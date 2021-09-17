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В Кремле высказались о возвращении к теме покупки «Мистралей» у Франции
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Возвращения к теме о покупке «Мистралей» у Франции нет на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Этой темы нет на повестке дня вообще», – сказал Песков, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия на изменение позиции Франции, передает РИА «Новости».
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию Франции, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
Захарова напомнила разъяренному решением Австралии Парижу о «Мистралях»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии разорвать контракт по подлодкам, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».
«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» – написала Захарова в Telegram.
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
Франция отменила торжества в США после скандала с подлодками
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Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами, сообщила New York Times.
Как сообщает издание, торжества по случаю 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, должны были пройти в пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе, передает РИА «Новости».
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж.
«Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.
В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.
В США призвали не шутить с российской армией
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Вооруженные силы России благодаря модернизации представляют новую опасность для Вашингтона и Североатлантического альянса, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.
По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с СССР, передает РИА «Новости».
Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 «Армата» и зенитных ракетных комплексах С-400.
Также Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали.
Кроме того, как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.
Ранее в США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Между тем, замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить.
Эксперт указал на унижение Франции со стороны США и Австралии
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«Для Франции это сродни политическому унижению, потому что она очень рассчитывала на тесное сотрудничество с Австралией в военно-технической отрасли, тем самым увеличив свое влияние в регионе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее глава МИД Франции счел ударом в спину решение Австралии разорвать многомиллиардный контракт по подлодкам из-за создания оборонного альянса с США и Британией.
«Такая нервная реакция обусловлена тем, что Франция очень рассчитывала на тесное сотрудничество с Австралией в военно-технической области», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, «программа строительства подводных лодок вызывала оптимизм в политических кругах страны».
«Во-первых, это очень дорогостоящий контракт, во-вторых, эта программа значительно усиливала позиции Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, учитывая, что современный центр экономической и политической активности перемещается именно туда», – пояснил он.
«То, что австралийцы оказались верны своим англосаксонским корням, лишний раз доказывает наличие разлада в коллективном Западе, – уверен Федоров. – Также переориентация Австралии демонстрирует, насколько главный гегемон Запада – США – учитывает интересы своих партнеров, которым является Франция. По сути, это еще один звоночек к вопросу, должна ли объединенная Европа стать самостоятельной в политическом плане».
Кроме того, «для Парижа такой шаг Канберры сродни политическому унижению». «Также есть мнение, что таким образом Францию настигла своеобразная кара за расторжение ею контракта с Россией на поставку военных кораблей типа «Мистраль». Может быть, это не совсем корректная параллель, сейчас многие об этом говорят», – добавил эксперт.
«Поэтому в ближайшей перспективе Париж наверняка скорректирует свой внешнеполитический курс, вернувшись к принципам Шарля де Голля, когда Франция опиралась лишь на свои силы, особенно в вопросах производства вооружений и укрепления оборонной самодостаточности. У Франции есть для этого необходимый потенциал, так как она одна из немногих стран Европы, которая не только входит в ядерный клуб, но и самостоятельно разрабатывает практически все средства доставки ядерного оружия».
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие с этой страной. Он подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Также министр заявил, что обеспокоен поведением США в этой ситуации. «Это односторонее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд) Трамп», – добавил он.
Между тем австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
В администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».
В то же время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. По его словам, первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году.
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В США рассказали о способном обрушить «шквал огня» российском оружии
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Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна уничтожать американские танки, пишет в статье для журнала The National Interest журналист Себастьен Роблин.
Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной «Катюшей», использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины, передает РИА «Новости».
Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. «Броня у «Тосочки» слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня», – добавляет автор материала.
Тяжелая огнеметная система (ТОС) – одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.
В марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды.
В Германии допустили выход Франции из НАТО
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«Теперь Париж может расколоть НАТО из-за политических и коммерческих потерь», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Франция отказалась от совместного с США празднования 240-летия Чесапикского сражения в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами.
«Обида Франции на США имеет не только политические, но и коммерческие причины. Французы также продают оружие кому не лень, поэтому здесь присутствует вопрос конкуренции в экспорте вооружений», – считает немецкий политолог Александр Рар.
«Американцы, в свою очередь, начинают вооружать соседей Китая, причем в Азии хватает стран, готовых стоять на страже интересов США и вести политику сдерживания Пекина. Речь идет прежде всего о Южной Корее, Японии и в первую очередь об Австралии, из которой Вашингтон пытается сделать антикитайский щит и меч», – добавил собеседник.
