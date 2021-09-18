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Экспертиза установила подделку подписи жены Баталова на документах о создании фонда
18 сентября 2021, 17:53
Текст: Вера Басилая
Вдова и дочь актера Алексея Баталова намерены взыскать с актрисы Натальи Дрожжиной более 14 млн рублей за ее «неосновательное обогащение», и требуют убрать упоминание имени народного артиста из названия благотворительного «Фонда Алексея Баталова».
По словам адвоката семьи Баталовых Татьяны Кириенко, учредившие фонд имени народного артиста СССР Алексея Баталова, Нарек Кастанян, Михаил Цивин и Наталья Дрожжина использовали имя знаменитого актера незаконно.
«Мы сделали экспертизу, и выяснилось, что подпись Гитаны Аркадьевны Леонтенко – поддельная. То есть ни Гитана Леонтенко, ни Мария Баталова, ни Надежда Баталова не передавали авторские права на использование имени Алексея Баталова в наименование фонда. Отсюда и родился предмет иска», – приводит телеканал «Звезда» слова адвоката.
Согласно этим поддельным документа, Гитана Леонтенко несет уголовную, гражданскую и административную ответственность за всю деятельность фонда.
«В данном фонде проводились поддельные финансовые операции, в том числе бюджетными средствами города Владимир. По его работе будет еще отдельное разбирательство, то есть куда именно уходили эти деньги, и куда они тратились. А Гитана Аркадьевна никакого согласия на деятельность фонда не давала», – уточнила юрист.
В исковом заявлении в суд потерпевшая сторона просит об исключении упоминания имени народного артиста из названия благотворительного «Фонда Алексея Баталова». А также взыскать с Натальи Дрожжиной в пользу Гитаны Леонтенко и в пользу Марии Баталовой в общей сложности более 14 млн рублей. Иск о взыскании компенсационных средств с Дрожжиной суд будет рассматривать 12 октября.
Согласно открытым данным, организация «Благор» имени Алексея Баталова», была учреждена дочерью и вдовой актера, Дрожжиной и Цивиным и Костаняном. После скандального дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанного с присвоением наследства артиста, его семья потребовала разорвать связь Баталова с фигурантами в том числе изменив название благотворительного фонда. К рассмотрению иска по этому вопросу Дорогомиловский суд приступит 1 октября, передает 5tv.ru.
Что касается иска к Наталии Дрожжиной, разбирательство по нему состоится 12 октября. Семья Баталова просит признать недействительным протоколом общего собрания учредителей фонда, а также согласие Леонтенко на использование имени и фамилии Баталова в наименовании фонда.
Напомним, из-за аферы вдова и дочь известного артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера, и крупной суммы денег. Вдова и дочь актера Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест. Потерпевшие заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди «опекали их семью 15 лет».
Депутат от КПРФ Бондаренко устроил дебош на избирательном участке
17 сентября 2021, 20:20
Текст: Вера Басилая
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке, пригрозив вызовом полиции и уголовным делом главе территориальной комиссии.
Судя по кадрам видео, глава ТИК испугалась разбуянившегося депутата и пыталась отойти в сторону, но коммунист атаковал ее и не реагировал на призывы успокоиться со стороны свидетелей этого дебоша, пишет «АиФ».
Очевидцы сообщают, что Бондаренко пытался сфотографировать паспортные данные членов ТИК, вел себя по-хамски.
Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?
По словам депутата облдумы Юлии Литневской, Бондаренко устроил провокацию на ровном месте, председателю участка вызвали скорую.
Отметим, что это не первый скандал, связанный с именем коммуниста Бондаренко. В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата. В итоге политик отказался отвечать, что республика входит в состав России. В связи с этим ему предложили гражданство Украины.
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Лукашенко объявил польский Белосток и литовский Вильнюс белорусскими землями
18 сентября 2021, 02:27
Фото: kremlin.ru
Текст: Антон Антонов
Белосток и Вильнюс являются белорусскими землями, но Минск не напоминает об этом Польше и Литве, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На форуме «Символ единства», посвященном белорусскому Дню народного единства, Лукашенко заявил, что «к драматическим урокам первой половины прошлого столетия» Минск «возвращается не для того, чтобы кого-то упрекнуть». По его словам, «соседи» Белоруссии «даны от Бога». Он заверил, что Минск «стремится к миру и дружбе» с ними, не «зарится на чужой каравай или клочок земли», Белоруссия «даже не напоминает, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильно – это тоже белорусский город и земли вокруг», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
«Многие говорят о том, что, возможно, надо забыть все, что было меньше сотни лет тому назад: «Ну ладно, была Хатынь – там памятник». И тысячи таких памятников, где зверски убиты наши люди. Можно забыть... Только вы не забудьте, белорусы, одно: как только мы забудем дорогу к этим памятникам, как только зарастет хмызняком дорога к Хатыни, это повторится, это снова придет в наши дома. Пока мы помним, мы живем», – сказал Лукашенко.
