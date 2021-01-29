Вице-губернатора довели до отставки регулярные подвиги

В пятницу в отставку подал рязанский вице-губернатор Игорь Греков, которого на последней пресс-конференции президента журналистка попросила наградить звездой Героя России – якобы чиновник спас из огня семь человек. До этого Греков совершил еще один героический поступок – спас тонущего мальчика. Эксперты уверены, что между систематическими подвигами вице-губернатора и его отставкой есть прямая взаимосвязь.

В пятницу первый зампред правительства Рязанской области Игорь Греков покинул пост по собственному желанию. Постановление об отставке вице-губернатора подписал глава региона Николай Любимов. Пресс-секретарь губернатора сообщил, что Греков переходит на другую работу, не связанную с госслужбой. Как отмечается на сайте правительства Рязанской области, прекращены и полномочия советников вице-губернатора на общественных началах – Арнольда Грынина и Владимира Арцыбашева.

Греков, который находился на посту вице-губернатора более трех лет, не раз становился в прямом смысле героем местной прессы, но на всю Россию чиновник прославился в декабре 2020-го, во время большой пресс-конференции Владимира Путина. Среди журналистов, которые задавали вопросы президенту, находилась директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова, которая стояла с плакатом «Я беременна». Взяв слово, Безукладова попросила присвоить вице-губернатору Грекову звание Героя России. На вопрос президента о связи этой просьбы с беременностью, девушка ответила, что, по ее мнению, «яркая табличка» заставит обратить на нее внимание.

В ходе общения с главой государства Безукладова заявила, что высокой награды Греков достоин за спасение семи человек во время пожара в Скопинском районе Рязанской области на территории бывшей воинской части, где взорвались боеприпасы. Как утверждала Безукладова, сначала Греков спас двух пожилых людей, получил контузию, но затем вернулся за матерью с двумя детьми и еще двумя пожилыми.

Однако никакого подтверждения подвигу чиновника не последовало. Напротив, Telegram-канал Mash опубликовал видео, в котором начальник пожарной войсковой части заявил, что Греков не вытаскивал людей из огня. Другой участник спасательной операции Сергей Ожередов сообщил, что спасением людей занимались он, начальник местной пожарной службы и еще три-четыре человека. «Где был в этот момент Греков? Греков стоял в сторонке. После он торжественно принимал тех, кого уже вывели (прям под камерами). И «под вывеской «мы спасаем» зарабатывал бонусы и премии», – цитирует РБК слова Ожередова.

Вопросы возникли и к директору «МК в Рязани», которая решила избрать довольно странный способ для того, чтобы оповестить Россию о чиновнике-герое. Напомним, что после пресс-конференции главы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич обратился в Союз журналистов России с требованием наказать Безукладову, за попытку обмануть главу государства ради лоббирования интересов рязанского чиновника. По словам Малькевича, выступление лже-беременной было заранее опубликовано в соцсетях. Он предложил исключить ее из СЖР «за поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста».

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Как утверждали источники РИА ФАН, Безукладова в 2018-2020 годах заключила 22 госконтракта на освещение деятельности различных ветвей власти Рязанской области на сумму свыше 7 млн рублей. Менеджер «МК в Рязани», которая присутствовала на пресс-конференции Путина в роли журналистки – директор ООО «Рязанские Порталы», которое владеет региональным новостным сайтом «62info». По данным РИА ФАН, с 2018 года упомянутая фирма выигрывала конкурсы по оказанию услуг освещения деятельности администрации Рязани, городской и областной дум. «63info» регулярно освещала деятельность Грекова, включая упомянутый подвиг на пожаре.

В местное прессе активно обсуждалось и другое другое героическое деяние Грекова – спасение ребенка, который чуть не утонул в пруду рядом с правительственным домом в поселке Дягилево. 5 мая 2018 года местная жительница Светлана Пушкина с двухлетним сыном гуляли по берегу пруда, когда у мальчика из руки вырвался воздушный шарик. Со слов женщины, ребенок потянулся за шариком, споткнулся и упал с берега. На крики о помощи подбежал мужчина, который бросился в холодную воду и вытащил мальчика. В письме в региональное управление МЧС Пушкина сообщила, что спасителем ее сына был вице-губернатор Греков.

Эта история – правда, подтвердила женщина в беседе с газетой ВЗГЛЯД уже после сообщений об отставке чиновника. По словам собеседницы, тогда, в мае 2018-го «было желание прийти с цветами и тортом в знак благодарности за спасение сына», но ее остановило то, что Греков занимал высокую должность. «Я часто вспоминаю его добрым словом. Если он принял сейчас такое решение, это его право. Все мы люди и все мы принимаем решения. Греков поступил очень благородно и достойно», – отметила Пушкина.

Похоже, чиновник действительно совершил этот благородный поступок. Но судя по тому, что сообщения о другом подвиге – спасении семерых человек при пожаре не подтвердились, команда вице-губернатора решила регулярно использовать такие информационные поводы

Но, как отмечают эксперты, просчетом оказалась попытка увенчать вице-губернатора званием Героя России, обратившись напрямую к главе государства. Директор Центра политического анализа Павел Данилин уверен, что, увольнение Грекова связано с эпизодом на Большой пресс-конференции.

«Подстава была знатная. Единственное, что непонятно – кого подставили? Губернатора или вице-губернатора? И кто конкретно подставил? Сторонники ли этого вице-губернатора по недомыслию? Либо противники вице-губернатора, сделавшие со стороны такой сложный стратегический ход? Тем не менее, мы видим, что результат налицо – произошла отставка», – отметил Данилин.

В Рязани полагают, что скандал с попыткой выбить для Грекова звезду Героя России был поводом, но не единственной причиной для отставки. «Отправной точкой, естественно, послужила эта история с его награждением за якобы, героизм. Но есть и ряд других вопросов, возникавших к вице-губернатору. Например – почему у нас тарифы за отопление всегда растут темпами выше инфляции?», – отметил руководитель фракции КПРФ в рязанской облдуме Виктор Малюгин.

«История с Безукладовой стала последней каплей, что привлекло внимание администрации президента, причем в негативном плане вместо позитивного.

Это был серьезный прокол, который наносил удар в том числе по имиджу губернатора Любимова»,

– полагает координатор Рязанского регионального клуба политологов, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений РГУ имени Есенина Юрий Мостяев.

Политолог добавил, что не в пользу Грекова складывалась ситуация на Новорязанской ТЭЦ, с которой «тарифы уходят по одной цене, а населению идут практически в два раза дороже, и нигде в центральной России таких высоких тарифов нет». «Энергетический блок курировал Греков, – пояснил Мостяев. – Он же курировал и политические вопросы. А скоро выборы в Госдуму. Соответственно, влияние Грекова в этом плане было подорвано. Еще сыграла свою роль борьба региональных элит, потому что Греков все-таки чужой, он у нас лишь с 2017 года – до этого работал в Ростове-на-Дону. И он начал потихоньку подтягивать своих людей. Естественно, это не могло не вызывать негативной реакции со стороны сторожил, которые не могли противостоять ему напрямую, но какую-то свою борьбу вели», – пояснил Мостяев.

По словам собеседника, в прошлом году фамилия Грекова упоминалась в связи со скандалом вокруг строительства детских площадок, детского питания и причастности к этому некоторых ставленников вице-губернатора, что наносило имиджевый удар в том числе по губернатору. «Губернатор, учтя все эти факторы, ласково попросил Игоря Михайловича самому подать в отставку, не доводить дела до более серьезных вещей», – уверен Мостяев.