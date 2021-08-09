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Зеленский сменил нескольких командующих в Вооруженных силах Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский осуществил ряд назначений в руководстве вооруженных сил.
«Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными силами – генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовыми войсками – полковник Максим Миргородский», – представил Зеленский новых командующих в Вооруженных силах Украины во время своей поездки на остров Змеиный, говорится на сайте главы государства.
Также Андрея Ковальчука зеленский назначил командующим оперативным командованием «Юг», Олега Микаца – командующим оперативным командованием «Восток», Сергея Литвинова – командующим оперативным командованием «Запад», Владимира Коваля – заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Ранее Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу.
На украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами
Злоумышленники разрисовали краской автомобили с российскими номерами в украинском курортном городе Бердянск, сообщили СМИ.
По информации местного портала ProБердянск, инцидент произошел в ночь на 7 августа, пострадали два автомобиля, находившиеся возле одного из отелей.
Отмечается, что неизвестные закрасили номерные знаки автомобилей и оставили на них надписи. По данным портала, таким образом вандалы могли пытаться продемонстрировать, что «Бердянск – не место для отдыха российских автомобилистов».
При этом выяснилось, что владельцами автомобилей оказались граждане Украины. По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство.
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
Экс-депутат Рады заявил о приближении раздела Украины
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины.
По словам Мураева, на Украине происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые «сбиваются» в группы. Их, в свою очередь, могут использовать в качестве инструмента раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже осенью, передает РИА «Новости».
«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу [Украины]. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут правым полем», – отметил Мураев в эфире телеканала «НАШ».
По имеющимся у бывшего парламентария данным, финансирование радикалов идет через международный фонд «Возрождение», также в этом принимает участие Петр Порошенко. При этом президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что происходит на самом деле из-за «детского мышления», считает Мураев.
«Меня даже не интересует, что его перевернут. В случае глобального противостояния нас «спасут» все. Поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину», – уверен политик. Он также допустил, что часть территории на юго-востоке Украины якобы перейдет России. В итоге от Украины может остаться «небольшой кусочек», заключил Мураев.
Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части. Позже в Раде назвали условие дальнейшего существования Украины.
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Украине указали на единственный способ «вернуть» Крым
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Бывший депутат Верховной рады Анна Герман выразила уверенность, что чтобы Украина вновь «была с Крымом и Донбассом» Киев должен помириться с двумя соседними странами и братскими народами.
Герман подчеркнула, что украинцам стоит навсегда забыть о своей «мечте», если они не начнут жить в мире и дружбе с соседними странами и братскими народами, передает РИА «Новости».
«Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважали наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее», – сказала Герман в эфире телеканала «НАШ».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым якобы никогда не будет русской территорией, так как россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Зеленский также призвал крымчан праздновать День независимости Украины.
Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу ответил на слова Зеленского одесским анекдотом. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что крымчане «реализовали свое право на самоопределение».
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым.
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Глава СНБО заявил о желании России уничтожить Украину
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Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза, заявил глава украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Перед нами сейчас есть большие вызовы, мы должны присоединиться к европейской энергосистеме в 2023 году. Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну», – сказал Данилов в интервью изданию «Новое время».
По его словам, в Европе начали «шевелиться мастодонты», для которых «успехи» президента Украины Владимира Зеленского представляют угрозу.
«Их там (в Европе – прим. ВЗГЛЯД) очень много. Они заканчивают свою политическую карьеру на Западе и начинают экономическую карьеру у [президента России] Владимира Путина. Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить», – заявил секретарь СНБО.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что трансляция русскоязычных фильмов по украинским каналам угрожает национальной безопасности страны.
Спортсменку Магучих вызвали на разговор в МО Украины из-за фото с россиянкой Ласицкене
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Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая во время Олимпиады в Токио сделала фото с россиянкой Марией Ласицкене, сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.
Она напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины. «Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», – написала она в Facebook.
Она также написала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться «объектом информационных спецопераций врага».
«Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», – уточнила Маляр.
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.
В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.
Зеленского обвинили в обмане жителей Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский обманул жителей юго-восточных и центральных регионов страны, проголосовавших за него на выборах, выразил уверенность экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«Самое печальное то, что Зеленский пришел, на самом деле, во власть, обманув юго-восток и центр», – приводит слова Мураева РИА «Новости».
