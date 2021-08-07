Как переселение чиновников в Сибирь поможет России

Сергей Шойгу призвал выстроить за Уралом три-пять новых крупных городов и сделать один из них столицей России. Демографы подтверждают, что решение о формированном развитии Сибири и о переносе туда федерального центра назрело, поскольку переток активного населения с востока на запад России необходимо развернуть вспять. Есть у такого решение и иные преимущества.

В Сибири необходимо построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных и экономических центров – городов с населением от 300–500 тысяч до миллиона человек, заявил глава Минобороны, лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Шойгу. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – пояснил глава ведомства, выступая в Новосибирске на встрече с общественностью Сибирского отделения РАН, передает ТАСС.

Шойгу выразил сожаление, что в современной России нельзя реализовать такие крупные советские проекты, как строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», – отметил министр.

С призывом перенести федеральный центр в Сибирь Шойгу – кстати, уроженец Тувы – уже выступал в 2012 году, мотивируя тем, что инициатива поможет остановить отток населения из восточных регионов.

Вопрос с переносом столицы в Сибирь необходимо решить в ближайшие годы, иначе могут возникнуть центробежные тенденции, предостерегает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. «Россия излишне централизована: в Москве и Подмосковье живет седьмая часть населения.

С учетом Петербурга и Сочи получается, что запад страны перетягивает на себя все активное население. Необходимо этот переток прервать.

Вот для чего нужно переносить столицу», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД. Кроме того, такой шаг поможет и с точки зрения геополитики, полагает ученый. «Сегодня мировой центр уже фактически сформировался в Тихоокеанском регионе, и нам нужно максимально приблизиться к нему. Тогда российская элита будет лучше понимать и Китай, и Японию, и вообще евразийское пространство. Пока же она крайне европеизирована», – посетовал Крупнов.

Приветствует эксперт и идею Шойгу строить за Уралом новые города, у каждого из которых будет своя специализация, – например, строить их можно рядом с крупными месторождениями нефти и газа. «Лучший пример – проект Восток Ойл на Таймыре, где добывается нефть. Там нужен город и там будет город. Он создается как пример отраслевого инновационного центра», – пояснил демограф. «Но не стоит забывать, что в Сибири уже есть крупные и потенциально инновационные города, которые надо просто развивать. Главный из которых – тот же Новосибирск. Там действуют сразу три академгородка: научно-технический, аграрный и биологический», – напомнил эксперт.

Что будет с Москвой

Футуролог Сергей Переслегин еще 15 лет назад на страницах «Российской газеты» выразил идею разместить резиденцию главы государства на другом краю страны – во Владивостоке. Правда, он предлагал «мультистоличную» схему. «Во Владивосток придет лишь одна столица – президентская. Столица развития. В то время как в Москве остается Госдума. Правительство, например, можно перенести в Нижний Новгород. А Центральный банк и Конституционный суд – в Санкт-Петербург», – мечтал тогда футуролог.

С тех пор Конституционный суд действительно переехал в северную столицу. Туда же на этой неделе, кстати, официально перебралась и главная корпорация страны – Газпром.

Переслегин и сегодня считает, что России нужны несколько столиц – для эффективного разделения ветвей власти. «Резиденция президента может перемещаться в направлении, которое сейчас наиболее важно для российской экономики и политики. Что касается крупного бизнеса, то он будет следовать за той властью с работой которого он более-менее себя соотносит», – говорит футуролог газете ВЗГЛЯД.

«В отличие от 2006 года, теперь я не исключаю, что кабинет министров нужно переносить не в Нижний Новгород, а тоже в Сибирь – в Иркутск, где началась весьма активная промышленная политика. Сама по себе идея на том и основывалась, что каждому направлению развития страны нужна своя столица», – поясняет Переслегин.

Москва в любом случае останется деловым центром России, поскольку капитализация мегаполиса будет существенно выше, чем у новой столицы, в свою очередь, предрекает Крупнов. «Фактически у нас будет модель Нью-Йорк – Вашингтон, когда политические и деловые функции будут разнесены на два города. Собственно, нужна правильно выстроенная матрица развития Сибири в качестве каркаса будущей России с разделением административного и научного функционала», – добавляет аналитик.

Крупнов тоже хотел бы увидеть столицу как можно ближе к Дальнему Востоку, однако приемлемым вариантом считает и города поближе, – например, Омск. «Сегодня у федерального центра огромный разрыв во временных поясах с Дальним Востоком, где чиновники, по сути, вынуждены работать в две смены, подстраиваясь под Москву. С переносом столицы элита будет пораньше вставать на три-четыре часа – и уже по одному этому параметру окажется на одной волне не только с Дальним Востоком, но и с Китаем и Японией», – отметил Крупнов.

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«Но на перенос столицы в Сибирь не согласятся политики, поскольку им придется переезжать из комфортного центра Москвы или домов в Подмосковье в Красноярск или Новосибирск», – заявил, комментируя призыв Шойгу, урбанист, замдиректора Института демографических исследований РАН Вадим Безвербный. Что касается другой идеи Шойгу – придавать новым городам отраслевую принадлежность, – то вариантами могут стать научно-образовательный кластер, платформа для развития ИT-технологий либо военная база. «Там, где есть военные базы, есть драйвер роста», – цитирует эксперта РБК

Как известно, смена места резиденции центральной власти – не редкость в новейшей истории. Самым известным примером является перенос в 1960 году столицы Бразилии из Рио-де-Жанейро в специально спроектированный и построенный для этого город Бразилиа. Индонезия в ближайшее десятилетие планирует перенести столицу на остров Калимантан в новый город, у которого пока даже нет названия. Прецедент на постсоветском пространстве создал Казахстан – в 1998 году столицей республики вместо Алма-Аты стала Астана (ныне Нур-Султан). В Южной Корее в правительстве также активно обсуждается перенос столицы из Сеула в небольшой город Сечжон.

Прошлой осенью основатель компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска, выступая на Столыпинском форуме, назвал Москву «городом миллионеров», куда «утекают» деньги в ущерб развитию регионов. В ответ модератор форума спросил, не пора ли вообще поменять столицу. «Один раз уже перевели в Питер, если помните, был неплохой эффект», – ответил Дерипаска.

На ваш взгляд Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны? Да, надо перенести на Дальний Восток

Да, надо перенести в Сибирь

Да, надо перенести на Урал

Да, надо перенести в другой город европейской части страны

Да, надо перенести в Санкт-Петербург

Нет, пусть остается в Москве



«Если мы действительно хотим серьезно развивать страну в тех географических параметрах, в которых она существует, было бы лучше, если бы столица располагалась ближе к географическому центру », – заявил после этого газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Лукин, напомнив, что за Уралом лежит более двух третей территории страны, но живет там менее трети ее населения. «Возможно, столицей будет один из центров Западной Сибири, например, третий по величине город страны – Новосибирск», – предположил Лукин. Правда, идею создать для такой цели новый город с нуля сенатор назвал «маниловщиной», поскольку такое строительство обойдется в «чудовищные деньги».

Активным сторонником переноса столицы был в свое время писатель Эдуард Лимонов. «Это прикрепит скрепами Сибирь к остальной территории России, отпугнет незримую китайскую экспансию, а также разгрузит европейскую часть России», – говорил Лимонов.