовить программу и обеспечить себе место в Госдуме, это говорит о том, что политический ландшафт в стране со временем будет изменяться, подчеркнула Кислицына. «Вторая показательная история – сильное снижение позиций ЛДПР, особенно в регионах традиционного голосования. И третий момент – убедительный результат «Единой России» – она получила даже больше, чем прогнозировали самые оптимистичные прогнозы», – указала эксперт. Она отметила, что ЕР получила не просто конституционное большинство, но фактически «все самые сложные одномандатные округа, где планировалась очень тяжелая ситуация». Эти моменты, по ее мнению, стали основными с точки зрения электоральных изменений и ожиданий. Также важным событием на выборах стало распространение в будущем в масштабах страны электронного голосования. За этим сервисом и удобным форматом, разумеется, будущее, отметила собеседница. «Что касается легитимности выборов, то вопросов не должно быть ни у кого. Все мы видели пристальное внимание, которое уделялось системой данному процессу, количество наблюдателей, допуск международных наблюдателей, вообще изменением принципов транспарентности участков и их снабжении камерами. Все это дало свои плоды, с чем, в свою очередь, связано отсутствие каких-либо значимых нарушений», – пояснила Кислицына. Эксперт добавила, что на местах могут быть «эксцессы с отдельными исполнителями, но это единичные случаи». По словам политолога, ЦИК реагировал на эти ситуации очень быстро и, «где это происходило, сразу обращалось всестороннее внимание». На нескольких участках по этой причине был пересчет, заключила собеседница. В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам.