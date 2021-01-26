Суд Киева запретил празднование юбилейных дат пособников нацистов на Украине Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину 26 января 2021, 13:01 Текст: Ольга Никитина

Парламент Украины принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Такое решение на заседании во вторник поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент страны, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2021 году. В частности, речь идет о проведении украино-американских учений Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений «Три меча – 2021» и украино-британских учений Warrior Watcher-2021. Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

Прилепин предсказал возвращение журналистов Муждабаева и Бабченко в Россию 25 января 2021, 17:23

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

Лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин на фоне возвращения из Киева в Москву оперной певицы Марии Максаковой предсказал возвращение в Россию переехавших на Украину российских журналистов Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева. «Я вот с 2015 года говорю, что мы дождемся возвращения Муждабаева, Ганапольского и Бабченко. И Ярош еще в добровольцы запишется по борьбе с российским майданом», – написал Прилепин в своем Telegram. Он отметил, что, возможно, не прямо весь список сбудется, но часть – точно. По его словам, в России «надо долго жить». «Долго жить и сидеть на берегу. Но не просто так сидеть, а деятельно. Например, желательно, чтоб твои парни выше по течению уже работали над сплавом. Сами понимаете чего. Или кого. И они приплывут, мягко покачивая боками и глядя преданным взглядом в одну точку», – добавил писатель. Накануне сообщалось, что оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, вернулась в Россию, хотя ранее отказывалсь это делать. Муждабаев в 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину, заняв должность замгендиректора украинского телеканала ATR. В 2019 году Муждабаев возмутился прозвучавшими в Киеве заявлениями главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и потребовал, чтобы российского журналиста арестовали «за антиукраинскую деятельность и обменивали на Сенцова». Кроме того, Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова. В июне 2020 года СК России журналисту было предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, его объявили в международный розыск. В свою очередь Бабченко покинул Россию в 2017 году. В 2016 году он заявил, что не испытывает сочувствия и жалости к погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В конце мая 2018 года на Украине произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге СБУ. После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну. Журналист направился в Израиль, где начал выпрашивать деньги у своих подписчиков. В 2018 году Бабченко обещал вернуться в Россию «на первом же «Абрамсе» под флагом НАТО». На Украине рассказали об «афере века» с российским газом 26 января 2021, 09:29

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. По словам политика, цена на газ на Украине составляет примерно 9,8 гривны, но Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из России со скидкой 25%, и в этом случае цена бы составила 3,8 гривны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne. «А сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя – и имеем вот эту цену. Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», – сказал Марчевский. Отметив почти трехкратную разницу в стоимости, политик выразил мнение, что реальная цена газа – та, о которой договаривался Медведчук, а не установленная киевскими властями. Ранее сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны 25 января 2021, 16:30

Фото: mayak.com.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский производитель «Маяк» продемонстрировал мультикалиберную платформу «КалашНаш», позволяющую адаптировать автоматы Калашникова под патроны западных производителей тдругих калибров. «Украинская армия – потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы «КалашНаш», – цитирует сообщение завода РИА «Новости». Платформа позволяет формировать калибр с переменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. При этом другие детали платформы подходят ко всем другим калибрам. Платформа позволяет вести стрельбу патронами 5,45 × 39, 5,56 × 45 (223 rem), 6XC, 6,5 × 39 Grendel и 7,62 × 39. Переход на другой калибр проводится за две минуты с помощью замены ствола, затвора и магазина. Также планируется вывести платформу «КалашНаш» на рынки охотничьего и спортивного оружия в гражданской версии. В 2019 году украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для бойцов ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм. В Крыму пообещали показать комиссару СЕ последствия варварской политики Украины 26 января 2021, 09:18 Текст: Алина Назарова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом. Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составит доклад. «Не надо надеяться, надо прививаться российской вакциной и смело решать вопрос с поездкой в Крым. Мы покажем пустой канал и водохранилища. Мировая общественность должна знать о последствиях варварской политики Украины, перекрывшей поставки пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу», – сказал РИА «Новости» Гемпель. По его словам, международная общественность должна дать оценку действиям киевских властей, которые любым путем хотят навредить и уничтожить крымчан за их демократический выбор и желание жить на своей исторической родине в России. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Правительство уже подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 млрд рублей. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью». Глава МИД Украины назвал Навального другом 25 января 2021, 14:22

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал другом российского блогера Алексея Навального, поскольку тот «является врагом» президента России Владимира Путина. При этом Кулеба призвал украинцев «не очаровываться» Навальным. «То, что происходит сейчас в России, является важным и для интересов Украины... есть такая поговорка: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и в защиту которого вышли... на самом деле россияне вышли не в защиту Навального, а в защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу», – сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24». По его мнению, России в любом случае придется вернуть Крым, а Украина не должна очаровываться Навальным. «Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий», – сказал он. При этом он уточнил, если Навальный в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе, «ему придется принести извинения за российскую агрессию». Кулеба подчеркнул, что «враг моего врага является моим другом», поэтому если Навальный является врагом Путина, то Украина будет поддерживать Навального. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля 26 января 2021, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Запасы энергетического угля на Украине достигли значения в 455 тыс. тонн, чего недостаточно для обеспечения страны электроэнергией, заявил главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам. «Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны», – передает издание «Таймер» слова Зайченко. По его словам, пока украинскую энергосистему удается сбалансировать благодаря импорту электроэнергии из Белоруссии, однако такие возможности ограничены. «Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа, или за счет отключения потребителей», – заявил Зайченко. Напомним, в декабре Верховная рада Украины продлила до конца 2021 года действие пошлин в отношении угля, дизельного топлива и сжиженного газа из России. Умерла актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук 26 января 2021, 10:15

