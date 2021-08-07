Как переселение чиновников в Сибирь поможет России

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7 августа, суббота  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Россия спасает Кавказ от нового Карабаха

2008 год. Жители Абхазии ликуют по поводу признания их независимости Россией REUTERS/Vladimir Popov
Коллективный Запад вновь требует от России «отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии». Чем вызваны эти явно бессмысленные обращения, что дало жителям бывших грузинских регионов признание отдельными государствами – и что их ожидало бы в случае, если бы Москва в свое время отказалась принять такое решение? Подробности...
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Уникальная операция стала последней победой СССР в холодной войне

Залповый пуск ракет из-под воды требует особой техники и особого мастерства Министерство обороны РФ/РИА Новости
6 августа исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»: советский РПКСН запустил все свои 16 баллистических ракет сразу. Ни до, ни после ни одна подводная лодка в мире ничего подобного не выполняла. Почему эта операция имела огромную важность для безопасности СССР и сохраняет свое значение для России даже сегодня? Подробности...
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Зачем США наступают на горло своим оружейникам

Американское оружие наводнило страны, в которых грубо нарушаются права человека Илья Питалев/РИА Новости
США намерены ограничить продажу оружия странам, где нарушаются права человека. При этом львиная доля американского вооружения экспортируется в страны Азии, где понимание прав человека разительно отличается от стандартов США. Каковы шансы на то, что российский ВПК начнет завоевывать рынки, с которых решат уйти американцы?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Анджела Дэвис: История революционерки

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Виктор Сухоруков в «Брате 2» цитирует известный советский лозунг: «Свободу Анджеле Дэвис!». Кроме этого, у нас про нее ничего и не знают. Между тем, Анджела – очень интересный человек, с богатой биографией и сложной судьбой. Подробности...

«Августовский синдром» и как от него избавиться

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Август представляет собой антипод мая – самого светлого для России месяца, когда мы вспоминаем наиболее важную в истории победу над врагом. Май – это окончательное пробуждение суровой российской природы и длинные выходные, август – завершение лета и ожидание каких-то неприятностей. Подробности...
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Зеленский показал скотское отношение к русским

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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    Как переселение чиновников в Сибирь поможет России

    Шойгу выбрал Новосибирск для своего программного заявления    7 августа 2021, 15:00
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Тимофей Изаров,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Сергей Шойгу призвал выстроить за Уралом три-пять новых крупных городов и сделать один из них столицей России. Демографы подтверждают, что решение о формированном развитии Сибири и о переносе туда федерального центра назрело, поскольку переток активного населения с востока на запад России необходимо развернуть вспять. Есть у такого решение и иные преимущества.

    В Сибири необходимо построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных и экономических центров – городов с населением от 300–500 тысяч до миллиона человек, заявил глава Минобороны, лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Шойгу. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – пояснил глава ведомства, выступая в Новосибирске на встрече с общественностью Сибирского отделения РАН, передает ТАСС.

    Шойгу выразил сожаление, что в современной России нельзя реализовать такие крупные советские проекты, как строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», – отметил министр.

    С призывом перенести федеральный центр в Сибирь Шойгу – кстати, уроженец Тувы – уже выступал в 2012 году, мотивируя тем, что инициатива поможет остановить отток населения из восточных регионов.

    Вопрос с переносом столицы в Сибирь необходимо решить в ближайшие годы, иначе могут возникнуть центробежные тенденции, предостерегает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. «Россия излишне централизована: в Москве и Подмосковье живет седьмая часть населения.

    С учетом Петербурга и Сочи получается, что запад страны перетягивает на себя все активное население. Необходимо этот переток прервать. 

    Вот для чего нужно переносить столицу», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД. Кроме того, такой шаг поможет и с точки зрения геополитики, полагает ученый. «Сегодня мировой центр уже фактически сформировался в Тихоокеанском регионе, и нам нужно максимально приблизиться к нему. Тогда российская элита будет лучше понимать и Китай, и Японию, и вообще евразийское пространство. Пока же она крайне европеизирована», – посетовал Крупнов.

    Приветствует эксперт и идею Шойгу строить за Уралом новые города, у каждого из которых будет своя специализация, – например, строить их можно рядом с крупными месторождениями нефти и газа. «Лучший пример – проект Восток Ойл на Таймыре, где добывается нефть. Там нужен город и там будет город. Он создается как пример отраслевого инновационного центра», – пояснил демограф. «Но не стоит забывать, что в Сибири уже есть крупные и потенциально инновационные города, которые надо просто развивать. Главный из которых – тот же Новосибирск. Там действуют сразу три академгородка: научно-технический, аграрный и биологический», – напомнил эксперт.

    Что будет с Москвой

    Футуролог Сергей Переслегин еще 15 лет назад на страницах «Российской газеты» выразил идею разместить резиденцию главы государства на другом краю страны – во Владивостоке. Правда, он предлагал «мультистоличную» схему. «Во Владивосток придет лишь одна столица – президентская. Столица развития. В то время как в Москве остается Госдума. Правительство, например, можно перенести в Нижний Новгород. А Центральный банк и Конституционный суд – в Санкт-Петербург», – мечтал тогда футуролог.

    С тех пор Конституционный суд действительно переехал в северную столицу. Туда же на этой неделе, кстати, официально перебралась и главная корпорация страны – Газпром.

    Переслегин и сегодня считает, что России нужны несколько столиц – для эффективного разделения ветвей власти. «Резиденция президента может перемещаться в направлении, которое сейчас наиболее важно для российской экономики и политики. Что касается крупного бизнеса, то он будет следовать за той властью с работой которого он более-менее себя соотносит», – говорит футуролог газете ВЗГЛЯД.

    «В отличие от 2006 года, теперь я не исключаю, что кабинет министров нужно переносить не в Нижний Новгород, а тоже в Сибирь – в Иркутск, где началась весьма активная промышленная политика. Сама по себе идея на том и основывалась, что каждому направлению развития страны нужна своя столица», – поясняет Переслегин.

    Москва в любом случае останется деловым центром России, поскольку капитализация мегаполиса будет существенно выше, чем у новой столицы, в свою очередь, предрекает Крупнов. «Фактически у нас будет модель Нью-Йорк – Вашингтон, когда политические и деловые функции будут разнесены на два города. Собственно, нужна правильно выстроенная матрица развития Сибири в качестве каркаса будущей России с разделением административного и научного функционала», – добавляет аналитик.

    Крупнов тоже хотел бы увидеть столицу как можно ближе к Дальнему Востоку, однако приемлемым вариантом считает и города поближе, – например, Омск. «Сегодня у федерального центра огромный разрыв во временных поясах с Дальним Востоком, где чиновники, по сути, вынуждены работать в две смены, подстраиваясь под Москву. С переносом столицы элита будет пораньше вставать на три-четыре часа – и уже по одному этому параметру окажется на одной волне не только с Дальним Востоком, но и с Китаем и Японией», – отметил Крупнов.

    «Но на перенос столицы в Сибирь не согласятся политики, поскольку им придется переезжать из комфортного центра Москвы или домов в Подмосковье в Красноярск или Новосибирск», – заявил, комментируя призыв Шойгу, урбанист, замдиректора Института демографических исследований РАН Вадим Безвербный. Что касается другой идеи Шойгу – придавать новым городам отраслевую принадлежность, – то вариантами могут стать научно-образовательный кластер, платформа для развития ИT-технологий либо военная база. «Там, где есть военные базы, есть драйвер роста», – цитирует эксперта РБК.

    Как известно, смена места резиденции центральной власти – не редкость в новейшей истории. Самым известным примером является перенос в 1960 году столицы Бразилии из Рио-де-Жанейро в специально спроектированный и построенный для этого город Бразилиа. Индонезия в ближайшее десятилетие планирует перенести столицу на остров Калимантан в новый город, у которого пока даже нет названия. Прецедент на постсоветском пространстве создал Казахстан – в 1998 году столицей республики вместо Алма-Аты стала Астана (ныне Нур-Султан). В Южной Корее в правительстве также активно обсуждается перенос столицы из Сеула в небольшой город Сечжон.

    Прошлой осенью основатель компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска, выступая на Столыпинском форуме, назвал Москву «городом миллионеров», куда «утекают» деньги в ущерб развитию регионов. В ответ модератор форума спросил, не пора ли вообще поменять столицу. «Один раз уже перевели в Питер, если помните, был неплохой эффект», – ответил Дерипаска.

    На ваш взгляд

     
    Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?






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    «Если мы действительно хотим серьезно развивать страну в тех географических параметрах, в которых она существует, было бы лучше, если бы столица располагалась ближе к географическому центру», – заявил после этого газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Лукин, напомнив, что за Уралом лежит более двух третей территории страны, но живет там менее трети ее населения. «Возможно, столицей будет один из центров Западной Сибири, например, третий по величине город страны – Новосибирск», – предположил Лукин. Правда, идею создать для такой цели новый город с нуля сенатор назвал «маниловщиной», поскольку такое строительство обойдется в «чудовищные деньги».

    Активным сторонником переноса столицы был в свое время писатель Эдуард Лимонов. «Это прикрепит скрепами Сибирь к остальной территории России, отпугнет незримую китайскую экспансию, а также разгрузит европейскую часть России», – говорил Лимонов.


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