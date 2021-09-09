Киев готовится выйти из Минских соглашений

Запад, подыгрывая Украине, предпринял попытку «смягчить», а по сути выхолостить Минские соглашения в рамках подготовки саммита глав государств «нормандской четверки». Тем временем Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.

Прошедшая в среду видеоконференция советников «нормандской четверки» завершилась неутешительно – представители России, Германии, Франции и Украины пришли к выводу, что нецелесообразно проводить встречу лидеров стран ради самой встречи. Сама конференция советников состоялась по запросу Германии, передает ТАСС. И имеенно по ее просьбе основным вопросом стала как раз возможность организации в этом году саммита «четверки».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москве не нужна «встреча ради встречи». «Нам нужна встреча, которая как минимум подтвердит выполнение последнего на данный момент саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже почти два года назад, в декабре 2019 года. Все, что там записано, Украина отказывается выполнять», – подчеркивал глава российской дипломатии.

Источник, близкий к переговорам, на который ссылаются российские информагентства, считает, что Украина и ее западные партнеры желают исключить из итоговой декларации будущего Нормандского саммита формулировки, которые Киев, Берлин и Париж считают «жесткими» – но подобное смягчение угрожает исполнению Минских соглашений. «При таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность Минску и благодарность уходящей с поста Ангеле Меркель за активную работу», – заметил источник. Цель такой тактики – максимально смягчить обязательства подписантов, в первую очередь Украины.

В результате очередные переговоры политических советников «нормандского формата» прошли в духе «конструктивной неопределенности», ставшей за семь лет неизменной европейской традицией.

«Нормандская» встреча в верхах и впрямь была бы лишена смысла, судя по данным упомянутого источника, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский:

«Если Германия и Франция хотят подготовить итоговый документ саммита без пунктов, обязывающих Киев выполнять Минские соглашения, это делается для того, чтобы Зеленский согласился его подписать. Но тогда пропадает смысл и такого документа, и вообще проведения саммита.

Такой подход Запада и Киева к «нормандскому формату» – это тупик. На самом деле, «нормандский» формат был исчерпан чуть ранее – когда Меркель перешла на формулу: «Россия – сторона конфликта». Теперь формат может быть свернут официально», – посетовал эксперт.

По словам Погребинского, вся надежда на возобновление «нормандского процесса» теперь в том, что на посту канцлера Меркель вскоре сменит социал-демократ Олаф Шольц. «Я лично пока не видел в документах социал-демократов принципиальных отличий по Донбассу от курса Меркель. Но надежды сохраняются. Социал-демократы твердо поддержали «Северный поток-2», а это обстоятельство может привести к большему взаимопониманию Москвы и Берлина, в том числе, на площадке «нормандского формата», – подчеркнул политолог.

«Политическая петля» на шее Киева

Киев давно саботирует исполнение Минских соглашений де-факто и при этом не раз пытался и де-юре избавиться от них. Так украинская сторона действовала при Петре Порошенко, так же продолжает действовать и с приходом к власти Владимира Зеленского.

На первой масштабной пресс-конференции в октябре 2019-го – всего через полгода после своего избрания, новый президент дал понять, что Киеву эти соглашения соблюдать не обязательно. В мае прошлого года, подводя итоги первого года правления, Зеленский заявил, что «Минск» нужен ему лишь ради санкций против России, отмечало РИА Новости.

Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, экс-президент Леонид Кравчук в ноябре 2020-го публично назвал соглашения «политической петлей на шее» Киева, а в комментарии ТАСС прямо заявил, что Украина не рассматривает возможность закрепления особого статуса для Донбасса в конституции страны, хотя этого требуют Минские договоренности. В июне этого года Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью», которую необходимо оперативно «отрезать».

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Похоже, что на очередную атаку против Минского мирного процесса Зеленского вдохновил его недавний визит в США. Именно по итогам этой поездки советник главы президентского офиса (и одновременно спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе) Алексей Арестович объявил, заочно обращаясь к Лаврову: Украина «снялась с крючка» Минских соглашений, и более не обязана их выполнять. Уже наутро после прилета Зеленского в Вашингтон министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил: Минский формат – «мертвая история».

За годы, прошедшие с момента подписания договоренностей, Киев пытался переформатировать «нормандскую четверку», и ввести туда представителей США. С другой стороны, украинская сторона стремилась исключить провозглашенные республики Донбасса из переговорного процесса. Программа-максимум Киева – навязать мировому сообществу свою точку зрения на конфликт в Донбассе как на «российско-украинскую войну», а не как на следствие внутриукраинских противоречий.

