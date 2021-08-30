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Жертвами авиаудара США в Кабуле стали девять мирных жителей
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В результате ракетного удара, который США нанесли в Кабуле, погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей, сообщил их родственник.
Один из членов семьи поименно назвал всех жертв. Мужчина заявил, что в результате авиаудара погибла «обычная семья». Самым младшим жертвам – два и три года. «Мы не ИГ* или ДАИШ* (арабский акроним ИГ*), это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Представитель Центрального командования вооруженных сил США Уильям Урбан заявил, что «осведомлен о сообщениях о гибели среди гражданских лиц» после «удара по машине в Кабуле». По его словам, США «оценивают результаты этого удара», который «устранил непосредственную угрозу» аэропорту со стороны террористической организации «Исламское государство*», передает ТАСС.
Он подтвердил, что «были значительные и мощные вторичные взрывы из-за уничтожения машины». Как заявил Урбан, «это говорит о том, что в ней были значительные объемы взрывчатки, что могло привести к дополнительным жертвам». По его словам, «неясно, что могло произойти», проводится «дальнейшее расследование». «Мы были бы глубоко опечалены любыми случаями потенциальной гибели невинных людей», – сказал он.
Напомним, центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство – Вилаят Хорасан». Телеканал Ariana News сообщал, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей.
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Талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби
Боевики запрещенного в России движения «Талибан» убили известного афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби, сообщил телеканал Times Now со ссылкой на его родственников.
По данным СМИ, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Информацию о гибели музыканта подтвердил его сын, передает ТАСС.
Андараби своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал деятельность «Талибана». Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Эксперт опроверг открытие талибами водохранилища для подачи воды в Иран
Сообщения о том, что талибы (организация «Талибан» запрещена в России) открыли шлюзы водохранилища Хайраманд для подачи воды в Иран (в провинции Систан и Балуджистан) не соответствует действительности, заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области российско-иранских отношений Раджаб Сафаров.
«Из-за обильных дождей и селевых потоков забор воды достиг критического уровня, произошел сброс лишнего объема воды. Видимо, люди это восприняли за открытие талибами водохранилища для иранцев», – пояснил он.
По словам Сафарова, сообщения такого рода появились в основном в социальных сетях.
«Наоборот, из-за того, что некоторые официальные лица провинции сделали публичные антиталибские заявления, спикер талибов Моджехед достаточно резко прошелся по Ирану», – заключил эксперт.
Подача воды в Иран была перекрыта бывшим правительством Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что страна больше не будет раздавать бесплатную воду никому. Одним из условий была поставка Ираном топлива в обмен на воду. В Тегеране заявили, что Гани, поступая таким образом, нарушил договор о реке Гильменд 1973 года, который разделил воду между двумя странами, передает The Cradle.
При этом иранские официальные лица утверждали, что решение Кабула отрезать Иран от основного источника воды было принято из-за настойчивости США использовать любые средства для давления на Тегеран.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
СМИ: Удар в Кабуле осуществили США
Удар в Кабуле осуществили США, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
«США произвели военный удар в Кабуле», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Согласно источникам, целью удара были предполагаемые боевики группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
Между тем телеканал Al-Jazeera сообщает, что в результате взрыва в Кабуле один ребенок погиб, еще три человека пострадали. По данным корреспондента телеканала, человеческие жертвы стали результатом ракетного удара по дому недалеко от аэропорта Кабула.
Ранее стало известно, что в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
США подтвердили удар по машине в Кабуле
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Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
«Вооруженные силы США в рамках самозащиты нанесли сегодня загоризонтный беспилотный авиаудар по автомобилю в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны «ИГ* – Вилаят Хорасан» международному аэропорту имени Хамида Карзая», – сообщило Центральное командование США, передает РИА «Новости».
Напомним, в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya. Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
СМИ сообщили о взрыве в Кабуле
В Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
Корреспондент РИА «Новости» передает, что сильный взрыв произошел недалеко от аэропорта Кабула.
По словам источника из полицейского управления афганской столицы, взрыв произошел из-за ракетного удара.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Британия эвакуировала из Афганистана всех своих военных
Из Афганистана вылетел последний самолет с британскими военными, сообщило Минобороны Великобритании.
Ведомство в Twitter поблагодарило «всех, кто так храбро служил под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы безопасно эвакуировать самых уязвимых гражданских лиц».
