Эксперт: Конкурс президентских грантов создает новые творческие пространства

«Коллективы абсолютно разные – свои идеи подали небольшие музыкальные команды, начиная от домов культуры и ансамблей», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Татьяна Журавлева, комментируя итоги заявочной кампании конкурса Президентского фонда культурных инициатив. «Конкурс соответствует запросам креативного сообщества. Среди прочих, к примеру, подал заявку сельский театр из Калужской области, которому необходимы ремонт и расширение помещений», – сообщила директор Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева. По ее мнению, созданный недавно фонд поможет развитию региональных проектов и созданию новых творческих пространств по всей стране «Конкурс актуален именно сейчас, – творческая сфера особенно нуждается в поддержке. Причем коллективы, которые могли принять в нем участие, абсолютно разные – свои идеи подали небольшие музыкальные команды, начиная от домов культуры и ансамблей. Есть и масштабные проекты, представляющие собой синтез нескольких направлений культуры и искусства», – подчеркнул композитор, председатель экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Игорь Матвиенко. Например, только специалисты смогут оценить проекты, связанные с VR-технологиями, «акселерационные платформы» для творческих людей, планы крупных фестивалей и новых театральных постановок, пояснил Матвиенко. «Проекты разноплановые, мы каждый рассмотрим внимательно, постараемся вникнуть и понять замысел и ценность», – добавил композитор. Напомним, Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Владимира Путина. 21 апреля в послании к Федеральному Собранию он сообщил, что в стране появится фонд, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. В мае Путин подписал соответствующий указ. Общий фонд составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества. Прием заявок стартовал в середине июня и завершился в минувшую пятницу. В понедельник фонд объявил итоги заявочной кампании: подано 12 460 проектов – на сумму более 84 млрд рублей. Проекты подавались в восьми тематических направлениях, самыми популярными из которых стали: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей» (33,4% заявок), «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность» (24,6% заявок), «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (10,7% заявок). Как указала руководитель Роскультцентра и директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова, теперь претендовать на государственную поддержку креативных проектов смогли не только негосударственные некоммерческие организации, но и представители коммерческих и муниципальных организаций, индивидуальные предприниматели (ИП). Больше всего заявок фонд получил от НКО (37,4%) и муниципальных учреждений и организаций (36,3%). 26% проектов поступило от ИП и коммерческих организаций. Каждая заявка рассматривается несколькими специалистами одновременно в рамках разработанных для этого единых критериев. «Теперь задача экспертов – оценить проекты, выявить самые важные, полезные, прорывные. Мы верим в наших участников и убеждены, что с поддержкой фонда они смогут не только реализовать свой творческий потенциал, но и сделать жизнь тысяч людей интереснее и ярче. Уже этой осенью мы узнаем, какие проекты вошли в список победителей и получили финансирование», – рассказал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов. По словам генерального директора Центра развития культурных инициатив, руководителя проекта «Арт-кластер «Таврида» Сергея Першина, по итогам выдвижения у руководства конкурса родилась идея собрать на площадке «Тавриды» молодых и креативных историков, архитекторов, дизайнеров, продюсеров событий и устроить с их помощью арт-школу, посвященную теме восстановления малых городов. «Мне кажется, что идея собрать творческих людей на «Тавриде» приведет к отличной синергии», – пояснил Першин. По его мнению, опираясь на наши богатые культурные традиции, участники арт-школы смогут дополнить их чем-то новым, тем самым повышать эффективность своих проектов.

