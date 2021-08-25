Меркель говорила в Москве и Киеве противоположные вещи

Взгляд
25 августа, среда  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
Разделы

Когда россияне пересядут в электромобили

В России наладят массовый выпуск электромобилей Lada Алена Селезнева/ТАСС
Российский концерн «АвтоВАЗ» решил не отставать от мирового тренда на электромобили – и уже к 2028 году представит россиянам машину Lada, заряжающуюся от розетки. Первая попытка завода создать массовый электромобиль в России ранее потерпела полное фиаско. Однако на этот раз планы «АвтоВАЗа» могут оказаться вполне успешными. Что же изменилось?  Подробности...
Перейти в раздел…

Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и за что хотел убить великого русского реформатора

Петр Столыпин имел шанс спасти Россию от революции ТМ/ТАСС
115 лет назад произошло одно из самых кровавых покушений на тогдашнего премьер-министра России Петра Столыпина. Всего же менее чем за шесть лет, которые Петр Столыпин возглавлял Совет министров, на него было совершено 11 покушений. Это своеобразный рекорд, подобного которому не было в российской истории. Кто и почему настолько сильно ненавидел этого человека? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинская коррупция добралась до Афганистана

Самолет украинских ВС использовали как «бомбилу» mil.gov.ua
Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Меркель говорила в Москве и Киеве противоположные вещи

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Противоречия и нестыковки в заявлениях уходящего на пенсию канцлера относительно Донбасса – подтверждение того, что Минские соглашения выполнены не будут. По крайней мере, в текущей политической ситуации. А может, и никогда. Подробности...

Зачем СССР и Британия вторглись в Иран

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Ровно 80 лет назад, 25 августа 1941 года, Советский Союз и Великобритания начали первую во Второй мировой войне совместную сухопутную операцию – вторжение в Иран. Подробности...

«Большая глина» на Болотной не потрясает душу

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Разместить в центре столицы 12-метровое сооружение, которое немедленно вызовет совершенно определенные ассоциации, а потом третировать людей за то, что они об этих ассоциациях сказали, – это выглядит странно. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Перейти в раздел…

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Перейти в раздел…

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...

Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
Подробности...

Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?
  • Да, регулярно

  • Да, изредка

  • Нет
Считаете ли вы себя советским человеком?
  • Да

  • Нет
Какая из двух стран – Украина и Россия – больше нуждается в другой?
  • Украина больше нуждается в России

  • Россия больше нуждается в Украине
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Талибы объявили о мирном соглашении с сопротивлением в Панджшере
    Газпром начал закачку газа в европейские хранилища В парламенте Армении произошла вторая за день драка Названы богатейшие женщины России Госдолг России превысил 20 трлн рублей
    Лидер афганского сопротивления рассказал о шантаже США В Петербурге задержали белорусского бандита из 1990-х Украинский журналист увидел «зраду» на военном параде в Киеве В России начали создавать водородные двигатели для транспорта
    В Совфеде объяснили эвакуацию украинцев из Афганистана силами Минобороны России Немцы увидели в «Крымской платформе» отрицание реальности Ющенко рассказал о «шокирующих» аргументах Меркель против вступления Украины в НАТО Пассажиры метро напали на родителей ребенка с аутизмом в Москве

    Главная тема


    Когда россияне пересядут в электромобили

    транзит газа


    Nord Stream AG проиграл в Германии суд по делу о Газовой директиве ЕС

    Белоруссия


    В Карелии от отравления алкоголем скончался пятый белорус

    новая этика


    Мальчик с обложки альбома Nevermind группы Nirvana подал иск против музыкантов

    Видео

    «Крымская платформа»


    Запад разочаровал Зеленского позицией по Крыму

    новые угрозы


    Россию провоцируют на повторение советских ошибок в Афганистане

    «рвать и метать»


    Украинцы обиделись на правду об Одессе

    история войны


    Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

    миграционный кризис


    Афганцы начали наступление на Польшу

    реальный мир


    Геворг Мирзаян: Реакция талибов важнее мнения диванных критиков

    изменение жизни


    Игорь Мальцев: Русские люди начали колонизировать собственную страну

    живое наследие


    Дмитрий Михалийн: Мы не умеем хранить, но научились восстанавливать

    на ваш взгляд


    В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?
    Сергей Миркин

    Меркель говорила в Москве и Киеве противоположные вещи

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		25 августа 2021, 12:06

    Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетила Москву, а затем Киев – и там, и там, в числе прочего, был затронут вопрос войны в Донбассе. И на некоторые высказывания относительно ситуации на линии соприкосновения, деяний майданной власти и отношения госпожи канцлера к ЛДНР стоит обратить внимание.