«Такое поведение американцев многим не нравится Европе. США будут заставлять европейцев «дружить» против Китая, но Франция не соглашается с определенными решениями американцев, в то время как немцы и другие европейцы в этом вопросе пока на стороне США», – добавил эксперт.
«Поэтому теперь Париж может расколоть НАТО. Президент Макрон остается большим критиком альянса, поскольку считает, что альянс должен защищать Европу, а не решать внешнеполитические проблемы США», – продолжил Рар.
«И если американцы продолжат давление на Европу по китайскому вопросу – Франция может повторно выйти из НАТО, как это было в 1966 году при президенте Шарле де Голле. Сам де Голль был стопроцентным европейцем и выступал за единую Европу от Лиссабона до Владивостока. Если бы он был жив, думаю, он стал бы сторонником Европы, объединенной с Россией», – резюмировал Рар.
Ранее стало известно, что Франция отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами. Об этом сообщила New York Times.
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж. «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.
В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.
Американская Politico написала, что Франция потерпела геостратегическое поражение в Индо-Тихоокеанском регионе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию. Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.
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В России успешно испытали новую ракету системы ПРО
Воздушно-космические силы России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в военном ведомстве.
«На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.
Как уточнил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, серия испытаний позволила подтвердить характеристики противоракеты. «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», – подчеркнул он.
Напомним, предыдущий испытательный пуск новой противоракеты российской системы ПРО состоялся в апреле. Еще одно испытание проводилось в ноябре 2020 года.
Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружием конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км и на высотах до 50 км.
Производитель «Железного купола» прокомментировал сообщения о поставках на Украину
В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.
«Мы не комментируем использование наших систем после их развертывания. Мы не имеем никакого влияния на обсуждение», – сообщил представитель компании РИА «Новости».
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол».
В Британии назвали недоумками организаторов публичных антироссийских учений в Латвии
Читатели Daily Mail, комментируя военные учения в Латвии, во время которых солдаты «отражали нападение» России прямо на глазах у недоумевающих прохожих, пришли к выводу, что такие маневры не принесут пользы, а только навредят самим жителям страны.
«Вообще-то это замечательный способ проведения учений. Реалистичнее и быть не может, очень похоже на настоящие события. Жаль, если у кого-то случился инфаркт, но я надеюсь, они добились хороших показателей на учениях», – сыронизировал пользователь с ником Herpetl.
«С тех пор как эти прибалтийские республики объединились с НАТО/ЕС/США, они стали дебильными недоумками», – отметил Thebestcountry, передает РИА «Новости».
«Правительству этой страны наплевать на собственный народ. Посмотрите, как напугана бедная женщина с ребенком. Вам должно быть стыдно!» – возмутился Cllgam.
«Какие ужасные учения, прямо на публике и перед детьми. Да они и дня не продержатся, если Россия нападет. А она не нападет. Прибалтийским странам надо успокоиться. Россия не СССР», – добавил DMreader.
«Такие вещи предназначены не для того, чтобы напугать русских. Они предназначены для латвийской аудитории», – подытожили пользователи.
Ранее в Сети появилось видео, на котором показано, как солдаты латвийской армии штурмуют здания и ведут перестрелки холостыми патронами на глазах у прохожих. По информации СМИ, многие местные жители раскритиковали власти за подобные маневры, так как «военные напугали детей». Предположительно, горожан не предупредили об учениях, а министерство обороны призвало население «сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации».
Британия и США не проинформировали ЕС о создании нового военного альянса
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Брюссель не был информирован о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности, Евросоюз проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
«Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Джонсон раскрыл подробности создания военного блока Австралии, Британии и США
Новое партнерство в сфере безопасности, сформированное Австралией, Великобританией и США (AUKUS), не нарушает режим нераспространения ядерного оружия и не направлено против каких-либо стран, заявил глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Считаю важным пояснить Палате общин, что партнерство AUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране. Этот шаг просто свидетельствует о том, насколько тесны наши связи с Австралией и США, об общих для трех стран ценностях и о высоком уровне взаимного доверия, который позволяет нам делиться ядерными технологиями», – заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, является ли создание AUKUS ответом на усиление военной мощи Китая.
По словам Джонсона, члены нового партнерства также заинтересованы в защите «демократии, прав человека, а также свободы судоходства и торговли во всем мире», передает ТАСС.
Вместе с тем в ЕС заявили, что не были проинформированы о создании альянса США, Великобритании и Австралии и сейчас пытаются получить дополнительную информацию. «Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», – сказал официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано, передает РИА «Новости».
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group.
Борисов оценил возможность закупок Checkmate для российской армии
В госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России, заявил на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.
«В планах будущей госпрограммы вооружения рассмотрят возможность его приобретения», – передает РИА «Новости» слова Борисова.
Он отметил, что наличие только одного двигателя в Checkmate вызывает у Минобороны настороженность с точки зрения требований надежности, однако напомнил, что однодвигательные истребители активно используются в других странах.
Борисов добавил, что наличие самолета на вооружении cобственной армии способствует экспортному потенциалу машины.
Ранее ФСВТС рассказала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate.
В ЮВО сообщили о первых учениях частей новой дивизии
На юге России сформирована 20-я мотострелковая дивизия, ее подразделения провели первые учения в Волгоградской области, сообщил Южный военный округ (ЮВО).
«Подразделения вновь сформированной 20-й мотострелковой дивизии ЮВО провели первые тактические учения», – передает «Интерфакс» сообщение округа.
По словам военных, батальонные тактические группы одного из сформированных мотострелковых полков 20-й мотострелковой дивизии ЮВО приступили к тактическому учению на общевойсковом полигоне «Прудбой» в Волгоградской области.
«В соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова учение началось с приведения мотострелкового полка в полную боевую готовность. Целью учения явилась подготовка и ведение маневренной обороны в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы и тактического воздушного десанта условного противника», –- сообщил ЮВО.
Напомним, в марте 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Южном военном округе (ЮВО) в 2020 году будут сформированы новая мотострелковая дивизия и две ракетные бригады.
В России решили создать сверхдальнобойную винтовку под калибр НАТО
Сверхдальнобойная винтовка калибра стран НАТО, способная поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра, создается в России, заявил главный конструктор предприятия-разработчика данного оружия ORSIS (входит в группу компаний «Промышленные технологии») Максим Байметов.
«Мы решили пойти еще дальше: создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg (12,7 × 99 мм), который применяется в широком спектре оружия, от винтовок и вплоть до пулеметов. Эта винтовка сможет стрелять на рекордные расстояния 2,5-3 километра», – передает РИА «Новости» слова Байметова.
Он отметил, что испытания винтовки должны стартовать в начале 2022 года. По его словам, это оружие создается прежде всего для продвижения на экспорт, однако этим проектом уже интересуются и российские силовые структуры.
Байметов подчеркнул, что речь идет о «настоящем» боевом оружии, которое сможет поражать цели на такие дальности не в единичных случаях, когда требуется поставить рекорд, а на регулярной основе.
«Тут все-таки речь идет о стрельбе для установления рекордов, а не выполнении реальных боевых задач. Заявленные нами параметры предполагают, что снайперы смогут поражать цели на расстоянии около 2,5 километров при точной стрельбе, и это будет правилом, а не исключением. Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит», – пояснил Байметов.
Для сравнения он привел в пример самую популярную разработку ORSIS – высокоточную винтовку Т-5000, дальность поражения которой составляет 1,6 километра.
Ранее в Рособоронэкспорте не исключили начало производства патронов натовских калибров.
Суда СФ вернулись в места базирования после учений в Арктике
Подводные лодки, корабли и подразделения армейского корпуса Северного флота вернулись в пункты постоянной дислокации после крупных учений в арктической зоне, сообщил Северный флот.
«Подводные лодки и надводные корабли, в том числе, флагман - тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», подразделения соединений армейского корпуса Северного флота, задействованные в учении с арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море и в Мурманской области, прибыли в базы. В море остались несколько кораблей, отрабатывающих плановые задачи боевой подготовки и несущих боевое дежурство», – передает «Интерфакс» сообщение флота.
По словам военных, в пункты постоянной дислокации вернулись военнослужащие и техника мотострелковых соединений, войск ПВО и ракетно-артиллерийской бригады, принимавшие участие в учении.
Напомним, в среду в СФ рассказали, что США, Великобритания, Норвегия и Финляндия направляли корабли и самолеты для слежения за российскими учениями в Арктике.