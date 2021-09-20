Учения стран ШОС «Мирная миссия» стартовали под Оренбургом ВМФ России начал учения в Черном море 20 сентября 2021, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения ВМФ России, в которых задействованы около 20 боевых кораблей и подводных лодок, начались в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитан второго ранга Алексей Рулев. «Порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб. Выход кораблей в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2021 учебный год», – передает РИА «Новости» слова Рулева. В учениях задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ. На начальном этапе учений моряки отработали выход кораблей из пунктов базирования с форсированием минного района по заранее протраленной полосе, совместному плаванию и маневрированию в различных строях и ордерах при прохождении районов интенсивного судоходства. «Экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника», – сказал Рулев. Кроме того, в учениях корабельных сил задействованы самолёты и вертолёты из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. За ходом маневров будут наблюдать при помощи беспилотников. Ранее Украина и США впервые решили провести боевые стрельбы на учениях Rapid Trident.

В США назвали главный козырь российского Су-25 18 сентября 2021, 15:14

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Грозный арсенал российского штурмовика Су-25 может уничтожить любую вражескую цель, это его главный козырь, заявил американский военный эксперт Марк Эпископос в статье для издания The National Interest. Эпископос пишет, что основным преимуществом Су-25 является его богатый смертоносный арсенал вооружения, который компенсирует некоторые недостатки в авионике и аэродинамике. По его мнению, обширный выбор мощнейших боеприпасов позволяет самолету уничтожать любые наземные цели, передает ФАН. Отмечается, что «духовный наследник» легендарного Ил-2 впервые был применен войсками СССР в Афганистане, где успешно справлялся со всеми задачами. Самолет, которому уже четыре десятка лет, уже крайне редко используется Воздушно-космическими силами России в военных операциях, однако, констатировал автор публикации, в некоторых странах Су-25 активно применяется и по сей день. Ранее в США восхитились креативностью советского авиаконструктора. В США уличили Францию в двойных стандартах после срыва контракта по подлодкам 17 сентября 2021, 15:22

Фото: POOL/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Читатели сайта телеканала Fox News, комментируя отказ Австралии от приобретения французских подводных неатомных подлодок, заявили, что обвинения в адрес Вашингтона в сложившейся ситуации беспочвенны, и уличили Париж в двойных стандартах. «Прости, Макрон, это бизнес. Для субсидируемого государством Airbus было совершенно нормально красть контракты у Boeing, но теперь вы плачете из-за конкуренции в области подлодок», – написал пользователь с ником db3, передает РИА «Новости». «Возможно, австралийцам не нужны были подлодки, которые автоматически сдались бы при виде врага», – сыронизировал RightofYou. «Двойные стандарты Франции просто смешны. Они часть НАТО, но при этом продают ядерные технологии Ирану, ставя под угрозу безопасность США и себя самих. У меня нет к ним никакого сочувствия», – выразил мнение 2daysreality. «Извините, Франция. Австралия хочет, чтобы подводные лодки могли нырять и всплывать обратно на поверхность. Второй пункт весьма важен», – пошутил foulball. «И ты, Брут? Вполне уместное выражение, учитывая, что Франция поддерживала Байдена во время президентских выборов», – отметил jsmitty77. «Решение приняла Австралия, поэтому Франция обвиняет США. Предсказуемо», – подытожили читатели. В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину». Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию Франции, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль». В США нашли способную догнать Россию разработку в сфере гиперзвука 18 сентября 2021, 16:41

Фото: US Navy

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты вскоре получат вооружение, способное догнать Россию в сфере гиперзвука, заявил обозреватель журнала National Interest Крис Осборн. Осборн в своей статье подчеркнул, что у Москвы есть впечатляющие образцы гиперзвукового оружия, в том числе противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал», но Вашингтон стремительно развивается в создании гиперзвуковых вооружений, передает РИА «Новости». Он привел в пример разработку, которая появится на вооружении у США в 2023 году – гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). «В первоначальной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из четырех пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, так как боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь», – написал автор материала. По его словам, в случае атаки такой батареи на незащищенную зону противника возникнет угроза для сил оппонента. «В большинстве своем это сводится к тому, что если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться», – подвел итог Осборн. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия. Он отметил, что ранее Он добавил, что ранее Россия пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада, но теперь сохраняет преимущество в этой сфере над западными странами. В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России. Командование армии США поздравило летчиков открыткой с российскими Су-27 19 сентября 2021, 15:31 Текст: Евгения Шестак

Южное командование армии США поздравило военных летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27, что вызвало насмешки в соцсетях. Поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства. ВВС США были основаны 18 сентября в 1947 году. Поздравительная надпись «С днем рождения, ВВС США» сопровождается изображением трех самолетов, чьи силуэты очень похожи на российские Су-27. В соцсетях на это отреагировали с иронией. «Когда ВВС США получили самолеты Сухого? <...> С днем рождения, российские ВКС! <...> Военно-воздушные силы США выглядят так, словно их раздавили российские самолеты», – прокомментировали пользователи. Happy Birthday U.S. Air Force!#AirForceBirthday #USAF pic.twitter.com/Y0LwK24DgH — U.S. Southern Command (@Southcom) September 18, 2021 Советско-российский истребитель Су-27 относится к 4-го поколению боевых самолетов. У него имеется множество модификаций, включая наиболее современную – Су-35С из поколения 4++. Характерной чертой Су-27 и его модификаций является особая форма, которая делает планер аэродинамически неустойчивым, при этом обеспечивая ему сверхманевренность и возможность выполнять различные фигуры высшего пилотажа, такие как, к примеру, знаменитая «кобра Пугачева». Ранее российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено. Испанцы опубликовали фан-арты на российский Checkmate 18 сентября 2021, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Испанский тематический журнал Mundo de Aviacion («Мир авиации») опубликовал рендеры с новейшим российским самолетом Checkmate, который на изображениях летает над облаками. Издание разместило в своем Facebook два отдельных поста с несколькими рендерами. В одном посте представлен самолет на земле, над землей и в облаках, в другом три самолета летают в воздухе над уровнем облаков. «Не успел Checkmate дебютировать на «МАКС-2021», как уже стали завозить фан-арты», – прокомментировали публикацию в Telegram-канале Ростеха. Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России. До этого ФСВТС рассказывала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate. Пентагон счел Россию главным вызовом для США 18 сентября 2021, 07:29

Фото: Ron Sachs/CNP/

AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол сравнил «угрозы», которые якобы исходят от России и Китая для Европы и США. По словам Кола, Россия в краткосрочной перспективе может представлять собой для США более серьезную проблему, чем Китай, хотя Пекин и остается «задающей ритм угрозой» для Вашингтона. Кол сказал, что «в ближайшие годы Россия с точки зрения безопасности может представлять для США и, конечно, для Европы основной вызов» в военной сфере, передает ТАСС. Пентагон считает, что «Россия становится все более напористым противником». Утверждается, что Москва «полна решимости усиливать свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене», включая попытки посеять «разногласия» между западными державами. Кол заявил, что политика России «в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в киберсфере» остается «главным вызовом для США и их союзников». США утверждают, что Москва «слишком часто подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей». При этом Вашингтон «продолжает внимательно следить за военной активностью России на восточном фланге НАТО и в регионе Черного моря». В Пентагоне заявили, что намерены «взаимодействовать с Россией с позиции коллективной силы». Военное ведомство заверило, что «ВС США в Европе по-прежнему сильны, готовы и гибки, они обеспечивают надежное и эффективное сдерживание». «В НАТО мы работаем с союзниками и партнерами над обеспечением готовности ВС для усиления надежного боевого сдерживания во всем трансатлантическом сообществе», – сказал Кол. Напомним, замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен назвал армию России невероятно сильной. Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Пентагон счел США слишком медленными при конкуренции с Россией и Китаем. В Японии захотели разместить американские ракеты средней дальности 20 сентября 2021, 07:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Кандидат на пост председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии, бывший министр юстиции Санаэ Такаити заявил, что считает необходимым разместить в стране американские ракеты средней дальности. «Я считаю, что размещение ракет средней дальности абсолютно необходимо. Это необходимо в том числе для защиты нашей территории и народа», – передает ТАСС слова Такаити в ходе дебатов на телеканале «Фудзи». Она заявила, что намерена вести активный диалог с США по этому вопросу, если станет премьер-министром, добавив, что размещение американских ракет явлется сдерживающим фактором в регионе для КНДР и Китая. Другие кандидаты на пост председателя партии, который также возглавит правительство, не поддержали ее. В частности, министр, ответственный за проведение вакцинации от коронавируса, Таро Коно заявил, что такие споры бессмысленны, пока не будут соответствующим образом распределены роли между США и Японией в рамках их стратегического альянса. Экс-глава МИД Фумио Кисида в свою очередь указал, что многое будет зависть от деталей такого плана, а также от реакции населения. Бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода назвала дискуссию «крайне опасной» и отметила, что в данном случае дипломатия должна иметь приоритет над наращиванием военной мощи. 17 сентября в Японии стартовала кампания в преддверии намеченных на 29 сентября выборов председателя ЛДП, который также станет и новым премьер-министром. В ней участвуют четыре кандидата – Коно, Кисида, Такаити и Нода. Кандидатуру Коно ранее поддержал действующий глава правительства Есихидэ Суга. В прошлую среду премьер Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности. Кроме того, в марте командующий американскими ВС в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон заявил, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю. Глава минобороны ФРГ призвала Европу стать независимой от США в военном плане 18 сентября 2021, 08:53 Текст: Наталья Ануфриева

