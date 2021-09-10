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Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным более «предметно»
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Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об отношении к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что ему не хватает времени думать о нем, но его интересует возможность «предметно встретиться» с главой российского государства.
«Честно говоря, не хватает времени думать о нем (о Путине). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в «нормандском формате», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос, какое сейчас у него отношение к президенту России.
Кроме того, по словам Зеленского, он рассчитывает, что в случае новой встречи в нормандском формате состоится обмен удерживаемыми лицами. «Не все движется вперед так быстро, как я бы очень хотел, и как точно, мне кажется, Россия сегодня не хочет... Это мои внутренние проблемы, что я могу сделать и как мне нужно заставить их (РФ) иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Просто фразами, угрозами, криками мы ничего не достигнем. Мне нужен результат, который мы измеряем в людях... Должна быть встреча. «Нормандская встреча», возможно будет, зависит от них. Мы самостоятельная страна, но в некоторых вопросах еще не настолько мощная, чтобы диктовать эту политику», – сказал Зеленский.
По его словам, Киев работает над подготовкой этой встречи, и если она состоится, будет обмен пленными. «Я не верю, что будет (обмен) всех на всех. Все о чем мы договариваемся никогда 100% не делается, Россия этого не делает, но тем не менее если будет встреча, то будет какой-то результат», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проявлением «внешнеполитической шизофрении» призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к встрече глав внешнеполитических ведомств нормандского формата. Российский министр подчеркнул, что встреча ради встречи Москве не нужна.
В то же время Зеленский признал, что в ходе визита в Вашингтон не получил прямого ответа от США относительно вступления в НАТО, но Киев может полагаться на США. «Мы можем (полагаться на США), потому что у нас сегодня, мне кажется, отношения на другом уровне. Да, мы не получили, скажу вам откровенно, прямой позиции по вступлению Украины в НАТО», – заявил Зеленский.
Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО. «Я считаю, если вы хотите, чтобы Россия стала крепче, не берите Украину (в НАТО). Это даже не о противовесе России. Это выражение, это так и есть. Мы видим, кто мощный», – добавил он.
Также Зеленский заявил, что Киев готов к вступлению в НАТО, стране кажется, что она нужна альянсу. «Позиция моя очень простая: мы готовы к НАТО уровнем нашей армии, наших специалистов. Реформы, которые мы проводим, я считаю, что в первую очередь нужны не кому-то, не НАТО, не ЕС, нужны нам, нашим людям… Мы не получаем того, на что способны, на что рассчитываем. Но (мы) просим, мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины крепкого ЕС не будет», – заявил Зеленский.
В конце августа экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдавия на данный момент не соответствуют условиям вступления в ЕС, для этого им понадобится «20 лет работы». При этом она посоветовала гражданам своей страны не инвестировать в Украину из-за риска потери вложений.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев также недостаточно для вступления в НАТО.
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Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины
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«Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.
Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы.
На Украине хотят заставить Россию заплатить за медуз в Азовском море
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Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил судиться с Россией из-за нашествия мeдyз на Азовском море, которые стали причиной провального курортного сезона.
Как сообщает агентство УНИАН, Старух напомнил, что в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали мeдyзы, которых было необычно много из-за стремительного повышения солености воды. По его словам, экологи объясняют это тем, что несколько лет подряд в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий, в частности из Дона.
«По мнению главы ОГА, реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что стало поводом для «миграции» мeдyз в Азов. Именно из-за действий России, по мнению председателя ОГА, мeдyзы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил подсчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться со страной-агрессором», – поясняется в сообщении.
Ранее Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой.
В Польше обосновали невозможность России отказаться от транзита газа через Украину
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Газпром не сможет прекратить транзит газа через Украину из-за требований к «Северному потоку – 2», заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский.
В случае использования газопровода в соответствии с европейскими регуляциями эксплуатировать в полную силу его будет нельзя, потому Россия будет вынуждена поставлять сырье через Украину, заявил Маевский, передает «Укринформ».
«Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2», – добавил он.
Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение РФ контрактов по транзиту газа через Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
Эксперт объяснил игнорирование украинскими спортсменами запрета на фото с россиянами
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После скандала с первым снимком Ярослава Магучих была вынуждена извиниться под давлением Минобороны Украины. Но теперь она продолжает поступать по-своему. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев, комментируя новую совместную фотографию украинской легкоатлетки с российской спортсменкой Марией Ласицкене.
«То, что Магучих публично говорила после того, как по ней проехались катком все кому не лень, не соответствовало ее убеждениям. Ее заставили. Она выучила слова покаяния, чтобы успокоить всех оживившихся в тот момент «профессиональных патриотов». Но, как видите, их мнение значит для спортсменки не так уж и много», – считает руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Теперь давление исчезло, и все встало на свои места. Это нормальное адекватное поведение. Она была вынуждена уступить, а теперь снова поступает так, как считает нужным. И наверняка на месте Магучих скоро окажется какой-то другой спортсмен», – добавил он.
