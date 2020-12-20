В России призвали наказать обманувшую Путина журналистку

Первый заместитель главы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич потребовал наказать журналистку из Рязани Александру Безукладову, обманувшую главу государства Владимира Путина на большой пресс-конференции.

Женщина пришла на пресс-конференцию с плакатом с надписью «Я беременна». Малькевич заявил, что таким образом она пыталась привлечь к себе внимание и пролоббировать интересы рязанского чиновника, пишет «Федеральное агентство новостей».

Член ОП обратился к председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву с просьбой рассмотреть поведение журналистки и принять в ее отношении соответствующие меры. Как отметил Малькевич, выступление Безукладовой было заранее опубликовано в соцсетях. Он предложил исключить ее из СЖР «за поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста».

«Она обманула не только президента, но и всех нас: там не только ложь, но и явно фейковый, постановочный вопрос, что для журналиста совершенно недопустимо», – сказал Малькевич.

Уточняется, что журналистка, получив на пресс-конференции слово, попросила Путина присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Президент заинтересовался историей чиновника, но попросил уточнить, при чем здесь беременность женщины. Безукладова ответила, что, по ее мнению, «яркая табличка» заставить обратить на нее внимание.

Напомним, 17 декабря Путин провел большую пресс-конференцию, в этот раз она продолжалась 4 часа 29 минут. Из-за ситуации с коронавирусом был изменен формат конференции: глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они задавали вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.