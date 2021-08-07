Эксперт: Строительство новых городов в Сибири привлечет в регион сотни тысяч человек

Строительство в Сибири новых городов позволит привлечь туда сотни тысяч человек, а сам регион получит новые возможности для развития, заявил газете ВЗГЛЯД член центрального штаба ОНФ Михаил Киселев. О том, что в Сибири нужно построить пять городов, ранее на этой неделе заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Для развития Сибири нужны большие агломерации, которые позволят создать дополнительные кластеры, привлечь промышленность. Такие крупные проекты нужны и важны, они позволяют развиваться территориям», – считает член центрального штаба ОНФ, руководитель Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев. По его мнению, строительство новых городов в Сибири приведет там к появлению профильных кластеров опережающего развития.



Киселев полагает, что в появлении новых городов и развитии региона заинтересованы в первую очередь жители самой Сибири, ведь это поможет остановить отток людей. «Проект позволит привлечь в регион сотни тысяч человек. Люди, которые будут участвовать в строительстве, в научно-производственных разработках, выберут для себя замечательный сибирский край в качестве места проживания», – уверен он.

Киселев подчеркнул, что план Шойгу может стать мечтой, которая объединяет всю Россию. Он также уверен в успехе реализации этой идеи: «Сомневаться в словах нашего министра обороны нет смысла, потому что Сергей Кужугетович всегда доводил до конца те крупные инициативы и большие проекты, которые брал на себя».

О том, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, с населением больше 500 тыс. человек, министр обороны России Сергей Шойгу заявил в минувший четверг. Он уверен, что эти города станут отраслевыми экономическими центрами.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300–500 тыс., лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – пояснил он на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

В качестве примера Шойгу, который входит в пятерку федерального списка «Единой России», привел планы, существовавшие в советское время незадолго до распада СССР, когда были реализованы такие крупные советские проекты, как строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали.

По экспертным оценкам, в результате строительства новых городов объем ВВП Сибири вырастет на 30%, а инициатива министра позволит России стать мировым лидером научного и промышленного потенциала. Создаваемые кластеры смогут выйти на полную мощность в ближайшее десятилетие.

Строительство этих городов решит и ряд иных проблем. Так, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов уверен, что сейчас Россия излишне централизована: «В Москве и Подмосковье живет седьмая часть населения. С учетом Петербурга и Сочи получается, что запад страны перетягивает на себя все активное население. Необходимо этот переток прервать».

Также этот шаг принесет пользу и в геополитическом смысле. «Сегодня мировой центр уже фактически сформировался в Тихоокеанском регионе, и нам нужно максимально приблизиться к нему. Тогда российская элита будет лучше понимать и Китай, и Японию, и вообще евразийское пространство. Пока же она крайне европеизирована», – отметил Крупнов.