В России выявили 17,8 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 17 837 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1609, Санкт-Петербурге – 839, Московской области – 796.

Всего в стране выявили 7 176 085 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 418 033 человек, из них 15 907 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 781 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 194 249 человек.

Накануне, 13 сентября, в России выявили 18 178 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 341.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.