    Меркель уходит с поста канцлера, и после парламентских выборов в Германии будет новый глава правительства. Стоит ли внимательно относиться к ее словам? Стоит – хотя бы потому, что устами Меркель говорит не только уходящий канцлер, ее слова отображают мнение немалой части немецкой и европейской элиты.

    В Москве канцлер сделала несколько интересных заявлений. Так, она сказала, что на линии разграничения гибнут украинские военные. Возникает вопрос, а о гибели мирных жителей Донбасса или ополченцев ЛДНР Меркель не докладывают? А если без сарказма, то создается впечатление, что тех, кто не с украинской линии соприкосновения, фрау Меркель и за людей не считает. В 19-м веке во время колониальных войн в Африке британские или французские офицеры часто не указывали в отчетах потери среди солдат-туземцев, только погибших белых.

    Владимир Путин несколько раз на пресс-конференции упоминал, что Украина принимает законы, противоречащие Минским соглашениям, однако канцлер не прореагировала на это, по крайней мере публично. Также она заявила, что цели, которые были поставлены в ходе встречи лидеров «нормандского формата» в Париже в 2019 году, реализованы. Интересно, в чем? Всеобъемлющее прекращение огня так и не наступило. Обмен всех пленных до конца 2019 года не произошел. Украина так и не сделала нормы «формулы Штайнмайера» частью своего законодательства. Кстати, ни Меркель, ни Зеленский ни слова не сказали о «формуле», хотя она является краеугольным камнем для реализации «Минска-2». 

    В 2019 году договорились провести новую встречу в рамках «нормандского формата» в течение четырех месяцев, чего не произошло. Возникает впечатление, что канцлер сказала о реализации парижских договоренностей для «красного словца». Но она слишком опытный политик для этого.

    Фото: Александр Кравченко/ТАСС

    Но фрау канцлер говорила противоположные вещи в Москве и Киеве. Так, во время совместной пресс-конференции с российским президентом Меркель сказала: «Касательно Минских соглашений: мы не достигли тех целей, которые хотели достигнуть. Но это тот формат, который у нас есть, включая трехстороннюю контактную группу, переговоры с сепаратистами в Донецке и Луганске». А уже в Киеве она сказала следующее: «Проблемы с имплементацией минских договоренностей имеют структурный характер, потому что Россия является участником этого конфликта. И поэтому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с сепаратистами».

    То есть в России канцлер признает важность переговоров с представителями ЛДНР (которых называет сепаратистами) в рамках Минской контактной группы. А на Украине заявляет, что переговоры с представителями Донбасса ввести не надо, так как Россия участник конфликта. Ну тогда возникают вопросы. Зачем вести переговоры с Донбассом в рамках контактной группы, если, по ее мнению, все решает Россия? И почему канцлер в Москве не назвала Россию участником конфликта? 

    Заявления канцлера о реализации парижских соглашений, изменчивость взглядов на роль ЛДНР и России в конфликте говорят о глубочайшем кризисе минского процесса. Украина Минские соглашения выполнять не будет, потому что майданные политики еще надеются, что Донбасс (впрочем, как и Крым) сам упадет им в руки и не придется выполнять никаких условий. Коллективный Запад Украину к этому принуждать не станет. И США, и ЕС важно сохранить страну-сателлита и использовать Украину против России.

    Надежды, которые витали в воздухе в 2015 году, что Германия будет давить на майданный режим, не оправдались, хотя они изначально были призрачные. Роль Берлина в событиях на Украине 2013-2014 годов огромна. Пусть первую скрипку играли США, но переворот в стране устраивал целый «оркестр». Не стоит забывать, что гарантами мирного урегулирования политического кризиса на Украине в феврале 2014 года выступали не американцы, а европейцы. Среди них был и министр иностранных дел ФРГ Вальтер Штайнмайер. После чего экс-президент Виктор Янукович убрал с улиц Киева внутренние войска, что позволило бунтовщикам произвести государственный переворот. Когда в 2014 году ВСУ брали город за городом в Донбассе, европейцы заявляли, что государство имеет монополию на насилие, а Украина имеет право защищать свою территориальную целостность.

    И только после поражений украинской армии и когда стало понятно, что киевская власть не удержит Мариуполь военным путем, немцы и французы начали говорить о том, что нужно договариваться, а у конфликта в Донбассе нет военного решения. 

    Как видим, с самого начала мнение европейцев зависело от ситуации. Минские соглашения стали порождением страха перед военным поражением майданных политиков и их западных покровителей. Противоречия и нестыковки в заявлениях уходящего на пенсию канцлера относительно Донбасса являются подтверждением того, что Минские соглашения выполнены не будут. По крайней мере, в текущей политической ситуации.

    А может, и никогда.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •