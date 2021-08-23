ДНР обвинила Киев в стремлении к войне в Донбассе

Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе, поэтому блокирует работу политической подгруппы, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Киев блокирует работу политической группы, потому что совершенно не намерен с нами мирно договариваться. Об этом как раз свидетельствуют и законопроект о переходном периоде, и тот вариант «дорожной карты», который нам направила украинская сторона и который на 78% противоречит комплексу мер. Киев не хочет даже говорить с нами об особом статусе Донбасса», – цитирует РИА «Новости» Никонорову.

По ее мнению, Киев стремится больше к силовому решению конфликта, а не к дипломатическому, поэтому блокирует под любыми предлогами диалог по политическому урегулированию.

Ранее сообщалось, что почти три четверти граждан Украины считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении Кроме того, Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому главными проблемами в стране украинцы считают войну в Донбассе, коррупцию и безработицу.