Айелет Зуссман, тренер олимпийской чемпионки Токио в личном многоборье по художественной гимнастике Линой Ашрам, отреагировала на критику в России судейства Игр в Японии. «Дайте мне насладиться первым местом и тем фактом, что я воспитала олимпийскую чемпионку. Россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни. Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», – передает РИА «Новости» слова Зуссман. Российская команда осталась без золотых медалей в художественной гимнастике на Олимпийских играх впервые с 1996 года. В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG). Лукашенко назвал условие признания Крыма частью России 9 августа 2021, 12:25

Минск официально признает Крым в составе России в том случае, если «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом». «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», – цитирует ТАСС Лукашенко. Также он отметил, что Белоруссия не против интеграции с Россией, но без потери государственности и суверенитета страны. По его словам, Белоруссия никогда не была против тесного союза с Россией, но Москва и сейчас держит республику на расстоянии. При этом Лукашенко отметил, что в союзниках «у России больше никого нет», кроме Белоруссии. «Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы», – сказал Лукашенко. По мнению Лукашенко, основой любого межгосударственного союза является равноправие, в том числе и в вопросах экономики. «Основа любого союза – это одинаковые условия, равноправие. Для людей равноправие, что мы во многом сделали. Это большая заслуга и россиян, и белорусов. Но как можно интегрироваться, если у вас на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Белоруссии», – сказал он. При этом президент подчеркнул, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в Россию. «Когда говорят все эти намеки об интеграции, я всегда головой Путина думаю, что нужна еще одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав... Если вы говорите об интеграции, взять вот так включить в состав, может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии», – заявил он. Ранее Лукашенко заявил, что руководству Белоруссии поставлена задача углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов. Накануне белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада. На украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами 9 августа 2021, 08:38 Текст: Евгения Шестак

Злоумышленники разрисовали краской автомобили с российскими номерами в украинском курортном городе Бердянск, сообщили СМИ. По информации местного портала ProБердянск, инцидент произошел в ночь на 7 августа, пострадали два автомобиля, находившиеся возле одного из отелей. Отмечается, что неизвестные закрасили номерные знаки автомобилей и оставили на них надписи. По данным портала, таким образом вандалы могли пытаться продемонстрировать, что «Бердянск – не место для отдыха российских автомобилистов». При этом выяснилось, что владельцами автомобилей оказались граждане Украины. По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство. Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Тимановская выразила опасения за свою жизнь 9 августа 2021, 04:21

Сбежавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность. Она сказала, что «постоянно должна находиться в сопровождении охраны». По словам спортсменки, у нее «нет уверенности», что она может «безопасно выйти на улицу». Тимановская напомнила о смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Легкоатлетка, по ее собственным словам, хочет «продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа», передает ТАСС со ссылкой на NHK. Напомним, Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверяет версию об убийстве, замаскированном под суицид. Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским 9 августа 2021, 15:18

Журналист Владимир Соловьев назвал странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион. «Довольно странное заявление для президента страны. Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов, в понимание 90-х, в России уже давно нет. Пока в этом заявлении Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой «многовекторности». Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». Познер счел санкции против России на Олимпиаде «заслуженными» 9 августа 2021, 00:59

В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики. Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России, вместо гимна России звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Тимановская решила продать серебряную медаль Европейских игр 2019 года 9 августа 2021, 11:47

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион eВay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года. Тимановская завоевала серебро в беге на дистанции 100 метров на домашних Европейских играх в Минске в 2019 году. Начальная стоимость лота составила 5 тыс. долларов. Пока им заинтересовался лишь один потенциальный покупатель, который принял эту ставку, передает РИА «Новости». В описании под лотом говорится, что все средства от продажи медали Тимановской будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции. Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации. Напомним, ранее в понедельник Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность. Украинский призер Олимпиады поддержал Магучих в скандале вокруг фото с Ласицкене 9 августа 2021, 11:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинский каратист и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал соотечественницу Ярославу Магучих, которая выиграла «бронзу» на Олимпиаде, но на родине подверглась порицанию за фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене. «Спорт вне политики! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины – это профессия и вопрос жизни. Спортсмен делает свое мастерство. Фотография на пьедестале с оппонентом или другом - это его часть. Пьедестал – это уникальное и исключительное место уважения, объединяющее лишь на момент нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и выступлениям», – передает ТАСС слова спортсмена. «Нет никакого предательства на фото Магучих с Ласицкене», – заключил он. Горуна добавил, что «в Олимпиаде нет политики, есть спортивный дух и здоровая конкуренция». «Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд», – призвал Горуна. Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Эксперт: После захвата Кундуза талибы начнут штурм Кабула 8 августа 2021, 19:14

«Взятие города Кундуз означает – регион который в 1990-х и начае 2000-х был оплотом антиталибского «Северного альянса», теперь полностью под контролем «Талибана», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя сообщения о возможном захвате талибами одного из ключевых центров севера Афганистана – города Кундуз. «После взятия Кундуза и установления там своей власти, движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) перегруппирует свои силы, и поведет наступление на столицу, Кабул, для установления своей власти», – отметил полковник в отставки, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. Утром в воскресенье дубайский телеканал «Аль-Арабия» передал заявление «Талибана» о взятии Кундуза – стратегически важного города с населением более 370 тыс. человек, центра одноименной провинции на севере Афганистана, которая граничит с Таджикистаном. Позже кабульское правительство заявило, что спецназ правительственных войск проводит операцию по вытеснению талибов из Кундуза. Как бы то ни было, большая часть территории провинции находится под полным контролем «Талибана». «Захват Кундуза будет также означать контроль над соседними провинциями близ северной афганской границы – Дзаузджан, Балх, Тахар и другими», – указал Матвийчук. Отметим, что талибы в воскресенье талибы также сообщили о взятии города Сари-Пуль – центра одной из северных провинций к юго-западу от Кундуза. Вечером того же дня ТАСС сообщил, что «Талибан» установил контроль над основными районами города Талукан – центра провинции Тахар на северо-востоке страны у таджикской границы. Из этого следует, что попытка вновь организовать аналог «Северного альянса», который с 1996 года и до начала американской операции в Афганистане противостоял талибам, сейчас невозможна, отметил полковник Матвийчук. Северо-восточные районы страны, которые тогда оставались под контролем альянса и стали его плацдармом, сейчас плотно контролируются «Талибаном». Переброска американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress на помощь кабульскому правительству вряд ли переломит ход боевых действий, полагает Матвийчук. «Я думаю, что реальный ущерб от бомбовых ударов будет минимальным, потому что талибы являются в движении, они рассредоточены. Попасть в них практически невозможно», – считает военный эксперт. По мнению Матвийчука, посылка бомбардировщиков ВВС США – это в большей степени политический жест. «Американцы таким образом демонстрируют, что после сворачивания своего военного присутствия в стране они ушли не навсегда, что они продолжают помогать афганскому правительству. Но похоже, что США делают хорошую мину при плохой игре», – отметил собеседник. При этом эксперт отметил – B-52, судя по сообщениям, наносят удары по объектам в южных провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд – по территориям, которые населены в основном пуштунами, и давно контролируются «Талибаном». «При этом американцы не бомбят ту же провинцию Кундуз и другие районы, где в основном живут таджики, узбеки и другие тюркоязычные афганцы. Я думаю, здесь имеет место некая политическая игра», – отметил Матвийчук. Афганские таджики и узбеки, напомним, с середины 1990-х и по начало 2000-х составляли базу антиталибского «Северного альянса». С 2003 по 2013 год в Кундузе располагался полевой лагерь бундесвера. Немецкие солдаты, входившие в состав международной коалиции, отсюда помогали правительственным силам обеспечивать безопасность на севере Афганистана. С 2015 года Кундуз трижды захватывался исламистами. Нынешняя осада города продолжалась несколько недель. Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии 9 августа 2021, 14:26

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко. «Я вросся в эту страну, она – в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом – я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – передает его слова ТАСС. «Самый сложный вопрос [о преемнике]. Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась», – отметил Лукашенко. По его словам, он всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме. «Встречаюсь, говорю: «Леонид, ну как ты себя чувствуешь?» – «Прекрасно». Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». При этом он признался, что видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента, они похожи в своей преданности Белоруссии на него. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа 2020 года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Юрист допустил сделку между Соболь и правоохранителями 9 августа 2021, 12:02

