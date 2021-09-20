Украина и США впервые решили провести боевые стрельбы на учениях Rapid Trident

Украинско-американские учения Rapid Trident – 2021 стартовали в понедельник на базе Международного центра миротворчества и безопасности национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области, они продлятся до 1 октября, сообщила пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

«К военной тренировке привлечены шесть тысяч военнослужащих из пятнадцати стран-партнеров. Впервые в истории Rapid Trident будут проводиться тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Также запланировано совместное осуществление прыжков украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Целью маневров является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

Напомним, в январе парламент Украины принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 году для участия в многонациональных учениях.