Европейский союз (ЕС) должен действовать более независимо от США в военном плане, но не отделяться от американских партнеров полностью, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Крамп-Карренбауэр завила об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, отметив, что «это не означает, что мы должны отделиться от американцев», передает ТАСС. «Но могут возникнуть такие ситуации, при которых у нас будут другие интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил», – сказала она. Министр напомнила, что после захвата талибами* власти в Афганистане европейские коллеги обсуждали на экстренном заседании пути выхода из ситуации, и тогда обсуждались в числе прочего силы быстрого реагирования. По ее словам, она предложит свое видение по формированию таких сил до конца октября. Ранее в Германии допустили выход Франции из НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию. Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США. Норвегия усмотрела рост военной активности России у своих территорий 18 сентября 2021, 06:57

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

Глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен утверждает, что российская военная активность поблизости от норвежских территорий якобы неуклонно нарастает. Комментируя российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021», Бакке-Йенсен призвал Москву «быть открытой в том, что касается ее учений», а также выполнять «обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом», передает РИА «Новости». Напомним, совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» завершились 15 сентября, официальная церемония закрытия прошла на нижегородском полигоне Мулино. США сообщили об испытании способной нести ядерный заряд ракеты Trident II 18 сентября 2021, 21:26 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил США. «Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там добавили, что испытания демонстрируют готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания. Trident II – единственная на данный момент ракета, способная нести ядерный боезаряд в ВМС США и Британии. В сентябре 2019 года США провели испытательный запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с подлодки. Одна из них пролетела вблизи мексиканского Airbus, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера назвали слухами 18 сентября 2021, 04:52 Текст: Антон Антонов

Заместитель генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил, что ему «нечего сказать» о слухах относительно договора Мали с российской частной военной компанией Вагнера. Лакруа заявил: «Мы слышим слухи, но это все гипотетически. Мы ничего не видим». По его словам, «сложно спекулировать слухами». Он подчеркнул, что ООН «не вторгается в суверенные дела» стран, «вступать в двустороннее сотрудничество» – это «прерогатива государства». Для ООН, как заявил Лакруа, важно, чтобы миссия в Мали могла продолжать исполнять свои задачи, передает РИА «Новости». Напомним, Франция пригрозила вывести войска из Мали, если военная хунта заключит договор о сотрудничестве с ЧВК Вагнера. По данным французских источников, Мали планирует пригласить в страну около тысячи сотрудников ЧВК для обучения армии. Малийские власти признали, что вели переговоры, но договоренности достигнуты не были. Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря 17 сентября 2021, 15:33 Текст: Алексей Дегтярев

