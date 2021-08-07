Как переселение чиновников в Сибирь поможет России
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7 августа 2021, 15:00
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Текст: Тимофей Изаров,
Рафаэль Фахрутдинов
Сергей Шойгу призвал выстроить за Уралом три-пять новых крупных городов и сделать один из них столицей России. Демографы подтверждают, что решение о формированном развитии Сибири и о переносе туда федерального центра назрело, поскольку переток активного населения с востока на запад России необходимо развернуть вспять. Есть у такого решение и иные преимущества.
В Сибири необходимо построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных и экономических центров – городов с населением от 300–500 тысяч до миллиона человек, заявил глава Минобороны, лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Шойгу. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – пояснил глава ведомства, выступая в Новосибирске на встрече с общественностью Сибирского отделения РАН, передает ТАСС.
Шойгу выразил сожаление, что в современной России нельзя реализовать такие крупные советские проекты, как строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», – отметил министр.
С призывом перенести федеральный центр в Сибирь Шойгу – кстати, уроженец Тувы – уже выступал в 2012 году, мотивируя тем, что инициатива поможет остановить отток населения из восточных регионов.
Вопрос с переносом столицы в Сибирь необходимо решить в ближайшие годы, иначе могут возникнуть центробежные тенденции, предостерегает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. «Россия излишне централизована: в Москве и Подмосковье живет седьмая часть населения.
С учетом Петербурга и Сочи получается, что запад страны перетягивает на себя все активное население. Необходимо этот переток прервать.
Вот для чего нужно переносить столицу», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД. Кроме того, такой шаг поможет и с точки зрения геополитики, полагает ученый. «Сегодня мировой центр уже фактически сформировался в Тихоокеанском регионе, и нам нужно максимально приблизиться к нему. Тогда российская элита будет лучше понимать и Китай, и Японию, и вообще евразийское пространство. Пока же она крайне европеизирована», – посетовал Крупнов.
Приветствует эксперт и идею Шойгу строить за Уралом новые города, у каждого из которых будет своя специализация, – например, строить их можно рядом с крупными месторождениями нефти и газа. «Лучший пример – проект Восток Ойл на Таймыре, где добывается нефть. Там нужен город и там будет город. Он создается как пример отраслевого инновационного центра», – пояснил демограф. «Но не стоит забывать, что в Сибири уже есть крупные и потенциально инновационные города, которые надо просто развивать. Главный из которых – тот же Новосибирск. Там действуют сразу три академгородка: научно-технический, аграрный и биологический», – напомнил эксперт.
Что будет с Москвой
Футуролог Сергей Переслегин еще 15 лет назад на страницах «Российской газеты» выразил идею разместить резиденцию главы государства на другом краю страны – во Владивостоке. Правда, он предлагал «мультистоличную» схему. «Во Владивосток придет лишь одна столица – президентская. Столица развития. В то время как в Москве остается Госдума. Правительство, например, можно перенести в Нижний Новгород. А Центральный банк и Конституционный суд – в Санкт-Петербург», – мечтал тогда футуролог.
С тех пор Конституционный суд действительно переехал в северную столицу. Туда же на этой неделе, кстати, официально перебралась и главная корпорация страны – Газпром.
Переслегин и сегодня считает, что России нужны несколько столиц – для эффективного разделения ветвей власти. «Резиденция президента может перемещаться в направлении, которое сейчас наиболее важно для российской экономики и политики. Что касается крупного бизнеса, то он будет следовать за той властью с работой которого он более-менее себя соотносит», – говорит футуролог газете ВЗГЛЯД.
«В отличие от 2006 года, теперь я не исключаю, что кабинет министров нужно переносить не в Нижний Новгород, а тоже в Сибирь – в Иркутск, где началась весьма активная промышленная политика. Сама по себе идея на том и основывалась, что каждому направлению развития страны нужна своя столица», – поясняет Переслегин.
Москва в любом случае останется деловым центром России, поскольку капитализация мегаполиса будет существенно выше, чем у новой столицы, в свою очередь, предрекает Крупнов. «Фактически у нас будет модель Нью-Йорк – Вашингтон, когда политические и деловые функции будут разнесены на два города. Собственно, нужна правильно выстроенная матрица развития Сибири в качестве каркаса будущей России с разделением административного и научного функционала», – добавляет аналитик.
Крупнов тоже хотел бы увидеть столицу как можно ближе к Дальнему Востоку, однако приемлемым вариантом считает и города поближе, – например, Омск. «Сегодня у федерального центра огромный разрыв во временных поясах с Дальним Востоком, где чиновники, по сути, вынуждены работать в две смены, подстраиваясь под Москву. С переносом столицы элита будет пораньше вставать на три-четыре часа – и уже по одному этому параметру окажется на одной волне не только с Дальним Востоком, но и с Китаем и Японией», – отметил Крупнов.
«Но на перенос столицы в Сибирь не согласятся политики, поскольку им придется переезжать из комфортного центра Москвы или домов в Подмосковье в Красноярск или Новосибирск», – заявил, комментируя призыв Шойгу, урбанист, замдиректора Института демографических исследований РАН Вадим Безвербный. Что касается другой идеи Шойгу – придавать новым городам отраслевую принадлежность, – то вариантами могут стать научно-образовательный кластер, платформа для развития ИT-технологий либо военная база. «Там, где есть военные базы, есть драйвер роста», – цитирует эксперта РБК.
Как известно, смена места резиденции центральной власти – не редкость в новейшей истории. Самым известным примером является перенос в 1960 году столицы Бразилии из Рио-де-Жанейро в специально спроектированный и построенный для этого город Бразилиа. Индонезия в ближайшее десятилетие планирует перенести столицу на остров Калимантан в новый город, у которого пока даже нет названия. Прецедент на постсоветском пространстве создал Казахстан – в 1998 году столицей республики вместо Алма-Аты стала Астана (ныне Нур-Султан). В Южной Корее в правительстве также активно обсуждается перенос столицы из Сеула в небольшой город Сечжон.
Прошлой осенью основатель компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска, выступая на Столыпинском форуме, назвал Москву «городом миллионеров», куда «утекают» деньги в ущерб развитию регионов. В ответ модератор форума спросил, не пора ли вообще поменять столицу. «Один раз уже перевели в Питер, если помните, был неплохой эффект», – ответил Дерипаска.
На ваш взгляд
Активным сторонником переноса столицы был в свое время писатель Эдуард Лимонов. «Это прикрепит скрепами Сибирь к остальной территории России, отпугнет незримую китайскую экспансию, а также разгрузит европейскую часть России», – говорил Лимонов.