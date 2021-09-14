В Раде сочли Украину «потенциальным противником» Белоруссии Уполномоченный по защите украинского языка отверг сомнения в применении кириллицы В ЛНР заявили о срыве Киевом переговоров по Донбассу 14 сентября 2021, 15:09 Текст: Евгения Шестак

Украинская сторона сорвала переговоры гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь. «Украина сорвала уже второе заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам. Для блокирования работы подгруппы, как и на прошлом заседании, украинская сторона использовала процессуальный вопрос», – цитирует ТАСС Ковшарь. Она отметила, что переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу остаются заблокированными из-за нежелания Киева выполнять свои обязательства по снятию обвинений с удерживаемых и освобожденных военнопленных, а также подготовки новых этапов обмена пленными между сторонами. «Кроме того, Украина заигралась с открытием двух новых пунктов пропуска на линии разграничения. Они давно пытаются декларировать их как открытые, хотя на самом деле отказываются не только согласовать все технические параметры их работы, но и предоставить круглосуточные бессрочные гарантии безопасности», – указала она. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей». Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе. Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.

В Праге ответили на просьбу Киева выдать задержанного в Чехии Франчетти 13 сентября 2021, 21:06

Фото: кадр из видео

Текст: Дарья Григоренко

Киев уже запросил выдачу задержанного в Чехии гражданина России Александра Франчетти, решение будет принимать горсуд Праги, но сначала следствие установит, нет ли препятствий для передачи россиянина Украине. «Вопрос о возможности выдачи (Франчетти на Украину) будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Но сейчас должно состояться так называемое предварительное расследование, цель которого – выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты», – пояснил представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала, передает РИА «Новости». В свою очередь пресс-секретарь минюста республики Владимир Ржепка сообщил, что Украина уже обратилась с просьбой о выдаче гражданина Франчетти. Он также подтвердил, что дело Франчетти находится на рассмотрении горпрокуратуры Праги. «Сейчас дело рассматривает горпрокуратура Праги, изучается предложение о помещении данного человека в предварительное заключение. Проводятся некоторые предварительные следственные действия, которые предусмотрены законом о международном сотрудничестве», – уточнил Ржепка. Ранее посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием гражданина России. В выходные в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом». Тем временем МИД Украины сообщил, что «задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства – в частности, участие в российской оккупации Крыма». Блинкен обещал не бросать «напуганную до смерти» Украину 14 сентября 2021, 01:28

Фото: Ken Cedeno/Pool/

CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, отчитываясь перед конгрессменами о выводе США войск из Афганистана. Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что недавно посетил Украину. Он сказал, что украинские официальные лица в стране «напуганы до смерти» уходом США из Афганистана и «сомневаются в готовности» американцев поддерживать Киев. Фицпатрик поинтересовался у Блинкена, готов ли Белый дом подтвердить, что сделает все возможное для поддержки «друзей на Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии». «Совершенно точно», – приводит ответ Блинкена ТАСС. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину» призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. Призвавший перейти на латиницу украинский секретарь СНБО сделал три ошибки в предложении 13 сентября 2021, 19:56

Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Секретарь СНБО Алексей Данилов, который призвал отказаться от кириллического письма и перейти на латиницу, опубликовал пост на латинице, где сделал три ошибки в транслитерации украинского алфавита. «Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu «Radio Svoboda»)», – написал Данилов в Facebook. «В этом предложении несколько ошибок: согласно транслитерации слово «прочитав» (прочитал) необходимо передавать как «prochytav»; в словах «хто» (кто) и «послухав» (послушал) украинская х передается на письме сочетанием букв kh, а не одиночной x, как у Данилова», – пишет издание «Страна.ua». Отмечается, что Данилов также удивился, что во всем интервью пользователей Сети заинтересовал именно небольшой фрагмент об отношении к латинице. «Неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент, где я утвердительно ответил на вопрос слушателя, который касался целесообразности внедрения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и небезразличных людей», – написал Данилов. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Сенатор Алексей Пушков после предложения Данилова заявил о холопской психологии властей Украины. Пушков оценил троллинг Зеленского со стороны Азарова 14 сентября 2021, 08:31 Текст: Алина Назарова

Российский сенатор Алексей Пушков назвал пост бывшего премьера Украины Николая Азарова о сравнении цен на газ для Киева и Минска «удачным троллингом» украинского президента Владимира Зеленского. «Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова. Если не в администрации президента Украины, то в «Квартале-95» должны оценить», – написал Пушков в Telegram. Так сенатор оценил пост Азарова в Twitter. В нем экс-глава правительства разместил фотографии расстроенного Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Александра Лукашенко, сопроводив их актуальными для каждого государства ценами на газ в 753 и 128 долларов соответственно. «И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос!» – написал Азаров. Ранее сообщалось, что в 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за 1 тыс. кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630-640 млн долларов. Украина отказалась верить обещаниям Запада 14 сентября 2021, 11:43

Фото: Serhii Hudak/Keystone

Press Agency/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Украина больше не верит обещаниям Запада, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Страна (Украина) извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», – сказал Кулеба в интервью Independent, передает РИА «Новости». В качестве примера приводится короткое заявление Европы в связи с озабоченностью событиями в Крыму и Донбассе, а также «Украинагейт», когда вопрос Украины использовал в своих целях бывший тогда президентом США Дональд Трамп. Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину», призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. На Украине предложили разместить афганских беженцев в трех тюрьмах 13 сентября 2021, 18:13

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Министерство внутренних дел Украины предложило разместить афганских беженцев в колониях, Минюст республики рассматривает для этих целей кременчугскую, черниговскую и черкасскую колонии. Как сообщает APnews, в МВД Украины предложили разместить афганских беженцев в тюрьмах Киевской области – Буче и Ирпене. Позже выяснилось, что некоторые помещения Ирпенского исправительного центра №132 выставлены на аукцион, а в Бучанской исправительной колонии №85 нет отопления и горячей воды. Минюст предложил выделить под эти цели Черниговскую исправительную колонию №44, Черкасскую колонию №62 и Кременчугскую колонию №69. Запрос передан правительству. Ранее бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил, что у властей Украины не хватает денег, чтобы прокормить собственных граждан, в то время как они обещают принять 5 тыс. беженцев из Афганистана. Напомним, глава офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец». МВД предложило включить жителей Донбасса в программу переселения соотечественников в Россию 13 сентября 2021, 17:30

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

МВД России предложило дать жителям Донецкой и Луганской народных республик право участвовать в программе переселения соотечественников в Россию. «Проектом указа предлагается внести изменения в государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии в государственной программе и получения свидетельства участника государственной программы на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении в Telegram-канале «МВД Медиа». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом. Самолет украинских контрабандистов задержан в Молдавии 14 сентября 2021, 09:36 Текст: Алина Назарова

Молдавские пограничники задержали самолет Ан-2 и троих граждан Украины, которые занимались контрабандой сигарет на территорию Румынии, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики. «Основываясь на оперативной информации о незаконном пересечении воздушного пространства, следователи пограничной полиции сегодня утром сумели задержать самолет Ан-2 в районе населенного пункта Малое Глиное Единецкого района», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Взлетно-посадочная полоса была оборудована на одном из полей между сельскохозяйственными культурами. В 2010 году в этом районе был обнаружен аналогичный самолет с контрабандными сигаретами на борту, а в 2000 году в соседнем районе с табачной продукцией на борту разбился другой Ан-2. Северные районы Молдавии находятся на стыке границ Украины и Румынии. Контрабанда табачных изделий в Румынию, где цены намного выше на эту продукцию, чем в странах, не входящих в ЕС, частое явление в приграничных районах. Дочь Франчетти: Выдача отца Украине не рассматривается 14 сентября 2021, 14:25