Фото: Анка с Молдаванки,Мотор Фильм Студия

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинская актриса театра и кино Ирина Токарчук умерла в возрасте 61-го года. Причиной смерти звезды «Джентльмен-шоу», предположительно, стал сердечный приступ. Врачи не успели спасти актрису: ее сердце перестало биться до прибытия машины скорой помощи, передает украинское издание «Таймер». Медработники по приезде на место вызова пытались провести реанимацию. Ирина Токарчук родилась в 1959 году, в 1983 году окончила ГИТИС (Москва). Работала в драмтеатре города Орехово-Зуево. Актриса Одесского русского театра. С 1992 года – участница юмористической телепередачи «Джентльмен-шоу». Участвовала в работе проекта «Маски-шоу», играла в театральных постановках Дома клоунов («Отелло», «Орфей и Эвридика», «Ромео и Джульетта»). Большую популярность Ирина Токарчук приобрела благодаря роли «тети Симы из одесской коммунальной квартиры» («Джентльмен-шоу»). РВИО развеяло мифы о Красной Армии в книге про освобождение Европы от нацизма 25 января 2021, 19:03 Текст: Ксения Панькова

Создание объективного образа русского солдата и Красной Армии и борьба с насаждаемым на Западе «образом русского дикаря» – одна из главных целей книги «Освобождение Европы от нацизма 1944-1945 гг.: проблемы научной интерпретации», представленной Российским военно-историческим обществом (РВИО). Презентация прошла в понедельник в Москве. Труд был подготовлен к 76-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), передает ТАСС. Как сообщил директор департамента науки и образования РВИО Юрий Никифоров, книга стала коллективной работой российских историков, над ней трудились специалисты Российского военно-исторического общества, Института российской истории Российской академии наук (РАН), научного совета РАН по фундаментальным вопросам российской и зарубежной истории. «Книга стала результатом многократного обсуждения на различных экспертных площадках, составной частью нашей общей работы по осмыслению и проработке не просто истории войны, но и того, как она сегодня понимается и интерпретируется», – пояснил он. Главной темой, по его словам, была выделена освободительная миссия в Европе, не просто история боевых действий, но разговор о том, от чего освободили Европу в 1945 году, о нацизме как о зле. Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор Елена Сенявская подчеркнула, что книга прежде всего создает объективный образ Красной Армии. По ее словам, понятие освободительной миссии в Европе на сегодняшний день часто подменяется разговором о советской оккупации стран Восточной Европы. «Целенаправленно создается негативный образ Красной Армии как банды мародеров, насильников, убийц мирного населения в отличие от якобы благородных западных союзников. (…) Полностью игнорируется исторический контекст, ход событий, причинно-следственные связи, меняются местами палачи и жертвы. В результате в западное сознание последовательно внедряется образ русского дикаря, осквернившего культурную Европу», – уточнила она. Как рассказала Сенявская, тема освободительной миссии в современной международной ситуации приобрела особую остроту сразу на нескольких уровнях. Во-первых, она имеет политическую актуальность, поскольку искажение освободительной роли СССР в Победе над фашистской Германией и милитаристской Японией направлено на подрыв международного положения современной России, считает историк. Второй причиной она назвала экономическую актуальность, так как за попытками представить Красную Армию в качестве оккупанта, нанесшего странам материальный ущерб, следуют материальные претензии, которые якобы обязана возместить современная Россия. В-третьих, актуальность объясняется внутрироссийскими процессами. «Когда массовый подвиг страны и ее народа пытаются подменить образом варваров, совершающих массовые преступления, удар наносится на ядро самосознания народа. А травмированное национальное сознание фактически лишает страну будущего, так как лишает народ самоуважения и выбивает психологическую опору для развития», – заметила научный сотрудник Института российской истории РАН. Ранее президент России Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну. В свою очередь доктор исторических наук Елена Малышева пояснила, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну. Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности объявлена в ВС Белоруссии 25 января 2021, 14:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности началась в ВС Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики. «В Вооруженных силах Республики Беларусь началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что комплексная проверка стартовала в понедельник по распоряжению министра обороны Виктора Хренина под руководством начальника Генштаба – первого замминистра обороны Александра Вольфовича. По данным ведомства, основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях. Как сообщили в пресс-службе, некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боеготовности. Так, в частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады. Согласно размещенной информации, действия войск пройдут практически на всех полигонах ВС и «отдельных участках местности». «Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», – добавили в минобороны. Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов заявил, что власти Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямую военную агрессию в рамках договоренностей по линии Союзного государства и ОДКБ. Украина отказалась возобновлять прямой импорт газа из России 26 января 2021, 12:15 Текст: Алина Назарова