Однако теперь ясно, что карьера Ярославы Магучих в украинской армии вряд ли дорастет до генеральских звезд, иронизирует Золотарев.
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В четверг стало известно, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и российская спортсменка Мария Ласицкене вновь позировали вместе для совместной фотографии
. Новый снимок опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон. На нем россиянка обнимает украинку за плечи в окружении еще нескольких спортсменок.
Во время Олимпиады в Токио Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.
После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.
«Если убрать традиционный хайп наших патриотически озабоченных граждан, которые видят драму даже в невинных вещах, все встает на свои места и верх берут нормальные человеческие отношения», – заметил по этому поводу Золотарев.
«Скандал вокруг ее первой фотографии был искусственно раздут нашими «профессиональными патриотами». Но не у каждого есть силы, не у каждого так складываются жизненные обстоятельства, чтобы послать эту публику в «пешее эротическое путешествие». Не все находятся в положении боксера Александра Усика, который прямо демонстрирует свою неприязнь к таким «патриотам», – привел пример политолог.
Путин и Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран
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Глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.
«Белоруссия для нас добрый сосед и ближайший союзник. Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга», – заявил Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи. Он добавил, что переговоры с Лукашенко были насыщенными и конструктивными. Так, согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года.
С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Путин отметил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам. Страны выработают единые подходы в трудовом законодательстве, социальном страховании и пенсионном обеспечении. Россия и Белоруссия благодаря интеграции увеличат количество совместных предприятий, передает РИА «Новости».
Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 долларов за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.
Вопросы политической интеграции на встрече не обсуждались. Путин отметил, что сначала необходимо выполнить ту программу, о которой договорились на данном этапе, а затем уже можно будет говорить о последующих шагах, поскольку со временем ситуация меняется. При этом президент России выразил уверенность, что страны на правильном пути. Он пояснил, что согласование интеграционных программ Союзного государства длилось долго, потому что стороны не могли договориться, на каком уровне достаточно принять решения. Президент заверил, что сотрудничество в рамках союзного государства – приоритет для России и Белоруссии.
Путин не исключил создания Союзного парламента России и Белоруссии, но отметил, что пока данный вопрос не обсуждался.
Комментируя ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС, Путин заявил: «Это нас не касается, это не наша граница. Это граница Республики Беларусь, государственная граница Литвы и Польши».
Путин также выразил надежду на очень быстрое восстановление авиасообщения с Белоруссией до допандемийного уровня. Сообщается, что Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией. При этом товарооборот между странами уже превысил допандемийные показатели.
«Сегодня нами также обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства на внешнем периметре.
В этом контексте большое внимание мы уделили и большое значение имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии «Запад-2021». Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ союзного государства и пространства ОДКБ», – сказал Путин. Заседание высшего совета Союзного государства планируется провести до конца года, графики согласовываются.
Напомним, президенты России и Белоруссии провели в четверг переговоры в Кремле, встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.
Союзные программы создают равные условия для субъектов хозяйствования двух стран, заявил, в свою очередь, Александр Лукашенко. «Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы – полноправные партнеры», – сказал Лукашенко.
Глава Белоруссии отметил, что для всех компаний на рынках двух стран «должна быть честная конкуренция». «Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики», – сказал Лукашенко.
В союзных программах, по словам главы республики, также заложено решение проблемы поставок в Белоруссию энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран.
Лукашенко прокомментировал и возможность введения единой валюты. «Что касается единой валюты, я хочу, чтобы вы, как журналисты, понимали: вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Мы с президентом, услышав это, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся», – сказал Лукашенко.
«Будет доллар, евро или рубль российский - вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы. Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом [Путиным] решим эту проблему», – добавил Лукашенко.
«Нас часто, кстати, обвиняют в том, что Союзное государство – сугубо политический проект. Нет. Это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже. Возьмите наш военно-политический союз, мы же это не скрываем. По многим направлениям - как внешняя политика, оборонная политика, безопасность – мы продвинулись далеко... И я абсолютно убежден, что наращивание разнопланового взаимодействия – самый показательный и действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее», – подчеркнул белорусский лидер. Лукашенко добавил, что интеграция носит исключительно обоюдовыгодный характер.
«Где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет
и быть не могло. Все нацелено, как было сказано президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку во всех этих разговорах: наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер», - подчеркнул он.
«Москва и Минск идут по тому принципу, который был задействован при создании Евросоюза: сначала убираем всякие границы, сокращаем таможенные и прочие барьеры, вводим единое трудовое законодательство, общие ГОСТы», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя договоренности двух лидеров.
«В 28 подписанных Путиным и Лукашенко соглашениях оговаривается унификация законодательства, требований и норм двух стран. 28 договоров – это огромная цифра, поэтому, думаю, что документы касаются всех областей. В этом смысле у России и Белоруссии интеграция в итоге будет глубже, чем между штатами в США», – предположил Матвейчев.
Сначала, пояснил аналитик, между странами ликвидируются таможенные и прочие барьеры, создаются единые правила: трудовое законодательство, нормы. «Чтобы все было общее и не получалось так, что на одной территории штрафуют за одно, на другой – за другое», – сказал собеседник.
Если у России все получится в плане интеграции с Белоруссией, это может стать моделью для других стран ЕАЭС, добавил эксперт. «Сейчас в отношениях Москвы и Минска политика отставлена в сторону. Что касается создания единого парламента, союзного представительного органа, то это может быть сделано через шаг», – добавил эксперт.
Киев заявил о способности украинских войск взять Донецк и Луганск
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Армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
По словам Данилова, украинская армия «может выполнить любое задание». Если «верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск», войска «могут это сделать», сказал он. «Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1».
Как заявил Данилов, украинские военные «имеют все возможности, чтобы воевать». Он отметил, что разработаны пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе, сейчас развитие идет «по первому – политико-дипломатическому». «Мы договариваемся совместно с нашими партнерами, с ФРГ и Францией, в соответствующем формате», – сказал он.
Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР. При этом он считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин.
Напомним, полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев стремится к силовому, а не дипломатическому решению конфликта в Донбассе.
Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александор Лукашенко договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого пространства в рамках Союзного государства.
«Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.
На Украине предрекли гибель судостроения
Киев потратил огромную сумму бюджетных средств на закупки «бессмысленных» турецких корветов класса ADA и тем самым поставил судостроительную отрасль Украины на грань исчезновения, пишут украинские СМИ.
Журналист издания «Страна.ua» Юрий Касьянов отметил, что цену в 8 млрд гривен (около 22 млрд рублей) за корабль можно сопоставить с государственным оборонным заказом Украины за целый год. При этом он выразил уверенность в том, что в случае столкновения с российским флотом никакой пользы от турецких корветов не будет.
«Вся эта многомиллиардная турецкая флотилия или даже не выйдет в море в случае войны, или будет героически затоплена самими экипажами. В лучшем случае», – сказал Касьянов.
Также журналист обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент намного больше нуждаются в других видах вооружения, таких как системы ПВО, бронемашины и тепловизоры, однако государство вместо этого закупает дорогостоящие корветы, таким образом буквально уничтожая отечественное судостроение.
В заключение обозреватель озвучил «лозунг дня» киевских властей: «Добили беспилотную отрасль турецкими беспилотниками – добьем и судостроительную турецкими кораблями».
Ранее делегация Украины во главе с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой приняла участие в торжественной церемонии закладки корвета класса ADA в Турции для нужд военно-морских сил ВС Украины.
Накануне директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Украинские депутаты устроили потасовку из-за оскорблений в адрес Зеленского
Между депутатами Рады Украины произошла потасовка из-за оскорблений в адрес президента страны Владимира Зеленского по поводу операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году.
Исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Гео Лерос обвинил главу государства в срыве операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами, передает РИА «Новости».
«Единственная комиссия, которая должна отчитываться в этом зале – это касательно срыва спецоперации по вагнеровцам. Нас, украинцев, интересует, кто из этой парочки – господин Зеленский или его секретарша Ермак (глава офиса украинского лидера Андрей Ермак) – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на должности, но вы превращаете эту страну в мафию», – заявил Лерос.
После этого однопартиец Лероса Николай Тищенко вырвал у него микрофон и вытолкнул с трибуны. Он удерживал Лероса, не давая ему продолжать выступление, до тех пор, пока за того не вступились другие депутаты. Получив вновь доступ к микрофону, Лерос заявил, что Зеленский ведет Украину «в пропасть», а его самого назвал «самым большим посмешищем страны».
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие следы есть.
Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему».
Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!».
В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Путин заявил о согласовании всех 28 союзных программ России и Белоруссии
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Согласованы все 28 союзных программ России и Белоруссии, они будут утверждены до конца года, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Заседание высшего совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца года. Все 28 программ согласованы», – цитирует ТАСС Путина.
«В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом», – добавил российский лидер.
По его словам, переговоры с президентом Белоруссии были насыщенными и конструктивными.
«Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда, впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами», – приводит РИА «Новости» слова президента.
