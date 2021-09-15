В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 18 841 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 18 841 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1838, Санкт-Петербурге – 1609, Московской области – 790.

Всего в стране выявили 7 194 926 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 435 072 человек, из них 17 039 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 195 041 человек.

Накануне, 14 сентября, в России выявили 17 837 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1004.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.