Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в университете Перми вылетел в Москву

Самолет Ил-76 МЧС, на борту которого находятся семь пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, вылетел в Москву.

Самолет вылетел в 10.23 мск, на его борту находятся специальные медицинские модули, в полете пациентов будут сопровождать медики отряда Центроспас МЧС и Федерального центра медицины катастроф, передает ТАСС.

В медицинских службах уточнили, что состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.

Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.

Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.