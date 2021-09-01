Байден и Зеленский собрались обсудить борьбу с «Северным потоком – 2»

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в среду объявят о запуске двухстороннего диалога по укреплению энергобезопасности Украины и борьбе с влиянием газопровода «Северный поток – 2», сообщил высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов.

«Президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, который возглавит министерство энергетики», – цитирует РИА «Новости» американского чиновника.

Он отметил, что целью данного диалога будут привлечение инвестиций в энергетическую безопасность посредством проведения реформ, сокращение выбросов парниковых газов, а также на борьбу с влиянием проекта газопровода «Северный поток – 2».

Ранее Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Белый дом сообщил, что совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет. Пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.