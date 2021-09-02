Москва назвала условия возможности признания новой власти Афганистана

Боррель заявил о потребности в создании системы обороны ЕС из-за Афганистана

Евросоюзу необходима собственная система обороны, эта потребность стала очевидна в связи с ситуацией в Афганистане, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС в столице Словении.

«Я настаиваю, что потребность Евросоюза в собственной оборонной системе стала очевидной после Афганистана», – цитирут его ТАСС.

По словам Борреля, «исторические события в Афганистане подтолкнули разработку европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС», финальный проект которой будет представлен в октябре-ноябре».

В свою очередь европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, курирующий в том числе оборонную промышленность отметил, что ЕС должен сохранять прочные отношения со своими союзниками, прежде всего, в рамках НАТО, однако ему необходимы и собственные ресурсы.

Он напомнил, с этой целью разрабатывается «Стратегический компас ЕС». «Стратегический компас – это тот инструмент, который позволит нам иметь общее видение», – передает слова Бретона РИА «Новости».

Евросоюз уже несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие 5-10 лет.

Однако Боррель указал, что ситуация в Афганистане сделала эту стратегию еще более актуальной. Общая стратегия предусматривает, в частности, создание сил быстрого реагирования ЕС в составе от 5 до 20 тысяч человек.

«Уверен, что министры обсудят, как противостоять сложившейся сейчас ситуации, как быть лучше готовыми к будущим вызовам, чтобы такого не повторилось больше. Вы знаете, что «Стратегический компас» находится в процессе подготовки, через пару месяцев мы будем готовы представить результаты нашей работы. Сегодня на неформальной встрече мы не будем принимать конкретных решений, но не позднее чем к октябрю-ноябрю подготовим финальный проект «Стратегического компаса», – сказал Боррель.

Ранее Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. При этом он признал необходимость начала диалога с «новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы». Вместе с этим Боррель уточнил, что «об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.