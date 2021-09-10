Минприроды назвало самые загрязняемые реки

Путин и Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран

Глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

«Белоруссия для нас добрый сосед и ближайший союзник. Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга», – заявил Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи. Он добавил, что переговоры с Лукашенко были насыщенными и конструктивными. Так, согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года.

С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

Путин отметил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам. Страны выработают единые подходы в трудовом законодательстве, социальном страховании и пенсионном обеспечении. Россия и Белоруссия благодаря интеграции увеличат количество совместных предприятий, передает РИА «Новости».

Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 долларов за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.

Вопросы политической интеграции на встрече не обсуждались. Путин отметил, что сначала необходимо выполнить ту программу, о которой договорились на данном этапе, а затем уже можно будет говорить о последующих шагах, поскольку со временем ситуация меняется. При этом президент России выразил уверенность, что страны на правильном пути. Он пояснил, что согласование интеграционных программ Союзного государства длилось долго, потому что стороны не могли договориться, на каком уровне достаточно принять решения. Президент заверил, что сотрудничество в рамках союзного государства – приоритет для России и Белоруссии.

Путин не исключил создания Союзного парламента России и Белоруссии, но отметил, что пока данный вопрос не обсуждался.

Комментируя ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС, Путин заявил: «Это нас не касается, это не наша граница. Это граница Республики Беларусь, государственная граница Литвы и Польши».

Путин также выразил надежду на очень быстрое восстановление авиасообщения с Белоруссией до допандемийного уровня. Сообщается, что Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией. При этом товарооборот между странами уже превысил допандемийные показатели.

«Сегодня нами также обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства на внешнем периметре.

В этом контексте большое внимание мы уделили и большое значение имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии «Запад-2021». Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ союзного государства и пространства ОДКБ», – сказал Путин. Заседание высшего совета Союзного государства планируется провести до конца года, графики согласовываются.

Напомним, президенты России и Белоруссии провели в четверг переговоры в Кремле, встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.

Союзные программы создают равные условия для субъектов хозяйствования двух стран, заявил, в свою очередь, Александр Лукашенко. «Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы – полноправные партнеры», – сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что для всех компаний на рынках двух стран «должна быть честная конкуренция». «Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики», – сказал Лукашенко.

В союзных программах, по словам главы республики, также заложено решение проблемы поставок в Белоруссию энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран.

Лукашенко прокомментировал и возможность введения единой валюты. «Что касается единой валюты, я хочу, чтобы вы, как журналисты, понимали: вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Мы с президентом, услышав это, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся», – сказал Лукашенко.

«Будет доллар, евро или рубль российский - вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы. Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом [Путиным] решим эту проблему», – добавил Лукашенко.

«Нас часто, кстати, обвиняют в том, что Союзное государство – сугубо политический проект. Нет. Это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже. Возьмите наш военно-политический союз, мы же это не скрываем. По многим направлениям - как внешняя политика, оборонная политика, безопасность – мы продвинулись далеко... И я абсолютно убежден, что наращивание разнопланового взаимодействия – самый показательный и действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее», – подчеркнул белорусский лидер. Лукашенко добавил, что интеграция носит исключительно обоюдовыгодный характер.

«Где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет

и быть не могло. Все нацелено, как было сказано президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку во всех этих разговорах: наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер», - подчеркнул он.

«Москва и Минск идут по тому принципу, который был задействован при создании Евросоюза: сначала убираем всякие границы, сокращаем таможенные и прочие барьеры, вводим единое трудовое законодательство, общие ГОСТы», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя договоренности двух лидеров.

«В 28 подписанных Путиным и Лукашенко соглашениях оговаривается унификация законодательства, требований и норм двух стран. 28 договоров – это огромная цифра, поэтому, думаю, что документы касаются всех областей. В этом смысле у России и Белоруссии интеграция в итоге будет глубже, чем между штатами в США», – предположил Матвейчев.

Сначала, пояснил аналитик, между странами ликвидируются таможенные и прочие барьеры, создаются единые правила: трудовое законодательство, нормы. «Чтобы все было общее и не получалось так, что на одной территории штрафуют за одно, на другой – за другое», – сказал собеседник.

Если у России все получится в плане интеграции с Белоруссией, это может стать моделью для других стран ЕАЭС, добавил эксперт. «Сейчас в отношениях Москвы и Минска политика отставлена в сторону. Что касается создания единого парламента, союзного представительного органа, то это может быть сделано через шаг», – добавил эксперт.