Фото: alexander dzalati/Youtube

Текст: Алина Назарова

Дочь задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти Диа сообщила, что ее отца не станут экстрадировать на Украину. «На заседании будет решаться, выйдет он на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время. Передачи на Украину никакой не будет», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT. Дочь россиянина добавила, что Франчетти находится в хороших условиях, его хорошо кормят и у него есть «всё, что нужно», включая медпомощь. Тем временем Франчетти доставили в суд в Праге, где будет рассмотрен вопрос о его предварительном заключении, передает РИА «Новости». Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. На Украине назвали уязвимые области в случае «вторжения» России 14 сентября 2021, 13:19 Текст: Евгения Шестак

Россия не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны, заявил экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. «Я не вижу реальных угроз сегодня со стороны Белоруссии от России. Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область – это идти против Западной Украины, ни Киевская – это, считай, покушение на столицу, на всю Украину», – заявил Вовк в эфире телеканала «Украина 24». При этом, по его мнению, Россия якобы не отказалась от «захвата» восьми областей юго-востока Украины. Таким образом, добавил военный, в самом уязвимом положении будут Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области. «Мы отстояли Харьков, Днепр и Одессу во время событий 2014 года. Это три кита этого плана, три условных столицы. Они от этого плана не отказались. Если наши отношения будут на том же плохом уровне... то можете быть уверены, мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск именно в эти восемь областей», – сказал он. Генерал-майор подчеркнул, что потеря данных территорий оставит Украину без выхода к морям. При этом совместные военные учения России и Белоруссии он назвал не представляющими угрозу для Украины. На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений. В Киеве предложили дать украинское гражданство отказавшемуся признавать Крым депутату КПРФ 14 сентября 2021, 14:20 Текст: Мария Бобылева

Украинские депутаты Верховной рады призвали обеспечить защиту депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко после того, как он отказался признавать Крым российской территорией. «Нужно защищать тех людей, которые страдают от того, что требуют сохранить целостность Украины. Всех, кто поддержал «Крымскую платформу» необходимо защищать. Это новый формат – и его нужно продолжать», – заявил депутат от партии «Европейская солидарность», экс-глава Института нацпамяти Украины Владимир Вятрович порталу «Обозреватель». По его словам, следует дать гражданство Украины Бондаренко и другим российским политикам, не признающим Крым российским. Его поддержал депутат от группы «Доверие» Сергей Шахов, по словам которого «большое количество политиков в России считают Крым украинским, но боятся об этом заявить в открытую как Бондаренко». «Позиция депутата от КПРФ Бондаренко является вызовом официальному курсу Кремля. … Вот почему важно обеспечить (его) защитой и убежищем», – добавил Шахов. В свою очередь народный депутат фракции «Слуга Народа» Александр Горенюк заявил о «повышении шансов возвращения» Крыма Киеву в связи с позицией Бондаренко. «Николай Бондаренко – вообще смелый депутат. Он часто поднимает непопулярные темы во внутренней политике России. Нам же важно понимать, что в России есть люди, которые не согласны с действующим режимом», – заявил он. В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата Саратовской думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. В итоге политик отказался признать, что республика входит в состав России. Позже он также заявил о необходимости пересмотреть вопрос о принадлежности Крыма. Захарова назвал целью проекта США по демократизации Украины давление на Россию 14 сентября 2021, 10:21 Текст: Алина Назарова

Проект Вашингтона по демократизации Украины направлен на сдерживание России и на создание нестабильной обстановки в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «(Президенту Украины Владимиру) Зеленскому дают деньги в поддержку только для того, чтобы опять же реализовывать свою основную цель - давление на Россию и продвижение, как они говорят, демократии по всему миру. Опять же основной целью и основной площадкой этой концепции является наша страна. ... Это инструмент, которым США оперируют, чтобы сдерживать нашу страну, постоянно создавать вот эту ситуацию нестабильности, чтобы иметь возможность постоянно нас в чем-то обвинять», – сказала она. Захарова отметила, что этот проект не отвечает интересам народа Украины. «В интересах народа Украины не сделано ничего. Сделано все против интересов народа этой страны», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США оказать содействие в усилении давления на Россию для «прекращения репрессий и освобождения всех незаконно удерживаемых лиц». Уполномоченный по защите украинского языка отверг сомнения в применении кириллицы 14 сентября 2021, 15:22 Текст: Елена Мирошниченко

Вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения, считает уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь. В комментарии изданию «Общественное Новости» он рассказал, что вопрос сохранения кириллического алфавита равен вопросу сохранения традиций, ведь наибольшее количество украинских текстов, исследований, летописная традиция, старопечатные книги, украинские песни написаны кириллицей. «Это объясняется тем, что Украина за свою тысячелетнюю историю слишком много потеряла в борьбе с иноязычными заимствованиями и влияниями, поэтому в Украине не прошло «ополячивание», не прошло «огерманивание», – сказал Креминь. Омбудсмен подчеркнул, что поэтому сохранение украинского письма является защитой и обеспечением функционирования украинского языка как государственного. При этом он отметил, что латиница частично присутствует в украинском пространстве и традиции. «Вопрос фонетического транскрибирования являются абсолютно корректными, когда заполняют загранпаспорта, дают вторую подпись названиям улиц, другим географическим назвал, которыми пользуются наши иностранные гости, в международном документооборота и делопроизводстве», – сказал Креминь. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Сенатор Алексей Пушков после предложения Данилова заявил о холопской психологии властей Украины. В Раде сочли Украину «потенциальным противником» Белоруссии 14 сентября 2021, 14:52 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия стала рассматривать Украину как потенциального противника, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Федор Вениславский. «Каким образом наше внешнеполитическое ведомство будет реагировать на право суверенного государства покупать различные виды вооружений? Конечно, с политической точки зрения это четкий сигнал для Украины, что Беларусь уже рассматривает Украину как потенциального противника, чего раньше не было. Но говорить о том, что это тот факт, который требует немедленной реакции, я бы не стал», – сказал Вениславский в эфире телеканала «Украина 24». По его мнению, экономический потенциал Белоруссии «не настолько мощный», чтобы одним махом выделить один миллиард долларов на закупку военной техники. «Деньги в Беларуси на это вряд ли есть на данный момент, поэтому расценивать заявление (президента Белоруссии Александра) Лукашенко как факт закупки в настоящее время я бы не стал. Тем более, учитывая совместные российско-белорусские учения. Скорее всего, это была определенная политическая технология, которую использовал (президент России Владимир) Путин, озвучив устами Лукашенко эту новую идею о выстраивании нового рубежа на границе с Украиной», – сказал депутат. Напомним, командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски». Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что российско-белорусские учения «Запад–2021» являются попыткой России окружить Украину с трех сторон. На Украине обсудили создание кибервойск 14 сентября 2021, 12:13 Текст: Евгения Шестак

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел первое совещание, посвященное созданию кибервойск в стране, сообщила пресс-служба Совбеза. «Секретарь СНБО провел совещание по выполнению решения Совета нанцбезопасности и обороны от 14 мая 2021 «О неотложных мерах по киберобороне государства». Оно было введено в действие указом президента Украины от 26 августа 2021 года», – сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что кабмину поручено в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск. На совещании обсуждались материально-технические и финансовые ресурсы, необходимые для создания и обеспечения надлежащего функционирования будущих кибервойск, комплектование личного состава, определение основных задач. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать в двухмесячный срок законопроект о создании национальных кибервойск. Напомним, о создании кибервойск на Украине задумались еще в 2018 году. Между тем, украинский журналист Александр Дубинский рассказал о системе управления войсками «Днипро», в которой использовались самые примитивные пароли: например, admin и 123456, что «позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года».