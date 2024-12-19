Экс-бойца ММА и депутата горсовета Ивашкина приговорили за драку на дороге

Экс-бойца ММА и депутата горсовета Ивашкина приговорили к обязательным работам за драку на дороге в Красноярске

Tекст: Мария Иванова

Суд приговорил бывшего бойца ММА и депутата горсовета Назарово Владимира Ивашкина к 160 часам обязательных работ за участие в дорожном конфликте, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в августе 2024 года и был запечатлен на видео, распространившемся в соцсетях. На записи видно, как Ивашкин не уступил дорогу другому автомобилю на кольцевой, что привело к словесной перепалке, а затем и к драке, в которой он нанес пять ударов оппоненту.

Следователи установили, что инцидент произошел 3 августа на пересечении улиц 2-я Брянская и Брянская в Красноярске. Во время конфликта на дороге Ивашкин, управляя автомобилем марки Honda, остановился и вышел на проезжую часть. В результате конфликта пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, которую квалифицировали как легкий вред здоровью.

В суде Ивашкин не признал свою вину, утверждая, что защищал свою мужскую честь от оскорблений оппонента. Однако суд, учтя позицию прокурора, признал его виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Кроме обязательных работ, суд постановил взыскать с Ивашкина 120 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 40 тыс. рублей на покрытие расходов на лечение пострадавшего.

По данным краевой прокуратуры, пострадавший получил сотрясение мозга, перелом челюсти и глазницы, а также множественные синяки и кровоподтеки. Эти травмы были зафиксированы в медицинском учреждении после инцидента.

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