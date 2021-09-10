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Московский марафон перенесли из-за эпидемической ситуации
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Московский марафон, который должен был проходить 26 сентября, отменили в связи с эпидемической обстановкой в городе, сообщили в пресс-службе Московского бегового сообщества.
«К большому сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией город вынужден не проводить массовые мероприятия. На протяжении всего сезона мы боремся за каждый наш старт и делаем все возможное, чтобы запланированные забеги состоялись», – приводит ТАСС слова основателя бегового сообщества Дмитрия Тарасова.
Он также уточнил, что мы живем в ситуации, когда обстоятельства могут меняться каждый день. Эти изменения касаются не только спорта, но и повседневной жизни.
По его словам, команда бегового сообщества готовила масштабный спортивный праздник, но, к сожалению, в этом году он не состоится.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 18 341 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1566, Санкт-Петербурге – 1504, Московской области – 585.
Заболевший коронавирусом Дмитрий Киселев рассказал о своем состоянии
Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заболел коронавирусом.
«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная», – рассказал он РИА «Новости».
Киселев отметил, что это позитивный ответ на лечение от инфекции.
«Прогноз оптимистичный», – добавил телеведущий.
Ранее народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. До этого актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от COVID-19, домой.
Страны G20 назвали «Спутник V» лучшим средством профилактики коронавируса
Министры здравоохранения стран G20 назвали вакцину «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили, «Спутник» – лучший препарат для профилактики», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
По его словам, более 1,2 тыс. медицинских изделий появилось на рынке за время пандемии, за столь короткий промежуток времени такого еще не было. Мурашко отметил, что это является прорывом российской медицинской науки, когда отечественную вакцину знают во всем мире.
Ранее Мурашко заявил, что запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много.
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Назван необходимый перерыв между прививками от гриппа и COVID-19
Между прививками от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа», – сказал РИА «Новости» Горелов.
По его словам, если человек уже прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, прививаться от гриппа можно через 30 дней. Также он уточнил, что по прошествии месяца после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19 всем рекомендуется привиться от гриппа. В частности, оптимальный срок вакцинации от гриппа сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.
Ранее заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Елена Бурцева заявила, что прививку от гриппа лучше всего делать в октябре или ноябре.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в регионах России сформирован запас вакцины от коронавируса на месяц бесперебойной работы.
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Роспотребнадзор назвал самый грозный симптом COVID-19
Появление одышки на фоне других респираторных симптомов является самым грозным признаком COVID-19, если она есть, надо срочно обращаться к врачу, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», – передает РИА «Новости» слова Пшеничной.
Она отметила, что в целом каких-то новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.
Ранее минсельхоз США объявил о выявлении коронавируса у оленей.
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В ВОЗ заявили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19
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Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе транслируемой онлайн сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.
«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4–4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 67–68 тыс. смертей... Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация», – приводит ее слова ТАСС.
Эксперт уточнила, что в Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе – снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности. Одновременно с этим в Африке отмечается спад.
«Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией», – заключила она.
В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что «мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться». По его словам, в некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости. Он отметил, что это говорит о большой энергии и потенциале вируса.
Кроме того, Райан обратил внимание на несправедливую ситуацию в мире, когда «в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других странах много людей, которые хотят вакцинироваться, но нет вакцин».
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в России в ближайшее время, но заявила, что нужно подождать стабилизации ситуации.
В Латвии появятся рейсы общественного транспорта только для вакцинированных
Правительство Латвии разрешило перевозчикам запустить отдельные рейсы общественного транспорта только для людей с сертификатами о вакцинации от коронавируса или с отрицательным тестом на инфекцию.
Власти Латвии также намерены повысить допустимую заполняемость общественного транспорта с нынешних 65% до 80% от вместимости салона, передает Delfi.
Помимо этого, для вакцинированных могут появиться отдельные рейсы общественного транспорта и вагоны в поездах. Там пассажиры смогут не носить маски.
Ранее в Еврокомиссии назвали систему цифровых COVID-сертификатов успешной, отметив, что она упрощает для властей и авиакомпаний процесс проверки документов.
Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств
Армения, Азербайджан и еще четыре государства были исключены Евросоюзом из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии COVID-19, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
«Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее Евросоюз исключил США из списка стран, куда разрешены необязательные поездки, из-за ухудшения там ситуации с распространением коронавируса.
В Минздраве оценили первую в мире полную отмену ковид-ограничений
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В связи с тем, что в Дании вакцинировано 73 % населения, решение полностью снять все ограничения по COVID-19 вполне оправдано, однако говорить о начале конца пандемии пока преждевременно, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
Дания стала первой страной, которая полностью сняла все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. От них правительство отказалось в пятницу. Профессор-инфекционист Национальной клиники Йенс Лундгрен подчеркнул, что эффективным инструментом для сдерживания распространения эпидемии в стране стала вакцинация.
«Мы хорошо понимаем, что самой основополагающей вещью является охват профилактическими прививками. То есть снятие ограничений в случае с Данией является абсолютно оправданным. Насколько я помню, там полностью вакцинировано 73 % населения, и это цифра, которая совершенно четко позволяет снимать все меры», – говорит Козлов.
Он подчеркивает, что именно такой процент привитых граждан в стране позволяет не бояться пандемии, поскольку такого наплыва инфекции, как раньше, уже не должно быть. По словам врача, инфекция однозначно уже не сможет распространяться среди населения с прежней скоростью.
«У нас в стране людей гораздо больше, поэтому и процент вакцинированных набирается медленно. Однако то, как работает в этом плане правительство Российской Федерации и Минздрав, является абсолютно правильным. Здесь мы работаем убеждением людей в эффективности вакцинации, показывая это на собственном примере, объясняя, рассказывая гражданам о прививках и убеждая их последовать совету», – считает микробиолог.
Кроме того, собеседник отметил, что в России очень высокий уровень доверия к врачам, поэтому они очень надеятся, что население их услышит. Также, хорошим примером как для России, так и для других стран станет как раз Дания, в которой люди возвращаются к жизни до эпидемии коронавируса.
«Но о начале конца пандемии, конечно, говорить еще рано. Вот если бы все население мира было бы вакцинировано на 60–70 %, то можно было бы так сказать. Но есть страны, в которые до сих пор вакцина по тем или иным причинам не доставляется. Это так называемые развивающиеся страны. Поэтому, с моей точки зрения, о начале конца говорить преждевременно», – заключил Козлов.
В начале сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России около 46 млн граждан получили хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции. 39 млн из них прошли полную вакцинацию двумя компонентами.
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На Украине умерших начали хоронить в огородах
Во Львовской области людей начали хоронить в огородах, сообщил телеканал «Украина 24». Директор местного кладбища Ярослав Мартынов заявил о безвыходном положении из-за COVID-19.
По имеющимся у телеканала сведениям, такой инцидент произошел в одном из сел Львовской области Украины. Местная жительница и владелица садового участка Ирина Ривак рассказала, что до прошлого лета она благополучно собирала урожай на своей земле, однако внезапно на ее участке появились захоронения, передает РИА «Новости».
«Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной... Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз», – сказала жительница Львовской области.
Участки, на которых стали появляться могилы, в 1990-х годах были отданы незрячим. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию. «Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом», – рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.
Директор кладбища Ярослав Мартынов, в свою очередь, заявил о безвыходном положении из-за COVID-19. Умерших, по его утверждению, буквально некуда хоронить. В настоящее время, как сообщает телеканал, новые захоронения на спорной земле приостановили. Погребать будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что стране не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.
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Коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев
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Новым коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США – это в пять раз больше прежних оценок, сообщил глава Национальных институтов здравоохранения США в структуре Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Фрэнсис Коллинз.
«В конце прошлого года вы, возможно, слышали сообщения о том, что количество случаев заболевания COVID-19 в США превысило 20 млн. Хотя эта цифра стала действительно отрезвляющей новостью, она также, вероятно, была занижена. Многие случаи заболевания остались невыявленными из-за ограниченной возможности проводить тесты в начале года и большого количества заболеваний, которые протекали в легкой форме, либо без симптомов», – приводит слова Коллинза в личном блоге ТАСС.
Он отметил, что, согласно опубликованному в научном журнале Nature исследованию, «реальное количество случаев заболевания к концу 2020 года составило более 100 млн». «Это соответствует чуть менее трети населения США в 328 млн человек. Это пересмотренное количество показывает, насколько быстро этот новый коронавирус распространился по стране в прошлом году. Оно также подчеркивает, насколько своевременными были и будут вакцины в 2021 году для защиты здоровья нашей страны в период пандемии», – указал глава Национальных институтов здравоохранения США. Он также сообщил, что его организация выделяла гранты ряду авторов этого исследования.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Соединенных Штатах больше официальных данных. В понедельник Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничения в Москве из-за COVID
В Москве в ближайшее время не планируется вводить никаких ограничений в связи с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Точно в ближайшее время мы ничего, никаких ограничительных мер не собираемся вводить. А дальше будем смотреть. Мы максимально избегаем ограничительных мер», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
Собянин добавил, что Москва старается проходить все пики с минимальными ограничениями.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 17 425 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания.
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточняла, что количество заболевших коронавирусом за последнюю неделю в российской столице существенно сократилось.
В России выявили 18 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 18 024 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 024 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1430, Москве – 1269, Московской области – 673.
Всего в стране выявили 7 065 904 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 320 512 человек, из них 18 262 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 797 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 189 582 человек.
Накануне, 7 сентября, в России выявили 17 425 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 599.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Собянин назвал самые проблемные отрасли Москвы
Самыми проблемными областями в Москве после снятия введенных из-за коронавируса ограничений являются гостиничная отрасль и общепит, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета. <...> Хотя, конечно, самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень», – рассказал Собянин в интервью газете «Комсомольская правда».
По его словам, в 2020 году экономика столицы потеряла большой объем доходов, также появились дополнительные незапланированные расходы.
«Разница по бюджету составила около 600 млрд рублей. Конечно, пострадали такие отрасли, как гостиничная, общепит, отчасти розничная торговля, туристический бизнес и отрасли, которые с ним связаны. <...> Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная. Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы, и экономика в целом балансирует», – отметил Собянин.
Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшее время не планируется вводить никаких ограничений в связи с коронавирусом.
США захотели созвать саммит по борьбе с коронавирусом
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Администрация президента США Джо Байдена намерена предложить провести в сентябре международный саммит по борьбе с пандемией нового коронавируса и вопросам вакцинации, сообщили источники американского издания Politico.
Как ожидается, саммит пройдет в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября. США рассчитывают обсудить с другими странами улучшение координации борьбы с коронавирусом в мире по целому ряду направлений, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Вашингтон намерен затронуть вопросы увеличения поставок вакцин от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) развивающимся странам, пути улучшения производства вакцин, наращивания поставок необходимых медикаментов нуждающимся странам, а также возможность международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с заболеванием.
Администрация США уведомила ряд стран о планах проведения саммита, но еще не направила официальных приглашений. Источник издания рассказал, что, хотя и рабочий график Байдена на ГА ООН еще дорабатывается, «можно с уверенностью предположить, что активно рассматриваются варианты, связанные с COVID-19 и сферой здравоохранения». «Я ожидаю, что у президента [США Джо Байдена] будет возможность пообщаться со своими коллегами по этому вопросу», – отметил источник.
Накануне глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз сообщил, что новым коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США, что в пять раз больше прежних официальных оценок. В понедельник главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении у них COVID-19. Днем ранее он заявил о способности нового мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Путин объявил о снятии всех ковидных ограничений на авиасообщение с Белоруссией
Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко было принято решение о снятии всех ограничений по COVID-19 на авиасообщение с Белоруссией.
«Александр Григорьевич [Лукашенко, президент Белоруссии] пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта [между двумя странами]», – передает слова российского лидера ТАСС.
Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства.
Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.