«В конечном итоге это [интеграция] придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест. Российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить свою активность на территории Союзного государства, в том числе путем создания новых совместных предприятий, увеличения своих экспортных возможностей», – отметил президент России.
Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.
Лавров назвал проявлением шизофрении заявления Киева по нормандскому формату
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проявлением «внешнеполитической шизофрении» призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к встрече глав внешнеполитических ведомств нормандского формата. Российский министр подчеркнул, что встреча ради встречи Москве не нужна.
«Мы слышим много заявлений из Киева о том, что украинская сторона готова к самым разным встречам. Мы только не можем понять, какова будет позиция украинской стороны на этих встречах. Встреча ради встречи нам не нужна», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что с этим согласны и другие участники нормандского формата, в частности, Германия и Франция. «Если нормандский формат должен выполнять работу, которую ему поручено лидерами четырех государств, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договорённостей», – отметил министр.
По его словам, когда украинская сторона призывает как можно скорее встретиться в нормандском формате – и на уровне глав внешнеполитических ведомств, и на высшем уровне, а параллельно другие члены украинского руководства, а порой и сам министр иностранных дел заявляли, что они не будут эти договоренности выполнять, можно сделать вывод о цели такой инициативы.
«В этой ситуации, когда такое раздвоение сознания, ну шизофрения внешнеполитическая, по большому счету, наблюдается. Вот соберемся мы в нормандском формате, и украинская сторона будет говорить, что у них есть такие законы, которые не позволяют им их нарушать. И значит, я делаю вывод: единственная цель такой инициативы заключается в том, чтобы опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать модифицировать, как они говорят, минские договоренности», – заключил Лавров.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки», и надеется, что российская сторона подтвердит участие в ней.
Перед этим источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
Кулеба предсказал «чрезвычайно сложный» разговор Путина и Зеленского
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Разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет чрезвычайно сложным, но «нужно идти к нему», заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Как заявил министр, «нужно разговаривать с тем, кто принимает решения» в России, «а это Владимир Путин», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
На вопрос о том, обсуждал ли Киев со странами Запада строительство стены в Донбассе и заморозку конфликта, Кулеба заверил, что данная тема «не обсуждалась и не будет обсуждаться», так как украинские власти «работают не на заморозку конфликта, а на его решение в интересах Украины», передает ТАСС.
Кроме того, глава МИД Украины заявил, что Киев «не отбрасывает нормандский формат», а «наоборот, активизировал работу по подготовке нового саммита». Зеленский придерживается позиции использования даже самой маленькой возможности для урегулирования конфликта на востоке страны, сказал Кулеба.
Напомним, источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию Киева проявлением «внешнеполитической шизофрении».
Путин анонсировал подписание документа о создании единого рынка газа с Белоруссией
Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил президент России Владимир Путин.
«До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках союзного государства», – сказал Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».
Кроме того, по его словам, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии.
Также он рассказал, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года.
Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков сообщил, что подготовлена союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России.
Лукашенко озвучил позицию Белоруссии по кредитам от России
Белоруссия пока не планирует обращаться к России за новыми кредитами, но просит «отдать сэкономленное», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.
Говоря о «кредитной поддержке», Лукашенко сообщил: «Я сказал ему (Владимиру Путину) о том, что нам не нужны новые кредиты». При этом Лукашенко обратился с просьбой сохранить за Минском остаток кредитных средств, выделенных на строительство Белорусской АЭС, если Белоруссия «что-то сэкономит». Как подчеркнул Лукашенко, такая «практика» есть в России и «во всем мире». Лукашенко, по его собственным словам, попросил президента России: «Ты мне отдай сэкономленное в качестве кредита».
«Ответ был такой: «Подумаем, если будут хорошие и выгодные проекты для Беларуси и России. Нас это устраивает», – приводит ТАСС слова главы белорусского государства.
Напомним, президенты России и Белоруссии провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин сообщил, что с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 640 млн долларов.
Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести»
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Президент Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и согласился присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам.
«Мы проделали всю необходимую работу, провели голосование с целью определения новых претендентов. … Все предложенные города достойны почетного звания, «Единая Россия» просит вас поддержать предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 11 городам», – заявил Турчак, передает ТАСС. Путин поддержал эту инициативу, также предложив добавить в список Бологое (Тверская область). Президент сообщил, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, передает РИА «Новости».
«Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время», – сказал президент.
Он поздравил с присвоением почетного звания жителей 12 городов России: Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Кострома (Костромская область), Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита (Забайкальский край), Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово (Кемеровская область).
Глава государства также сообщил, что список городов трудовой доблести в России будет пополняться. «В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять», – сказал Путин.
Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году звание получили 20 городов. В 2021 году Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам.