МИД осудил неизбирательное применение США силы в Афганистане

Россия решительно осуждает неизбирательное применение силы США в Афганистане, высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова о ракетных ударах США по Кабулу.

«Финальный аккорд военного присутствия международной коалиции – это очередной случай гибели мирных граждан в результате удара американского беспилотника, повлекшего за собой обрушение жилого дома и смерть девяти человек, в том числе шести детей. Решительно осуждаем подобное неизбирательное применение силы», – приводит ее слова ТАСС.

Она добавила, что Россия прорабатывает возможность доставки в Афганистан гуманитарной помощи.

«В Кабуле и других крупных городах возникает недовольство политикой движения талибов (запрещено в России) на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствия, топлива. В связи с этим мы призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи», – сказала она.

Кроме того, Захарова рассказала, что Россия видит сигналы талибов, свидетельствующие об их намерении развивать связи с международным сообществом.

«Мы отмечаем заявление высокопоставленного функционера движения талибов Шахабуддина Делавара. Он призвал спешно свернувшие свои дипломатические миссии иностранные государства возобновить их работу. Этот сигнал демонстрирует готовность руководства талибов к развитию связей с международным сообществом», – сказала она.

Напомним, число жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по афганской столице, возросло до 12 человек.

Ранее военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.

Позднее телеканал CNN сообщил, что при ударе с американского беспилотника в Кабуле погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей.

Напомним, представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) Забиулла Муджахид осудил авиаудары США в Кабуле, заявив, что «произвольные атаки в других странах незаконны».

15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.