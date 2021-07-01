Российские округа отдадут высокопоставленным кураторам

На прямой линии президент Путин высказался за то, чтобы у регионов был свой куратор из федерального правительства по аналогии с Дальним Востоком, за которым успешно присматривает вице-премьер Трутнев. Премьеру Мишустину предстоит сформулировать, как распределить кураторство между своими замами. Означает ли это реформирование системы управления регионами и насколько нововведение изменит институт полпредств президента?

Глава правительства Михаил Мишустин представит предложения о том, как распределить между вице-премьерами кураторство конкретных территорий. Об этом сообщил президент Владимир Путин в среду во время прямой линии.

«Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счет говорили – в целом практика себя оправдывает, договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством территорий», – сказал Путин, отвечая на вопрос телеведущий Наили Аскер-заде: «Почему только у Дальнего Востока есть свой курирующий вице-премьер?».

Как позже уточнило РИА «Новости», кураторы есть у двух территорий: Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Крыма – это вице-премьеры Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин соответственно.

Путин подчеркнул: руководство страны позднее оценит, как система кураторства будет функционировать в более широком масштабе. «На мой взгляд, это обоснованно, имея в виду то, что контакт с территориями, погружение в проблемы территорий будет более прочным, постоянным», – отметил глава государства. Путин выразил надежду, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться до регионов «более осмысленно, точно и с большим эффектом».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснил «Ведомостям», что институт полпредов президента в федеральных округах после реализации этих предложений останется. При этом то, как будут распределены сферы полномочий и регионы, «еще будет сформулировано».

Судя по предложению, с которым выступил глава государства, федеральный центр уже признал успешным «эксперимент» с вице-премьером Трутневым, полагает политтехнолог Марат Баширов. Он напомнил, что Трутнев занял несколько лет назад одновременно два поста: полпреда президента на Дальнем Востоке и замглавы правительства – куратора Арктики и министерства по делам Дальнего Востока.

Отметим, на выборах в Госдуму Трутнев возглавляет предвыборный список «Единой России» в том же регионе. И к слову, две недели назад в прессе активно обсуждалась отставка мэра Владивостока после довольно жесткого совета Трутнева. Градоначальник Олег Гуменюк покинул пост, после того как куратор ДФО провел ревизию столицы Приморья.

Помимо успешного дальневосточного опыта, свою роль сыграло и обновление Конституции – точнее, закрепление в Основном законе роли Госсовета с расширенными полномочиями, полагает Баширов. По закону о Госсовете, который был принят в декабре 2020-го в развитие поправок, этот орган отвечает в том числе за формирование госполитики в отношении регионов. Следствием этого становится переформатирование института полпредов – полномочных представителей президента в федеральных округах, полагает Баширов.

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Указ о создании семи федеральных округов и полпредств в них стал одним из первых решений Путина после избрания президентом в 2000 году. Эти структуры – пусть и не предусмотренные Конституцией – тогда стали действенным инструментом для обуздания региональной фронды и выстраивания вертикали власти.

Сейчас, когда проблема неуправляемости местных элит давно снята, регионам дают больше свободы для маневра, полагает экономист Василий Колташов. В частности, речь идет об изменении системы налогообложения – регионы уже не будут вынуждены столь много средств перечислять центру. «На такую реформу президент уже тонко намекал, говоря о возможном переносе головных офисов компаний в регионы, приносящие им прибыль», – сказал Колташов газете ВЗГЛЯД.

Как часть этой тенденции к изменению отношений «центр – регионы» возник вопрос если не об отмене, то о реформе системы полпредств. С одной стороны, у регионов появляется больше полномочий, с другой – за некоторыми из них «присматривают» чиновники в ранге замглавы правительства.

Заметим, что число вице-премьеров в кабинете Мишустина (если не считать главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко) почти совпадает с количеством федеральных округов: замов у главы правительства девять, округов – восемь. Теоретически у каждого ФО может появиться свой куратор в ранге зама премьера, в дополнение, если не взамен полномочных представителей президента.

Впрочем, у части экспертов перспективы распространения вице-премьерского кураторства на всю Россию пока вызывают сомнения. «Не у каждого вице-премьера есть опыт региональной политики, – заметил глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. – К тому же непонятно, по какому принципу будут отбираться регионы, нуждающиеся в курировании. Кто будет обеспечивать это кураторство с аппаратной точки зрения? Как вице-премьеры будут соотноситься с остальными структурами: полпредами, администрацией президента и Министерством регионального развития?».

Как полагает Баширов, можно предположить, что кураторов будут назначать, исходя из экономических особенностей тех или иных групп регионов. «Так, например, Александру Новаку, который в правительстве отвечает за топливно-энергетический комплекс, будет легче курировать регионы Сибири, где сконцентрированы газовые и нефтяные компании, предприятия, генерирующие энергию. Что же касается Юрия Борисова, который курирует ВПК, то мне видится, что в его ведении может оказаться Северо-Западный округ, где располагаются крупные оборонные предприятия», – отметил политтехнолог.

При этом, по мнению собеседника, простая трансформация института «полпреды – вице-премьеры» по прямой аналогии с тем же Трутневым невозможна. «Последний сам по себе уникальный человек: у него есть опыт работы и губернатора, и полпреда. Поэтому не исключено, что возникнет избыточная нагрузка на вице-премьеров», – заметил политтехнолог. Есть вице-премьеры, отвечающие в первую очередь за социальные вопросы, и у них навыка координации работы, связанной с реальным сектором экономики, немного, констатировал эксперт. Поэтому неизбежно возникнут вопросы, насколько они смогут соответствовать новой повышенной планке.

В своем Telegram-канале Баширов предположил: возможно, лишь часть полпредских полномочий передадут вице-премьерам, а часть вернут в администрацию президента «под реформированные управления по внутренней политике, по работе с Госсоветом и в иные управления».

Кроме того, не факт, что предметом курирования станут федеральные округа в их нынешних границах, добавил собеседник.

«Вопрос в том, сохранится ли нынешнее число округов.

Укрупнят их или наоборот – раздробят», – заметил Баширов. Отметим, что вице-премьер Хуснуллин курирует Крым и Севастополь, которые сейчас не выделены в отдельный федеральный округ (этот статус у полуострова был в 2014-2016 годах).

В конце концов, конкретные предложения по структуре кураторства должен сформулировать глава правительства Мишустин, от которого президент Путин ожидает детального ответа на свое предложение. «Какие именно полномочия будут переданы вице-премьерам, мы увидим в указе президента, – заметил Баширов. – Но в любом случае это верное решение, хотя бы потому, что ключевая задача, которую никто с повестки не снимал – это реализация майских указов президента. Координация исполнения этих задач требует наличия у человека, реализующего их, распорядительных функций. У полпредов они отсутствуют. У вице-премьеров же такие функции огромные», – пояснил Баширов. «Постоянный контакт с территориями», о котором говорил президент, улучшит качество управления регионами и их развития, полагает Колташов.

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