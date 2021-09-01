В Гидрометцентре прогнозирует нескорое наступление бабьего лета в столице

Бабье лето в Москве не стоит ждать в ближайшее время, так как первая половина месяца во всей России будет относительно холодной – температура прогнозируется на 2–3 градуса ниже нормы, рассказал газете ВЗГЛЯД научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На большей части территории страны, от Заволжья до побережья Тихого океана, прогнозируется теплый сентябрь – температура будет выше нормы. Сюда относится и Урал, и Западная Сибирь, и Якутия, и весь Дальний восток. На Европейской части страны среднемесячная температура будет держаться около нормы. Тем не менее, в течение месяца будут наблюдаться заметные колебания, в частности температуры и осадков», – говорит Вильфанд.

Он поясняет, что сентябрь начнется с холодной погоды. Уже в четверг максимальные дневные температуры опустятся до 12–14 градусов, а в последующие дни до 11–13 градусов, что очень холодно, поскольку в последний день лета в столице температура достигала 26 градусов тепла, а в Подмосковье – 28.

«Такой температурный фон будет примерно на 3–4 градуса ниже нормы, начиная с 3 сентября. Завтра – примерно на 2 градуса ниже нормы. Похолодание также заденет юг России (Центрально-Черноземная, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края) – везде будет понижение температуры. Но эти отрицательные аномалии (2–3 градуса ниже нормы) хоть и будут наблюдаться в регионах, температура все равно останется комфортной», – рассказывает собеседник.

В Краснодаре и Ростовской области ожидается от 20 до 25 градусов тепла, в Центрально-Черноземной области (в Тамбовской, Белгородской, Курской областях) температура также будет выше 20 градусов, продолжает собеседник. В Сочи же будет наблюдаться «послеафриканская жара».

«Это не гипербола про «послеафриканскую жару». Последние два дня лета воздушные массы приходили из Северной Африки, были очень жаркими, а сейчас идет холодный поток. Поэтому температура воздуха будет 25–26 градусов, что означает начало «бархатного сезона», когда температура воды и воздуха примерно одинаковы – комфортная погода для тех, кто не очень любит жару», – считает Вильфанд.

В Крыму тоже будет наблюдаться понижение температуры до 25 градусов, говорит синоптик. Кроме того, во всех названных регионах прогнозируются осадки 2–3 сентября. Однако в Центральной России дождь наблюдается уже сегодня, а с завтрашнего дня он прекратится, но температуры все равно будут невысокими.

«Кстати нужно отметить, что действительно низкие температуры будут ночью. Начиная с 3 числа температура будет от 3 до 8 градусов – это минимальное значение. Я напомню, что сегодняшняя ночь была от 16 до 18 градусов – настоящая летняя ночь. Вот такое резкое понижение происходит», – сообщает эксперт.

Синоптик также подчеркнул, что точно не стоит ждать бабьего лета – периода сухой ясной погоды после затяжного ненастья – в первую декаду сентября. Если же сравнивать приближенность к температурной норме, по климатическим значениям, то данный период в столице может наступить ближе к концу месяца. Однако он отметил, что Гидрометцентр в обязательном порядке предупредит россиян о приходе бабьего лета за несколько дней до его наступления.

Ранее синоптики рассказали, что в День знаний, первого сентября москвичей ожидает пасмурная погода, воздух днем прогреется до 17 градусов, а таже прогнозируется дождь, местами сильный.