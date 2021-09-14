Тревел-блогер оценил перспективы веломаршрута Москва – Петербург

Для того, чтобы веломаршрут Москва – Санкт-Петербург пользовался хоть какой-то популярностью среди граждан, его необходимо оборудовать местами для кемпинга, доступом к горячей воде, а также точками питания, сказал газете ВЗГЛЯД питерский блогер Евгений Мироненко.

В сообщении АНО «Вело1», учрежденной Романом Абрамовичем, рассказывается, что до 2027 года планируется создать веломарштут от Москвы до Санкт-Петербурга протяженностью более тысячи километров, передает РИА «Новости». Сама дорога будет абсолютно бесплатной, а пройдет она через 16 городов и 300 населенных пунктов.

«Думаю, там один человек в неделю будет ездить летом. У меня есть один знакомый, который ездил на велосипеде из Санкт-Петербурга в Москву, у него это заняло около недели или даже больше. То есть это такой полноценный отпуск, во время которого ты даже не будешь уверен, доедешь или нет. Поэтому целесообразность наличия этой трассы очень спорная», – говорит Мироненко.

Он рассказывает, что Россия в принципе не очень велосипедная страна, потому что, во-первых, здесь девять месяцев в году холодно для длительных велопрогулок. Во-вторых, российским людям, в особенности водителям, нужно научиться замечать велосипедистов на дороге и уважать их, потому что они точно такие же участники движения. Сейчас же любители велосипедов не могут в полной мере чувствовать себя в безопасности, что служит еще одним аргументом против использования этого вида транспорта.

«Тем не менее раз строят, то как минимум там должны быть места для кемпинга, причем желательно с горячей водой и точками горячего питания. То есть должен быть хоть какой-то комфорт, иначе ей пользоваться совсем никто не будет. В той же Европе на подобных маршрутах есть всегда возможность поставить палатку, где человек может переночевать в безопасности от диких животных, а также там организована какая-то цивилизация в виде точек питания и так далее», – считает блогер, добавляя, что полный путь по такому маршруту будет составлять не менее одной недели.

В апреле прошлого года московский комитет по архитектуре и градостроительству принял решение объединить все зеленые зоны Восточного и Северо-Восточного административных округов столицы в один грандиозный парк площадью 20 кв. километров. Территории пообещали оборудовать велодорожками и прочими элементами благоустройства.