«Очевидно, что человека с двумя судимостями и задолженностью более 30 млн рублей не выпустили бы из страны. Полагаю, Соболь пошла на сделку с правоохранителями», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя сообщения о том, что экс-юрист ФБК* Любовь Соболь покинула Россию. «С одной стороны, приговор по «санитарному делу» еще не вступил в силу, а значит, ограничения свободы для Соболь еще не актуальны. С другой стороны, я сомневаюсь, что человека с двумя судимостями и задолженностью более 30 млн рублей просто так выпустили бы из страны. Соболь могли задержать при попытке пройти таможенный контроль. Однако этого не произошло», – отметил юрист Илья Ремесло. По его мнению, между Соболь и правоохранительными органами «могла быть заключена сделка, в рамках которой Любовь должна передать компромат на свое окружение в обмен на разрешение покинуть страну». «То, как вела себя в последнее время Соболь, свидетельствует о ее разочаровании в команде Навального. Например, она завела отдельный YouTube-канал, стала дистанцироваться от команды, самостоятельно отказалась идти на выборы, хотя ее кандидатуру никто не снимал. Все это в совокупности свидетельствует о процессе распада команды, а значит, она вполне могла пойти на эту сделку», – предположил собеседник. Ремесло также не исключил, что в рамках сделки Соболь может и вовсе не вернуться в Россию. «Если же она вернется в Россию, то приговор по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях будет пересмотрен судом. Поскольку она уже нарушила запрет на выезд за пределы Московской области и, скорее всего, не будет являться в инспекцию как предписано трижды в месяц, суд изменит ей меру наказания на лишение свободы», – указал юрист. В воскресенье стало известно, что юрист Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к полутора годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях. «Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», – сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией. По его словам, в Турции Соболь совершит пересадку, но куда направится – пока неизвестно. Ранее на этой неделе Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы для бывшего юриста ФБК* Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Согласно приговору, ей в том числе было запрещено покидать Москву и Московскую область. Кроме «санитарного дела», Соболь также была приговорена к году исправительных работ за незаконное проникновение в чужую квартиру. * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента На Украине заявили о начале жизни «в долг у природы» 8 августа 2021, 20:28 Текст: Алексей Дегтярев

Украина к 8 августа 2021 года исчерпала все запасы ресурсов, которые природа может возобновить за год, заявил глава экологической госинспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network. «Наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», – цитирует главу ведомства РИА «Новости». Он пояснил, что эту дату рассчитали исследователи организации. Каждый год они анализируют использование природных ресурсов разными странами и определяют День экологического долга. Для всей земли он наступил 29 июля. «Кстати, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. И пока на Украине динамика положительная – в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля – две недели раньше. Надеюсь, что весь мир также будет принимать меры, чтобы передвинуть день долга, и гармония с планетой будет достигнута», – заключил Малеванный. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизились темпы потребления ресурсов Земли, и лимит их возвратного исчерпания сдвинулся с 29 июля на 22 августа 2020 года. Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» 9 августа 2021, 15:08

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая в фильме «Москва слезам не верит», умерла в 81 год. «Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая», – говорится на сайте «Содружества актеров Таганки». Татьяна Жукова-Киртбая была актрисой Театра на Таганке с 1966 года, с 1992 работала в театре «Содружество актеров Таганки». Она исполнила роли в более чем 40 фильмах, среди них «Москва слезам не верит», «Отель Элеон», «Воронины», «Братья по обмену». Минск заявил о желании США включить Белоруссию в состав НАТО 8 августа 2021, 20:06 Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. «Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Белоруссию, и который сказал, что Украину и Белоруссию необходимо однозначно сделать членами НАТО», – сказал Макей в документальном фильме «Беларусь против цветной революции», передает ТАСС. Болтон говорил о необходимости включения в НАТО обеих стран, чтобы «избежать «серой зоны», которая возникла между Россией и альянсом, добавил министр. Напомним, Болтон приезжал в Белоруссию в августе 2019 года. Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с ним передавал подарки для действовавшего тогда президента США Дональда Трампа и его жены. Эксперт объяснил значение взятия Кундуза талибами для стран Средней Азии 9 августа 2021, 12:34

«Для партнеров России в Средней Азии взятие Кундуза «Талибаном» – это неприятная новость. В случае нарушения границ, на талибов обрушится вся мощь ОДКБ», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее в Афганистане допустили, что захват стратегически важного города Кундуз на севере страны открывает талибам доступ к Таджикистану и Узбекистану. «Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватило столицу северных провинций в Афганистане – Кундуз. Его падение открывает талибам ворота как в Среднюю Азию, в частности в Таджикистан, так и в Кабул – политический центр Афганистана», – отметил полковник в отставки, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук. По его словам, для партнеров России в регионе – это неприятная новость, так как «Талибан» может нарушить их границы, но и развитие негативных сценариев маловероятно. «Не зря же талибы приезжали на переговоры в Москву и уверяли в том, что они не будут вторгаться в страны Центральной Азии», – считает Матвийчук. При этом Россия, несмотря на заверения талибов, обозначила свое военно-политическое присутствие в пограничных районах с Афганистаном. «Совсем недавно прошли военные учения с Узбекистаном. Кроме того, Россия увеличила численность военных 201-й базы в Таджикистане. Москва во всеоружии готова к развитию ситуации. В случае нарушения границы Таджикистана на талибов обрушится вся мощь ОДКБ», – уверен эксперт. В то же время Матвийчук сомневается в том, что дело дойдет до прямого столкновения с талибами в Средней Азии. «Скорее всего, боевики «Талибана» не пойдут на это. У них очень много внутренних проблем: это захват центральной власти и взятие под контроль всей страны, борьба с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство*». Думаю, в ближайшее время мы будем наблюдать развитие вооруженного конфликта между ними внутри страны», – прогнозирует эксперт. «Также не следует забыть о факторах Пакистана и пуштунов, которые оказывают серьезное влияние на ситуацию в Афганистане. Пуштуны стремятся вернуть власть, которую у них отобрали в 1979 году в результате революции. Что же касается Пакистана, то Исламабад уже не тот союзник Вашингтона, который безропотно шел за ним. Пакистан играет в свою игру, решая территориальные и политические проблемы с Афганистаном и Индией, а также оглядываясь на страны Центральной Азии как возможных партнеров. Так что США уже не оказывают сильного влияния на Пакистан», – заключил Матвийчук. В воскресенье дубайский телеканал «Аль-Арабия» передал заявление «Талибана» о взятии Кундуза – стратегически важного города с населением более 370 тыс. человек, центра одноименной провинции на севере Афганистана, которая граничит с Таджикистаном. Позже кабульское правительство заявило, что спецназ правительственных войск проводит операцию по вытеснению талибов из Кундуза. Как бы то ни было, большая часть территории провинции находится под полным контролем «Талибана». В этот же день глава офиса международных отношений Совета национальной безопасности Афганистана Ахмад Шудша Джамал дал интервью «Аль-Джазире», котором дал общую оценку происходящего в стране. В частности, он указал, что «Кундуз – это ворота в Среднюю Азию, и если «Талибан» сможет установить свою власть в этой провинции, то он получит доступ к Таджикистану и Узбекистану». «Поэтому бороться с «Талибаном» – это главная задача не только правительственных войск Афганистана, но и стран Центральной Азии и их соседей», – уточнил Джамал. Кроме того, он сообщил о сильном влиянии пакистанского фактора в конфликте. «Талибы получали людей, оружие и взрывчатые вещества, а также указания из-за наших южных рубежей, то есть из Пакистана. Вот почему они могут оказывают такое мощное сопротивление по всей стране», – говорит он. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что после захвата Кундуза талибы начнут штурм Кабула.