Как отметил бывший парламентарий, Западная Украина, на идеологии которой во власть пришел Петр Порошенко и куда сейчас «мигрирует» Зеленский, проголосовала именно за его предшественника.
«То есть Зеленский обманул всех, очень качественно, не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый фильм (сериал) «Слуга народа», наше доверие, наше нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш».
Он добавил, что за последние два года Украина прошла огромное количество точек невозврата в экономике, демографии, а также в возможностях выстраивать отношения с миром. «Очень сложно будет следующей власти восстановить статус-кво, вернуть доверие мира, собственных граждан, похоронить эту линию разлома и конфликта и восстановить тот потенциал, который просто на глазах тает», – заключил он.
Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, предложил «искать себе место в России». В ДНР слова Зеленского о Донбассе назвали чушью. В Раде раскритиковали Зеленского, назвав призыв к жителям Донбасса очень плохим сигналом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский вместо объединения Украины добивает страну, проводя политику национализма.
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
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Украина подняла МиГ-29 на перехват летевшего в Румынию «кукурузника»
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины над Карпатскими горами перехватил направлявшийся в Румынию самолет Ан-2 (неофициально называемый «кукурузником»), сообщили источники украинского издания «Думская».
Инцидент произошел 7 августа над городом Косов приграничной Ивано-Франковской области. После перехвата борт совершил вынужденную посадку на аэродроме в Коломые. Как утверждается, на борту «кукурузника» находились контрабандисты, перевозившие груз контрафактных сигарет в Румынию, передает РИА «Новости».
Ранее на Украине задумались над «локализацией» производства истребителей Су-27 и МиГ-29.
На Украине заявили о начале жизни «в долг у природы»
Украина к 8 августа 2021 года исчерпала все запасы ресурсов, которые природа может возобновить за год, заявил глава экологической госинспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network.
«Наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».
Он пояснил, что эту дату рассчитали исследователи организации. Каждый год они анализируют использование природных ресурсов разными странами и определяют День экологического долга. Для всей земли он наступил 29 июля.
«Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. И пока на Украине динамика положительная – в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля – две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга, и гармония с планетой будет достигнута», – заключил Малеванный.
В 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизились темпы потребления ресурсов Земли, и лимит их возвратного исчерпания сдвинулся с 29 июля на 22 августа 2020 года.
В Госдуме оценили слова главы СНБО о желании России «уничтожить» Украину
Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о желании Москвы «уничтожить» Киев являются последствием украинской кадровой политики, ведущейся в угоду идеологии, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Угрозу Украине представляют вот такие руководители, как Данилов, которые из пальца высасывают заявления сомнительного характера, а потом корчат из себя экспертов в вопросах национальной безопасности. Кадровая политика сегодняшней Украины – это не отбор по профпригодности, а идеологическое тестирование по принципу «свой-чужой». И тут же включается другой принцип – «пусть лучше дурак, но свой», – цитирует Бальбека РИА «Новости».
Он отметил, что благодаря таким деятелям в средствах массовой информации появляется «различная ахинея про российскую угрозу, потому что распространяют ее вот такие прошедшие важный тест».
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза.
В Совфеде раскритиковали идею запрета на въезд в Россию за притеснение русскоговорящих
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«Если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя предложение парламентариев запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих. Ранее об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению сенатора Владимира Джабарова, России следует «не запреты вводить, а вести переговоры с руководителями республик, где притесняются русскоговорящие». «Когда в советское время я работал в Бишкеке, меня поразило то, как блестяще киргизы говорили на русском языке. Сейчас русский язык там все еще остается вторым официальным языком. Я думаю, эти случаи с нападением на русскоговорящих – последствия действий тех лиц, которые пытаются стравить русских и киргизов», – считает он.
«Россия на протяжении 30 лет независимости Киргизии оказывала ей максимальную помощь. В частности, Москва списывала многие кредиты, которые выдавались Бишкеку. Также не стоит забывать и то, что первый официальный визит президент Киргизии Садыр Жапаров совершил именно в Россию», – напомнил зампред комитета Совета Федерации по международным делам.
Поэтому в случае введения запрета на въезд пострадает в первую очередь Киргизия как страна, констатировал собеседник. «Но и Россия от этого не выиграет, – отметил Джабаров. – Между нашими странами действует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Кроме того, в России работает много мигрантов именно из Киргизии. У нас всегда были хорошие отношения».