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Напомним, глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что его страна намерена «использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства», включая санкции, если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) помешает жителям Афганистана покинуть страну после 31 августа. На заседании СБ ООН в понедельник Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации.
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Политолог указал на хаотичное поведение США в Афганистане
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«Американцы действуют спонтанно и сумбурно, пытаясь не допустить повторения терактов, эвакуироваться и забыть обо всем как о страшном сне», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее США подтвердили удар по машине в Кабуле, в результате которого погибло четыре ребенка. Предполагалось, что автомобиль был начинен взрывчаткой.
«США, строго говоря, уже все равно, к каким последствиям проведут такие авиаудары, потому что они заканчивают вывод войск из Афганистана. Вероятно, они получили какие-то сведения о готовящемся теракте. Если это правда, то предотвращение того, что случилось несколько дней назад в кабульском аэропорту, необходимая вещь. Понятно, что убивать детей никто не собирался. Но в таких случаях всегда есть издержки», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.
«В целом все это выглядит печально. Такое ощущение, что в Белом доме нет представления о том, как себя вести. Предпринимаются какие-то хаотичные действия на финальном этапе. То есть мы видим, что американцы действуют спонтанно и сумбурно за два до объявленного дедлайна по выводу войск», – пояснил собеседник.
«Но я не думаю, что эта история как-то скажется на Байдене. Как говорит русский народ – «снявши голову, по волосам не плачут», особенно при том количестве издержек, которое принесло Байдену решение о спешном выводе войск из Афганистана», – добавил политолог.
«Поэтому все дальнейшие действия США определяются текущей ситуацией в Кабуле. Они стараются закончить операцию по эвакуации как можно быстрее и как можно эффективнее, чтобы не допустить повторения того, что произошло несколько дней назад, и забыть обо всем как о страшном сне. У американцев довольно узкий коридор, и они вынуждены пройти по нему до самого конца», – заключил Лукьянов.
В воскресенье в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya. Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
Позже Центральное командование США подтвердило авиаудар по автомобилю в Кабуле, военные сообщили, что действовали в рамках самообороны для нейтрализации непосредственной угрозы городскому аэропорту со стороны террористической группировки «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России).
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
Талибы отключили интернет в неподконтрольной провинции Панджшер
Движение «Талибан» (запрещено в России) отключило интернет в провинции Панджшер, передает местное информационное агентство Raha Press.
Как сообщает агентство, Панджшерскую долину отключили от интернета, предполагается, что это сделано для того, чтобы вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента и находящийся в Панджшере, не смог публиковать сообщения в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что ситуация в афганской провинции Панджшер спокойная, движение «Талибан» придерживается линии на мирное урегулирование.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.
Удар США в Кабуле был нацелен на планировавшего атаку на аэропорт террориста
Террорист-смертник, планировавший атаку на аэропорт в Кабуле, был целью удара США в Афганистане, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя «Талибана» (запрещено в России).
По данным агентства, террорист в момент удара находился в машине, передает РИА «Новости».
Телеканал Ariana News сообщил, что жертвами ракетного удара стали шесть человек, включая четырех детей. Отмечается, что от удара, помимо шести жертв, пострадали еще четыре человека.
По словам очевидцев, в результате инцидента были уничтожены два транспортных средства и часть дома.
Ранее СМИ сообщили, что удар в Кабуле осуществили США.
Напомним, в Кабуле раздался очередной взрыв, об этом сообщил ряд СМИ, в том числе Agence France-Presse и телеканал Al Arabiya.
В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*». Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ* в Афганистане.
28 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт Кабула.
В «Талибане» ответили на вопрос о проблеме пакистанских талибов
С представителями радикального движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП) должны будут разбираться власти Пакистана, а не Афганистана, заявил представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид.
«Проблема ТТП – это проблема, с которой придется иметь дело Пакистану, а не Афганистану. Пакистан, а также пакистанские улемы и религиозные деятели, а не [афганские] талибы, должны принять решение о законности или незаконности войны и разработать стратегию», – заявил он в интервью пакистанскому телеканалу «Джео-ти-ви», отвечая на вопрос, могут ли афганские талибы заставить пакистанских талибов не воевать против правительства, передает ТАСС.
Муджахид отметил, что афганские талибы настроены не допустить, чтобы территория Афганистана использовалась для террористической деятельности против других стран. «Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы не позволим никому использовать нашу территорию для разрушения мира в чужой стране», – сказал представитель движения.
«Если ТТП будет считать афганских талибов своими лидерами, они должны будут слушаться их, нравится им это или нет», – указал он.
«Движение талибов Пакистана» — радикальная группировка, действующая в основном на Территории племен федерального управления, в северо-западных регионах Пакистана и вдоль границы с Афганистаном. Пакистанские талибы выступают против правительства и системы власти в стране и за создание в Пакистане «настоящего исламского государства*». Боевики организуют теракты и вступают в столкновения с правительственными войсками. По данным местных СМИ, ТТП имеет тесные связи с афганскими талибами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Талибы потребовали от Гани вернуть деньги
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Ашраф Гани, который до бегства из Афганистана возглавлял страну, должен вернуть средства, полученные незаконным путем, заявил представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин.
Как заявил Шахин, если Гани «взял деньги у народа Афганистана, деньги, которые, ему не принадлежали, он должен их вернуть». «Почему он должен присваивать себе народные деньги?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Doha News.
Шахин заявил, что талибы предлагали Гани «осуществить мирную передачу власти», ожидая его «у ворот Кабула». Однако Гани, по словам представителя катарского офиса, «неожиданно для всех бежал, бросил правительство». Шахин считает, что Гани «создал ситуацию, при которой в городе стало небезопасно, началась беспорядочная стрельба».
Напомним, в посольстве России рассказали, что Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны: «Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле».
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Армия Пакистана уничтожила открывших огонь со стороны Афганистана террористов
Армия Пакистана уничтожила не менее двух террористов и ранила еще трех, они обстреляли пост военных на границе с Афганистаном, сообщила пресс-служба армии.
«Согласно сообщениям разведки, из-за огня войск пакистанской армии два – три террориста были убиты и три – четыре террориста получили ранения», – приводит сообщение РИА «Новости».
Сообщается, что двое пакистанских военнослужащих погибли во время перестрелки.
«Пакистан решительно осуждает использование афганской земли террористами для действий против страны и ожидает, что существующая и будущая обстановка в Афганистане не позволит осуществлять такие действия против Пакистана», – говорится в заявлении.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
В Вашингтоне ответили на вопрос о сохранении посольства в Афганистане
США не планируют оставлять посольство в Афганистане после завершения миссии, 31 августа, сообщил Белый дом.
«Нашим действующим планом не предусмотрено сохранение с 1 сентября посольства в Афганистане, но мы [оставим] по крайней мере постоянное представительство», – передает его слова ТАСС.
«У нас будут возможности и механизмы для сохранения на месте дипломатов <…>», – добавил Салливан. Он подчеркнул, что это необходимо, в частности, для обработки заявлений просителей специальных иммиграционных виз.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
Талибы оценили идею создания «зоны безопасности» в Кабуле
Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) заявил, что в создании под контролем ООН «зоны безопасности» в Кабуле нет необходимости.
«В этом нет необходимости. Афганистан – независимая страна. Может ли такая зона быть создана во Франции или Великобритании?» – сказал представитель движения Сухейль Шахин в интервью телеканалу France Inter, передает РИА «Новости».
Он добавил, что движение поддерживает идею заключения соглашения с «некоторыми странами», чтобы они помогли движению восстановить работу аэропорта Кабула.
Напомним, на заседании СБ ООН Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации.
В ночь на субботу Франция объявила о завершении операции по эвакуации своих граждан и союзников-афганцев. Напомним, Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
Талибы решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане
Студенты и студентки в Афганистане будут учиться в разных классах, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на назначенного талибами и. о. министра высшего образования страны Абдулу Баки Хаккани.
По словам Хаккани, девочки имеют право на образование, но они не могут учиться вместе с мальчиками. Он добавил, что студенткам предоставят «безопасную образовательную среду», передает РИА «Новости».
Он пообещал, что университеты скоро снова откроются и преподавателям, и сотрудникам министерства высшего образования выплатят зарплаты.
Министерство высшего образования Афганистана провело конференцию в Кабуле, в которой приняли участие преподаватели университетов, представители научных кругов и бывшие чиновники ведомства. Бывшие сотрудники системы образования и преподаватели вузов Афганистана призвали талибов сохранить и модернизировать существующую систему образования вместо того, чтобы создавать новую.
Ранее талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.