Киев не намерен возобновлять прямой импорт российского газа, заявил на заседании Верховной рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Газ из России закупать напрямую наше правительство не имеет намерения, точка», – ответил он на вопрос одного из депутатов, передает ТАСС. Ранее руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. В середине января сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. Патрушев рассказал о последствиях языковой дискриминации на Украине 26 января 2021, 10:49 Текст: Ольга Никитина

Языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В интервью еженедельнику «Аргументы и факты» Патрушев подчеркнул, что руководство Украины «даже не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений». «Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма», – сказал секретарь российского Совбеза. Патрушев считает происходящее на Украине продолжением «русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США». «Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства», – сказал секретарь Совбеза. Он добавил, что в угоду Вашингтону Киев «сознательно игнорирует даже свою Конституцию, гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков». «Заявляя о стремлении в Европу, националистические власти Украины одновременно принимают законы, противоречащие взятым на себя международно-правовым обязательствам», – заключил Патрушев. Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена добиться отмены языковой дискриминации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и «встал на сторону радикалов-ксенофобов». Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство. Российские Ту-142 заметили в опознавательной зоне ПВО Аляски 26 января 2021, 08:30 Текст: Алина Назарова

Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) заявило, что зафиксировало два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски. «Около 19.00 по североамериканскому восточному времени (3.00 мск) командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», – говорится в сообщении NORAD в Twitter. Там уточнили, что суверенное воздушное пространство США или Канады не нарушалось, самолеты оставались в международном воздушном пространстве. В начале января Северный флот пообещал продолжить патрулирование Ту-142 над Арктикой и Атлантикой, отметив, что это будет одной из приоритетных задач объединения ВВС и ПВО Северного флота в 2021 году. Суд Киева запретил празднование юбилейных дат пособников нацистов на Украине 26 января 2021, 12:51 Текст: Елизавета Булкина

Суд Киева отменил решение горсовета украинской столицы и запретил празднование памятных дат лиц, причастных к холокосту и сотрудничеству с нацистами, сообщил автор иска украинский юрист Андрей Портнов. «Суд отменил по моему иску ранее приостановленное решение Киевсовета о праздновании памятных дат лиц, причастных к Холокосту, сотрудничеству с нацистами и военным преступлениям», – написал он в своем Telegram-канале. Портнов уточнил, что иск удовлетворен в полном объеме. Судебный процесс длился почти год при консультативной и экспертной поддержке руководителя еврейского комитета Украины Эдуарда Долинского, добавил юрист. Портнов разъяснил, что по решению суда в Киеве запрещено отмечать памятные даты: Ивана Полтавца-Остряницы – нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, главы украинских казаков-нацистов; Васыля Левковыча – коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора еврейских погромов, палача пяти тысяч евреев и тысяч поляков; Уласа Самчука – антисемита, издателя газеты «Волынь», участника уничтожения евреев Ровно; Василя Сидора – военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль», оберцугфюрера 201-го батальона шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения в Белоруссии; Юрия Липе – нацистского коллаборанта, автора идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок; Владимира Кубийовича – нацистского коллаборанта, активного функционера дивизии СС «Галиция»; Андрия Мельника – нацистского коллаборанта, организовавшего вспомогательную полицию в оккупированном Киеве;

Васыля Галасы – организатора еврейских погромов, участника уничтожения польского населения. Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. США и Украина традиционно голосовали против. Российские Ту-142 выполнили полет над Беринговым и Чукотским морями 26 января 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями, отработав навыки полета над безориентирной местностью, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. «26 января 2021 года пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей. Время нахождения самолетов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более 8 тысяч километров», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости». Как отмечается в сообщении, полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. В ближней зоне самолеты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Ранее сообщалось, что Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) зафиксировало два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски. Япония опровергла наличие тайного соглашения с военными США 26 января 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Японии Нобуо Киси опроверг появившуюся информацию о существовании тайного соглашения с США о совместном использовании американской базы «Кэмп-Шваб» на Окинаве. «Мы не думаем размещать подразделения быстрого развертывания на суше и море и совместно использовать Кэмп-Шваб. Решения принимаются на основе широкого рассмотрения (вопросов) министерствами иностранных дел и обороны Японии и Америки. Эти вопросы не решают сухопутные силы самообороны и морская пехота (США). Сухопутные силы самообороны рассматривают разные варианты, и я хотел бы воздержаться от ответов по каждому из них», – передает РИА «Новости» слова министра со ссылкой на агентство Киодо. В понедельник агентство Киодо заявило о существовании тайных соглашений от 2015 года между сухопутными силами самообороны Японии и американским командованием о совместном использовании военной базы «Кэмп-Шваб», где планировалось разместить сотрудников подразделения-амфибии быстрого развертывания, способного действовать как на суше, так и на море.