Он заявил: «Если мы забудем их, точно так забудут нас». Президент призвал «не допустить этого», ведь такая память – «в славянских сердцах и помыслах». Лукашенко заверил, что в Белоруссии не станут героизировать «убийц белорусского народа». В стране, по его словам, «нечего делать тем, кто этих преступников тащит из забытья, кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну, сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию».
Напомним, Лукашенко впервые поздравил сограждан с недавно утвержденным Днем народного единства. Идея установления Дня народного единства прозвучала в феврале текущего года на VI Всебелорусском народном собрании. Лукашенко поддержал инициативу и подписал 7 июня указ об учреждении нового государственного праздника.
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Трамп заявил об «упрямых и умных русских»
17 сентября 2021, 19:51
Фото: кадр из видео
Текст: Алексей Дегтярев
Экс-президент США Дональд Трамп на шоу у ведущего Грега Гатфелда заявил, что русские очень упрямые, но в то же время очень умные, и их сложно переубедить.
Гатфелд спросил вакцинированного от коронавируса бывшего главу Белого дома, что бы тот смог сказать супруге ведущего, чтобы убедить ее привиться. Шоу проходило на Fox News.
«Ну, во-первых, я бы спросил ее, почему она этого не делает? Какие-то религиозные мировоззрения?» – сказал Трамп.
«Скептицизм. Нет, она очень скептична», – ответил ведущий.
Гость передачи предположил, что жена Гатфелда русская, и тот подтвердил его догадку.
«Невозможно спорить с русскими!» – воскликнул ведущий.
«Очень умная, очень упрямая, я думаю, что знаю вашу супругу немного. Она замечательная, позвольте ей делать то, что она делает», – посоветовал Трамп.
Ведущий согласился с характеристикой, которой политик наделил его супругу. Трамп же признался, что после вакцинации чувствует себя превосходно.
Напомним, Трамп в конце 2020 года переболел COVID-19.
США призвали Россию изменить решение по мандату наблюдателей ОБСЕ
18 сентября 2021, 01:57
Фото: Александр Река/ТАСС
Текст: Антон Антонов
Решение России отказаться от продления мандата Группы наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска на границе с Украиной вызывает глубокое сожаление, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс заявил, что Москва «заблокировала консенсус по продлению миссии ОБСЕ». США выражают «глубокую обеспокоенность относительно ее намерений выполнять международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной». Госдеп призвал российскую сторону «разрешить продление мандата миссии», а также «прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта», передает ТАСС.
Напомним, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября. По его словам, это решение пересмотру не подлежит. МИД России заявил, что Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию по инициативе России группы наблюдателей.
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Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ
17 сентября 2021, 21:42
Фото: alexey.arestovich/Facebook
Текст: Алексей Дегтярев
Украину можно было бы назвать Соединенные Земли Украины, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
«Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <...> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», – заявил он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в стране есть много обособленных районов со своей культурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей, поэтому название «было бы в самый раз».
Ранее Арестович заявлял, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – говорил политик.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь.
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Франция решила отозвать послов из США и Австралии
17 сентября 2021, 22:50
Текст: Антон Антонов
В связи с созданием альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США) Франция приняла решение отозвать послов из США и Австралии, сообщил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан.
Ле Дриан сказал, что принял такое решение «по просьбе президента». Послов отзывают «для консультаций». Такой «исключительный» шаг, по мнению Парижа, «оправдан особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», передает РИА «Новости».
Министр указал, что речь идет об отказе Австралии от контракта на поставку французских подлодок. Он назвал «неприемлемым» подобное «поведение в отношениях между союзниками и партнерами». Как указал глава МИДа, такие действия «затрагивают саму концепцию альянсов, партнерств и значения для Европы Индо-Тихоокеанского региона», передает ТАСС.
