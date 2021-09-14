Песков рассказал о здоровье ушедшего на самоизоляцию Путина

Путин и Асад встретились в Кремле

Глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом.

В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости».

«Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», – передает официальный сайт Кремля слова Путина.

Президент России отметил также, что до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. При этом в освобожденные районы активно возвращаются беженцы.

«Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни. Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза», – сказал президент России.

В своем обращении Путин затронул также вопрос борьбы с коронавирусом. «Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день», – отметил глава российского государства.

Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и Россию за вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и за помощь в восстановлении страны. «Еще раз позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», – сказал Асад.

Асад заявил, что «две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину». Он указал, что «международный терроризм не знает границ». «Наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла», – заявил президент Сирии.

Он подчеркнул роль «политических мероприятий, процессов, которые проводили, будь это в Сочи или в Астане», но отметил, что эти процессы «примерно уже как три года остановились». «Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем», – сказал Асад, добавив, что «некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные».

Напомним, в апреле Путин провел телефонный разговор с Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом. В июле В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт».