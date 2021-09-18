Экспертиза установила подделку подписи жены Баталова на документах о создании фонда

Вдова и дочь актера Алексея Баталова намерены взыскать с актрисы Натальи Дрожжиной более 14 млн рублей за ее «неосновательное обогащение», и требуют убрать упоминание имени народного артиста из названия благотворительного «Фонда Алексея Баталова».

По словам адвоката семьи Баталовых Татьяны Кириенко, учредившие фонд имени народного артиста СССР Алексея Баталова, Нарек Кастанян, Михаил Цивин и Наталья Дрожжина использовали имя знаменитого актера незаконно.

«Мы сделали экспертизу, и выяснилось, что подпись Гитаны Аркадьевны Леонтенко – поддельная. То есть ни Гитана Леонтенко, ни Мария Баталова, ни Надежда Баталова не передавали авторские права на использование имени Алексея Баталова в наименование фонда. Отсюда и родился предмет иска», – приводит телеканал «Звезда» слова адвоката.

Согласно этим поддельным документа, Гитана Леонтенко несет уголовную, гражданскую и административную ответственность за всю деятельность фонда.

«В данном фонде проводились поддельные финансовые операции, в том числе бюджетными средствами города Владимир. По его работе будет еще отдельное разбирательство, то есть куда именно уходили эти деньги, и куда они тратились. А Гитана Аркадьевна никакого согласия на деятельность фонда не давала», – уточнила юрист.

В исковом заявлении в суд потерпевшая сторона просит об исключении упоминания имени народного артиста из названия благотворительного «Фонда Алексея Баталова». А также взыскать с Натальи Дрожжиной в пользу Гитаны Леонтенко и в пользу Марии Баталовой в общей сложности более 14 млн рублей. Иск о взыскании компенсационных средств с Дрожжиной суд будет рассматривать 12 октября.

Согласно открытым данным, организация «Благор» имени Алексея Баталова», была учреждена дочерью и вдовой актера, Дрожжиной и Цивиным и Костаняном. После скандального дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанного с присвоением наследства артиста, его семья потребовала разорвать связь Баталова с фигурантами в том числе изменив название благотворительного фонда. К рассмотрению иска по этому вопросу Дорогомиловский суд приступит 1 октября, передает 5tv.ru.

Что касается иска к Наталии Дрожжиной, разбирательство по нему состоится 12 октября. Семья Баталова просит признать недействительным протоколом общего собрания учредителей фонда, а также согласие Леонтенко на использование имени и фамилии Баталова в наименовании фонда.

Напомним, из-за аферы вдова и дочь известного артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера, и крупной суммы денег. Вдова и дочь актера Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест. Потерпевшие заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди «опекали их семью 15 лет».

Дрожжина и ее супруг согласились вернуть имущество семье Баталова.