На берегу Азовского мор прошли плановые учения тактической группы украинских военных, в них задействовали танки и артиллерию отряда спецназначения «Азов», сообщили в МВД страны. «16 сентября, на побережье Азовского моря состоялись плановые учения тактической группы с задачей ведения противодесантной обороны. В отработке действий при высадке противника были задействованы пехотные подразделения, танкисты и артиллерия отдельного отряда спецназначения «Азов» 12 бригады оперативного назначения имени Вишневецкого», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». По легенде учений, катерные десантные группы противника вышли на участок и попробовали закрепиться на нем, чтобы создать плацдарм для подхода основных сил. Задача группы была в том, чтобы помешать врагу высадиться, а после чего отбить атаку и сбросить противника в море. В МВД Украины подчеркнули, что все мероприятия были отработаны, задача выполнена, а «тактическая группа нанесла противнику поражение и закрепилась на участке». В начале сентября ВСУ запланировали военные учения со стрельбой в Херсонской области, которая граничит с Крымом. До этого Украина провела тренировку ЗРК «Бук» на границе с Крымом. В Воронежской области прошли учения бомбардировщиков Су-34 18 сентября 2021, 14:47 Текст: Алексей Дегтярев

Бомбардировщики Су-34 в ходе учений в Воронежской области нанесли точечные авиаудары по условному противнику, сообщили в Минобороны России. «Экипажи самолетов нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на одном из авиационных полигонов округа», – сообщается на сайте ведомства. Также летчики отработали авианалеты с разных направлений и точечный сброс бомб по наземным целям. В маневрах участвовали порядка 80 человек из летного и инженерного состава. Ранее авиация Белоруссии и России отработала уничтожение аэродрома условного врага. Южная Корея собралась вооружить подлодки баллистическими ракетами 20 сентября 2021, 07:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Республика Корея во второй половине 2022 года примет на вооружение новую баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ), сообщил правительственный источник. Южная Корея впервые осуществила испытательный запуск БРПЛ 15 сентября. Ракета была выпущена с подводной лодки «Досан Ан Чан Хо» на испытательном полигоне в провинции Чхунчхон-Намдо. Она пролетела запланированное расстояние и поразила цель. Таким образом, страна стала седьмой в мире, успешно испытавшей БРПЛ, передает ТАСС. «Состоятся еще несколько раундов испытаний, чтобы убедиться в надежности ракеты. После завершения стадии разработки планируется начать ее массовое производство и поставить на вооружение во второй половине 2022 года», – приводит Ренхап слова источника. Другой правительственный источник сообщил , что всего планируется развернуть 78 таких ракет на девяти подводных лодках, включая «Досан Ан Чан Хо». Южнокорейская БРПЛ, являющаяся вариантом баллистической ракеты «Хенму-2Б», имеет максимальную дальность полета 800 км и оснащается обычными боеголовками. Газета ВЗГЛЯД писала, как Южная Корея вошла в элитный клуб стран, способных нанести удар баллистическими ракетами из-под воды. В прошлую среду премьер Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности. Кроме того, в марте командующий американскими ВС в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон заявил, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю. Помимо этого, о размещении американских ракет средней дальности заговорили в Японии. Учения стран ШОС «Мирная миссия» стартовали под Оренбургом 20 сентября 2021, 10:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Антитеррористические учения государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021» стартовали на полигоне Донгуз в Оренбургской области. В них примут участие более 5 тыс. человек, сообщил на церемонии открытия командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин. «Более 5 тыс. военнослужащих девяти государств <...> продемонстрируют готовность к совместным действиям по разгрому крупных бандформирований и нейтрализации террористических угроз. Впервые участие в учении принимает воинский контингент Республики Беларусь», – цитирует ТАСС Лапина. По словам командующего ЦВО, на учениях военнослужащие апробируют новые способы ведения совместных боевых действий с учетом развития современных средств вооружения и тактики террористических отрядов. Учения пройдут в два этапа, а в ходе активной фазы коалиционная группировка войск отработает практические действия по пяти оперативным эпизодам. «Мирная миссия – 2021» проводится с 20 по 24 сентября. В практических действиях задействованы около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Данные учения проходят раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первые из них состоялись в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал учения со странами ШОС на основе сирийского опыта.