При этом дипломатические источники Reuters сообщили, что Франция не планирует отзывать для консультаций своего посла из Великобритании, так как та «действовала в соглашательском духе».
Напомним, Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. При этом их первой инициативой станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии «ударом в спину».
Регулятор Германии пообещал учесть позицию ЕК при сертификации Nord Stream 2 AG
17 сентября 2021, 19:47
Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS
Текст: Вера Басилая
Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur Германии учтет мнение Еврокомиссии (ЕК) при вынесении решения о регистрации Nord Stream 2 AG в качестве транспортного оператора, при этом правом вето ЕК обладать не будет.
Агентство уже начало рассмотрение заявки Nord Stream 2 AG, в течение четырех месяцев необходимо представить проект решения и направить его в Еврокомиссию «для формирования позиции». Только после этой процедуры будет утверждено решение.
«Федеральное сетевое агентство будет при вынесении финального решения, насколько это возможно, учитывать позицию Еврокомиссии», – сказал представитель регулятора, передает ТАСС. Он также добавил, что при этом ЕК не будет обладать правом вето.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».
Киев обещал помешать работе российской торговой сети на Украине
17 сентября 2021, 22:19
Текст: Антон Антонов
Российская сеть дисконтных магазинов MERE (Svetofor) «на Украине работать не будет», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов выразил в этом уверенность, комментируя сообщения СМИ о том, что MERE открыла супермаркеты в нескольких украинских городах. Данилов предложил «подождать», а также подчеркнул, что препятствовать MERE должны местные власти, передает РИА «Новости».
Оценивая открытие супермаркета в Николаеве, секретарь СНБО призвал мэров, которые «позволяют, чтобы у них работала» MERE, «вообще думать, чем они там занимаются». Он раскритиковал глав городов, заявляющих, что «не имеют к этому никакого отношения». «Если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это», – сказал Данилов.
MERE – сеть магазинов в России, работающих под брендом Svetofor. Магазины открыты в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. Сеть начинает работу в странах ЕС под названием MERE, ожидается открытие магазинов в Румынии, Германии, Азербайджане и Польше.
В августе Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев) – дочерней структуре одноименного российского банка – использовать торговую марку Сбербанк на территории страны.
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На Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газ
18 сентября 2021, 11:12
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Текст: Наталья Ануфриева
Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
Землянский заявил в эфире «CapitalTV», что украинский химпром теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией, передает РИА «Новости».
«Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4 тыс. 298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской)», – рассказал он.
Землянский также задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов.
Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбой бывшего лидера страны Виктора Януковича из-за цен на газ.
До этого украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев.
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Секретарь СНБО Украины обвинил европейцев в потере Крыма и Донбасса
18 сентября 2021, 07:43
Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Текст: Антон Антонов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал направление Венецианской комиссии проходящего через Верховную раду закона об олигархах.
Данилов сказал, что не будет «выяснять, что такое Венецианская комиссия», ему «все равно». По его словам, Украине «надо жить собственным умом» и «в своем доме наводить самостоятельно порядок». Он подверг критике «специалистов со всей Европы», которые уже «насоветовали, что делать и как жить» Украине. Как заявил Данилов, эти советы «привели к тому», что Украина «потеряла Крым», а также к конфликту в Донбассе, передает РИА «Новости».
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что рассмотрение закона об олигархах затягивают, чтобы его не успел принять действующий состав Верховной рады. По его словам, «олигархи пытаются сделать все возможное, чтобы закон об олигархах, который прошел первое чтение, не приняли». Он считает, что именно поэтому законопроект отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию, так как комиссия – «медленный институт». Министр предложил принять проект закона во втором чтении, а потом дожидаться выводов Венецианской комиссии, передает ТАСС.
Напомним, СНБО Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» противоречит Конституции Украины и нарушает права человека. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект.
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Медведев: Россия не боится санкций против «Северного потока – 2»
17 сентября 2021, 20:10
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Текст: Дарья Григоренко
Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Нет, конечно. Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живем с 2014 года», – сказал Медведев, отвечая на вопрос, не боится ли он санкций, если Россия воспрепятствует транзиту газа через Украину, передает РИА «Новости» cо ссылкой на DW.
Он отметил, что «изменился дух отношений, и это очень грустно», но в целом Россия продолжила свое развитие, и в некоторых секторах даже нарастила свои возможности. «Поэтому если кто-то какие-то санкции введет, мы переживем и эти санкции», – добавил Медведев.
По его словам, сейчас происходит «ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, с одной стороны, а с другой стороны – американскими политиками, для того чтобы признать факт, что «Северный поток – 2» состоялся».
Кроме того, Медведев считает, что история вокруг «Северного потока – 2» «в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке». «Так было при президенте Трампе. Сейчас, как мне кажется, новая администрация Байдена проявила несколько лучшее понимание ситуации и нашла в настоящий момент компромисс, в том числе и с правительством Германии», – отметил он.
Он также подчеркнул, что, хотя сейчас «делаются разные оговорки про санкции», это «уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект». Он указал, что если Германия зависит от поставок российского газа, то Россия зависит от цен, которые формируются на рынке, и от того, чтобы эти объемы покупались, поэтому это взаимовыгодный процесс.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
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Ведущий «Матч ТВ» уволился из-за эфира с Бузовой
18 сентября 2021, 11:55
Фото: Сычёв подкаст и Денис Казанский/YouTube
Текст: Вера Басилая
Спортивный комментатор Денис Казанский рассказал, что уволился с «Матч ТВ» из-за эфира с участием Ольги Бузовой. Ему было обидно, что это интервью посчитали самым ярким во время Евро-2020.
«С одной стороны, у меня стало все чаще возникать ощущение, что мастерство превращается в ремесло. Я вел программу «Все на матч», и с каждым выпуском она становилась менее спортивной. Мне сложно представить, что люди, которые пришли на канал из-за Ольги Бузовой, будут смотреть Российскую премьер-лигу», – рассказал Казанский в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола», передает Ura.ru.
Ранее Казанский заявлял, что его увольнение никак не связано с финансовой составляющей.
До этого Нобель Арустамян объявил о своем уходе с телеканала «Матч ТВ», назвав причиной интервью с полузащитником ФК «Ростов» Павлом Мамаевым о его судебном процессе с бывшей женой Аланой. Он отметил, что считает материал, которого от него добивались на канале, слишком «желтым» и скандальным для спортивной журналистики.
Телеведущая, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки также ушла с поста. Теперь она назначена замглавы холдинга «Газпром медиа», куда входит телеканал.
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Австралия «поняла разочарование» Франции
18 сентября 2021, 03:44
Фото: Justin Qian/Xinhua/ Zuma/Global Look Press
Текст: Антон Антонов
Правительство Австралии с пониманием относится к решению Франции отозвать посла для консультаций, заявила глава австралийского МИДа Марис Пейн в Вашингтоне.
Пейн заверила, что «понимает разочарование Франции». Министр выразила надежду на то, что Канберра и Париж продолжат сотрудничество. Пейн рассчитывает, что во Франции смогут увидеть, какое значение Австралия «придает двусторонним отношениям» и совместной работе с Парижем.
Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла. Канберра с нетерпением «ожидает возобновления сотрудничества с Францией по вопросам, представляющим общий интерес», передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Australian.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции.
Газпром: Поставки газа полностью соответствуют заявкам потребителей
17 сентября 2021, 20:55
Текст: Дарья Григоренко
Газпром поставляет газ в соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, в силу имеющихся возможностей холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки.
«Газпром осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей», – говорится в сообщении управления информации Газпрома, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия Газпрома, которые якобы привели к росту цен на газ в Европе.
На этой неделе цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров и достигла рекордных 963,9 доллара за 1 тыс. кубометров. Это произошло из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий.
При этом в Кремле заявили, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к России и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа. Там также отметили, что запуск «Северного потока – 2» сбалансирует ценовые параметры рынка газа в Европе.
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В Крыму назвали истерией санкции Украины из-за выборов
17 сентября 2021, 21:22
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Текст: Дарья Григоренко
Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике и призвал относиться к ним спокойно, без каких-либо дополнительных эмоций.
«Это не первые и, думаю, не последние санкции, которые придумывает СНБО. Эти все санкции, как и предыдущие, никоим образом не повлияют на работу избирательной системы Республики Крым. Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии», – пояснил Малышев, передает РИА «Новости».
По его словам, жители Крыма привыкли к подобной политике украинских властей.
«Мы привыкли, поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции», – добавил он.
Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.