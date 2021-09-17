Эксперт назвал выгоды России от принятия Ирана в ШОС

«Это победа иранского руководства и дипломатии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Андрей Кортунов, комментируя одобрение странами-лидерами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) документа о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена.

«В первую очередь от принятия Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества выиграет сама Исламская республика, которая находится под американскими санкциями. Из-за этого там сложное экономическое положение. Стране требуются новые источники развития, а также прорыв международной изоляции, в которую США пытаются загнать Иран», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По словам эксперта, вопрос о вступлении Ирана в организацию ставился давно, но одним из препятствий на пути к этому были международные санкции против Тегерана. «Принятие положительного решения говорит о том, что страны ШОС поддерживают Иран и не солидаризируются с американской позицией, – убежден собеседник. – В целом это можно назвать победой иранского руководства и дипломатии».

«ШОС, в свою очередь, заинтересована в Иране как в крупной стране с большим экономическим потенциалом. Кроме того, это крупный производитель энергоресурсов, что означает естественную добавку к тому потенциалу, который уже существует в странах альянса», – отметил Кортунов.

«Принятие Ирана может дать стимул для реализации крупных инфраструктурных проектов в странах организации, так как без Ирана сложно развивать транспортные коридоры по линии Север – Юг в зоне ШОС», – отметил политолог.

Кортунов указал, что Иран – незаменимый участник решений ряда сложных региональных проблем. «Трудно говорить о стабилизации ситуации в Афганистане, если Иран не будет участвовать в работе многосторонних институтов, занимающихся афганской проблемой», – пояснил эксперт. По его словам, «с Ираком и Сирией все сложнее, так как эта повестка зависит не от Ирана, а от Запада». «Здесь есть серьезные противоречия у Ирана и его соседей из числа консервативных монархий Персидского залива», –добавил Кортунов.

Собеседник также напомнил, что Иран поддерживает давние связи с рядом ведущих стран ШОС – Китаем, Индией, Россией. «Принятие республики в ШОС позволит укрепить сотрудничество России и Ирана, а сама организация теперь географически расширится на запад», – резюмировал эксперт.

В пятницу глава иранского МИДа Амир Абдоллахиан заявил о том, что страны – лидеры Шанхайской организации сотрудничества одобрили документ о вступлении Ирана в организацию в качестве постоянного члена.

Абдоллахиан заявил, что документ о постоянном членстве Ирана в Шанхайской организации сотрудничества был одобрен лидерами организации в Душанбе, присутствии президента Исламской республики Ибрахима Раиси. «Это стратегическое членство окажет важное влияние на всестороннее сотрудничество с Ираном в рамках политики соседства, а также в рамках ориентированной на Азию политики», – подчеркнул руководитель иранской дипломатии.

Отмечается, что участники саммита ШОС подписали документ о сотрудничестве, предполагающий начало процесса приема Ирана в организацию.

Президент Ирана Раиси в ходе саммита заявил, что членство в организации может помочь Тегерану в борьбе с санкциями.

Тегеран направил официальную заявку на членство в ШОС еще в начале 2016-го. В августе того же года президент России Владимир Путин заявлял о поддержке Россией стремления Ирана стать полноправным членом Шанхайской организации. Позже помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил поддержку заявки Ирана.