И похоже, что Запад дает Украине понять, что поддержит такую трактовку. Так, например, Ангела Меркель во время недавнего визита в Киев заявила буквально следующее: «Проблемы с имплементацией минских договоренностей имеют структурный характер, потому что Россия является участником этого конфликта. И поэтому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с сепаратистами». К слову, заметим, что в Москве лидер ФРГ говорила прямо противоположные вещи.

Получив одобрение Запада, Киев решил подвести под тезис «Россия – участник конфликта в Донбассе» законодательную базу. 9 августа украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ с расплывчатым названием фактически уже официально хоронит обязательства Киева по Минским договоренностям. Во-первых, закон прямо определяет Россию как «страну-агрессора» и «оккупанта», что переводит конфликт в Донбассе из статуса внутриукраинского (каковым он и является) в разряд международного.

Руководство ДНР и ЛНР в документе названо «оккупационной администрацией России» – что прямо лишает народные республики ранга участниц переговоров. Никакого особого статуса «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» не получат, хотя по Минским соглашениям этот статус Украина обязывалась закрепить в своей конституции.

Наконец, никакой полагающейся по соглашениям амнистии для жителей Донбасса (в том числе не с украинским гражданством) не планируется – наоборот, запрещается проведение прописанных в «Минске-2» местных выборов. Более того,

законопроект обещает Донбассу настоящую – украинскую оккупацию и зачистку, именуемую «люстрацией», которую будут проводить переходные военно-гражданская и международная администрация.

Законопроект подробно прописывает, как Украина намерена отпраздновать свою победу после «деоккупации». С целью «чествования памяти жертв вооруженной агрессии» будет построен Музей преодоления агрессии России, филиалы которого открываются после «деоккупации» в городах Донецке, Луганске, – и, подчеркнем, в Севастополе и Симферополе. Дата «деоккупации» каждого населенного пункта, района должна ежегодно торжественно отмечаться как памятная дата – День освобождения от российской оккупации.

Украине грозят санкции Совбеза ООН

Судя по словам источника, по итогам встречи советников у Москвы возникли вопросы и по поводу линии поведения Германии и Франции. Представители стран – европейских гарантов Минских соглашений уклонялись от четкого ответа на вопрос представителя Москвы Дмитрия Козака: кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе. Козак призвал европейцев набраться мужества и дать четкий и недвусмысленный ответ на этот вопрос, но «предложение Москвы традиционно осталось без ответа», констатировал источник.

Что касается украинских представителей, то они и вовсе пытались говорить на темы, не имеющие к Донбассу никакого отношения. Так, Ермак «неожиданно попытался добавить в текст проекта итогов саммита «нормандской четверки» некую «газовую тематику».

«Поскольку речь идет о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску... Другие аспекты газового вопроса в компетенцию нормандского формата не входят», – не без иронии заметил источник, близкий к переговорам.

Какие бы решения не пытались включить в итоговый документ Франция и Германия, решения «нормандского» формата в любом случае должны укладываться в рамки Минских соглашений, пояснил Родион Мирошник, представитель провозглашенной Луганской народной республики в Трехсторонней контактной группе. «В рамках этого формата могут детализировать пункты Минских соглашений или группировать их. Так это происходит в ключевых кластерах, то есть можно разбивать на отдельные группы, но нарушать пункты нельзя», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР.

Как известно, в Минских соглашениях есть ряд пунктов, против которых Киев принципиально возражает, при этом за столом переговоров он отказывается признать, что он их выполнять не будет.

«Украина продолжает юлить и предлагать через посредников: «А давайте мы пересмотрим то или это»,

– отметил Мирошник.

Если же теперь президент Зеленский наконец официально признает, что в одностороннем порядке выходит из Минских соглашений, следующим шагом должна стать встреча «нормандского формата» уже без Киева, пояснил представитель ЛНР. «На такой встрече уже будет решаться вопрос, какие санкции применить против Украины, которая будет объявлена недобросовестным переговорщиком ввиду отказа от выполнения ранее взятых обязательств», – указал Мирошник. И тогда украинскую делегацию пригласят уже для того, чтобы объявить ей о предстоящих мерах наказания.

Эксперт убежден, что разрыв Минских соглашений для украинской стороны не пройдет безболезненно, поскольку этот документ в 2015 году был одобрен Советом безопасности ООН. «Украина – член ООН: есть 24 пункт устава этой всемирной организации о том, что решение Совбеза обязательно для выполнения всеми участниками. А резолюция Совбеза № 2202 утвердила Минские соглашения», – напомнил собеседник.