«Я уверен, если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет. А ухудшение отношений с Россией может обернуться тяжелыми последствиями для Бишкека. Я думаю, власти Киргизии это понимают, и вряд ли дело дойдет до этого», – резюмировал Джабаров.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил
, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Так он прокомментировал нападение на работницу детского центра в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.
«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», – приводятся его слова на сайте Госдумы. Также, по словам Володина, депутаты подготовили обращение на имя председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию.«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны», – добавил Володин.
Напомним, мужчина в Бишкеке напал на сотрудницу детского центра за то, что она обратилась к нему на русском языке.
При этом на прошлой неделе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кто недоволен языковой политикой государства. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским.
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Трансляцию фильмов на русском на Украине назвали угрозой нацбезопасности
Не придерживающиеся норм украинского законодательства о трансляции русскоязычных фильмов без украинского дубляжа каналы могут создать угрозу национальной безопасности страны, заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень.
«Если исходить из позиции Конституционного суда Украины, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины», – цитирует омбудсмена «24 канал».
Трансляцию русскоязычных фильмов и сериалов на отдельных каналов он назвал систематическим нарушением законодательства.
«Можно говорить, что это угроза нацбезопасности и обороне», – подчеркнул омбудсмен.
С 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы. Среди них «1 + 1», «Украина» и «Интер».
Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.
В октябре 2020 года Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.
В ЛНР сообщили, что ВСУ заставляют гражданских копать им окопы
Руководитель одного из подразделений ВСУ заставляет гражданских, задержанных за незначительные нарушения, рыть окопы, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«По причине нехватки личного состава комбригом (полковником Анатолием) Мишанчуком по договоренности с руководством полиции Новоайдарского района для рытья окопов привлекаются гражданские лица, ранее задержанные сотрудниками полиции за незначительные нарушения», – цитирует Филипоненко «Луганский информационный центр».
Он пояснил, что военнослужащие 34-ого батальона 57-й бригады ВСУ занимаются инженерными работами по оборудованию новых позиций на передовой у поселка городского типа Трехизбенка.
Ранее в субботу Филипоненко заявил, что ВСУ устанавливают камеры видеонаблюдения для отслеживания передвижения наблюдателей ОБСЕ с целью подготовки провокаций.
Чечню на украиноязычных картах Apple показали как «ЧР Ичкерия»
Чечня на украиноязычных картах Apple Maps обозначена как запрещенная в России террористическая организация «Чеченская Республика Ичкерия».
Отмечается, что при использовании карт Apple Maps на русском языке данный российский регион обозначен правильно как Чечня, однако на украиноязычных картах приложение показывает этот субъект как «Чеченська Республіка Ічкерія», передает РИА «Новости».
Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия (1991-2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России. Она была ликвидирована российской армией в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Ранее министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр.
В Раде назвали условие дальнейшего существования Украины
Украинским властям следует «найти разум и терпение» и решить вопрос по Донбассу с Россией, заявил депутат Рады Евгений Шевченко в интервью Наталии Влащенко. Он также выразил уверенность, что Украина может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Россией.
«Исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить все вокруг себя», – приводит слова Шевченко РИА «Новости».
Он выразил уверенность, что Украина может существовать, только если не будет вступать в открытое противостояние с Россией.
При этом Шевченко выразил мнение, что Украина, Белоруссия и Россия имеют «ментальные» различия, а поэтому якобы не могут жить в одном государстве. При этом эти три страны должны жить «в абсолютной дружбе и спокойствии», добавил Шевченко.
Напомним, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
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ЛГБТ-сообщество в Испании выступило против украинского футболиста Зозули
Футбольному клубу «Фуэнлабрада» следует разорвать контракт с украинцем Романом Зозулей, заявило ЛГБТ-сообщество испанского города.
ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады указывает, что Зозуля поддерживал украинские военизированные формирования, связанные радикалами, а также фотографировался с нацистскими символами. В обращении ЛГБТ-сообщества к клубу говорится, что спорт должен поддерживать «толерантность и взаимоуважение», а переход Зозули в «Фуэнлабраду» грозит «конфликтными ситуациями» в городе, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Fuenla Entiende.
Напомним, в новый клуб Зозуля перешел на правах свободного агента, прежде он четыре года играл за «Альбасете». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва. Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо». Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца. В 2021 году фанаты клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока.