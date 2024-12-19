ЦРУ оценило танк Т-34 как технически передовой для своего времени

ЦРУ в 1951 году оценило технический уровень танка Т-34 как предельно высокий

Tекст: Дмитрий Зубарев

В 1951 году эксперты американской фирмы Chrysler провели исследование трофейного танка Т-34-85, который оценивали по стандартам американской промышленности и технологиям, сообщает РИА «Новости».

Этот отчет был подготовлен по заказу ЦРУ США. Эксперты отметили использование высоколегированной стали и высококачественных материалов, которые, по их словам, в некоторых случаях превосходили используемые в американских танках.

В отчете отмечалась простота конструкции, которая позволяла членам экипажа, обладающим средними навыками в механике, производить ремонт. Важным аспектом также была оценка технических усовершенствований танка, направленных на повышение его характеристик и продление срока службы, а не на упрощение или удешевление производства.

Историк и научный редактор «Уралвагонзавода» Сергей Устьянцев подчеркнул, что американцы оценивали «тридцатьчетверку» на уровне технологий середины XX века, отмечая, что она соответствовала наивысшим мировым стандартам. Для Советского Союза это означало технологический скачок, несмотря на потерю половины промышленности в первый год Великой Отечественной войны и остановку основных довоенных танковых заводов.

Техническая мощь танка Т-34 была достигнута благодаря уникальной системе поточно-конвейерного производства в Нижнем Тагиле, что обеспечило советской армии значительное превосходство в количестве танков. В совокупности, производственные и научно-технические достижения Урала стали эталоном для всех заводов Наркомата танковой промышленности СССР.