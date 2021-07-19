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19 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
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Кавказу добавят порядка в энергетике, Сибирь займется экологией

Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
За вице-премьерами отныне закреплено кураторство над федеральными округами. Ранее с таким предложением выступил президент Владимир Путин. В чем заключается суть данной идеи, какими полномочиями будут наделены вице-премьеры в новом статусе и как создание института кураторства отразится на российских регионах?  Подробности...
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Новый истребитель России создается с невиданной скоростью

Облик новой машины напоминает «старшего брата» – Су-57 istorijaoruzija/Telegram
Главной премьерой открывающегося во вторник авиасалона МАКС-2021 станет самолет, которых Россия не показывала долгие десятилетия – новый однодвигательный истребитель. То, как создается эта машина и какие характеристики она должна получить, свидетельствует об огромном прорыве в российском военном авиапроме. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
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    Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами    19 июля 2021, 14:46
    Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    За вице-премьерами отныне закреплено кураторство над федеральными округами. Ранее с таким предложением выступил президент Владимир Путин. В чем заключается суть данной идеи, какими полномочиями будут наделены вице-премьеры в новом статусе и как создание института кураторства отразится на российских регионах?

    В понедельник вице-премьеры официально стали кураторами федеральных округов. Соответствующее распоряжение о распределении полномочий подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Так, Виктория Абрамченко, отвечающая в правительстве за недропользование, лесное хозяйство и экологию, станет куратором Сибирского федерального округа. Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение и образование, будет курировать Северо-Западный федеральный округ.

    Курирующий в правительстве работу Минфина Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ. Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока. Юрий Борисов, отвечающий за промышленность и оборонку, будет курировать Уральский федеральный округ.

    Вице-премьер по ТЭК Александр Новак станет куратором Северного Кавказа. Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве Крым, будет отвечать за весь Южный федеральный округ. А Дмитрий Чернышенко, отвечающий за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие, станет куратором Приволжского федерального округа.

    Основные направления, за которые вице-премьеры будут отвечать в новом статусе – инвестиционная привлекательность, повышение результативности бюджетных расходов, комплексное социально-экономическое развитие вверенных территорий.

    Кроме того, новые полномочия заместителей председателя правительства будут реализовываться во взаимодействии с Государственным советом и Советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Напомним, ранее в ходе «Прямой линии» президент Путин высказался за то, чтобы у регионов был свой куратор из федерального правительства по аналогии с Дальним Востоком, за которым успешно присматривает вице-премьер Юрий Трутнев.

    Помимо успешного дальневосточного опыта, свою роль сыграло и обновление Конституции – точнее, закрепление в Основном законе роли Госсовета с расширенными полномочиями. По закону о Госсовете, который был принят в декабре 2020 года в развитие поправок, этот орган отвечает в том числе за формирование госполитики в отношении регионов. 

    При этом кадровые решения Мишустина имеют свою логику, отмечают эксперты. «На Северном Кавказе большую проблему составляют неплатежи за энергетические ресурсы, а также коррупция в сфере энергетики, проблема с коммуникациями. Поэтому логично, что этот регион будет курировать вице-премьер по ТЭК Александр Новак», – пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

    Говоря о назначении куратором Уральского федерального округа Юрия Борисова, отвечающего в правительстве за промышленность и оборонный комплекс, политолог напомнил, что именно Урал – сердце российского ВПК.

    Дмитрий Григоренко, отвечающий за работу Минфина, по словам собеседника, «самый близкий вице-премьер к Михаилу Мишустину». «Логично, что в его сфере влияния Центральный федеральный округ, где находятся крупнейшие и такие мощные экономические субъекты, как Москва и Московская область», – считает эксперт.

    «Проблема социальной сферы и медицины значима для всех регионов, – отметил Минченко. – Но надо учитывать, что Петербург – близкий для президента России Владимира Путина регион. Поэтому тут подчеркивается особое доверие Путина к отвечающей за здравоохранение и образование Татьяне Голиковой, которая теперь ответственна за Северо-Западный округ».

    Позже Минченко отметил, что Марат Хуснуллин «фактически стал вице-премьером по региональной политике». «Именно он возглавит правительственную комиссию по региональному развитию. У него же под присмотром ресурсоемкий с точки зрения инфраструктурных проектов Южный федеральный округ. А неформальным куратором Крыма Хуснуллин и так уже был. В общем, «стройка – новая нефть», – считает эксперт. 

    «В то же время Виктория Абрамченко специализируется на сфере экологии, а в Сибири как раз много экологических проблем. Достаточно вспомнить недавнюю экологическую катастрофу, связанную с утечкой дизельного топлива в Норильске. Также есть проблемы, связанные с Байкалом», – продолжил Минченко.

    «А что касается Дмитрия Чернышенко, который будет курировать Приволжский федеральный округ, то там очень много проблем, связанных с информационно-коммуникационной инфраструктурой, поэтому его специализация на информационных технологиях очень пригодится», – указал политолог.

    Больше всего от назначения кураторов выигрывают губернаторы небогатых российских регионов,

    считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Дело в том, что дойти со своими проблемами до вице-премьера могут только губернаторы регионов-доноров. А вот главы небогатых регионов в лучшем случае могут дойти до министра. В итоге в правительстве о каких-то региональных проблемах могут просто не знать», – сказал Матвейчев.

    «Кроме того, особо сложные проблемы, как правило, решаются не одним министерством, а двумя-тремя. Иногда проблемы имеют межрегиональный характер. И в таких ситуациях только вице-премьеры в состоянии решить возникающие вопросы. Именно для этого и придумана история с кураторством», – убежден политолог.

    При этом кураторство вице-премьеров не будет пересекаться с функциями полпредов, считает руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. «Речь идет о наращивании кумулятивного эффекта в сопряженных направлениях развития региона», – пояснила эксперт. Также кураторство вице-премьеров сыграет на пользу устойчивости государственной системы за счет многомерности связей между региональными и федеральными властями.

    «А для губернаторов это большой шанс реализации их идей. И не стоит искать условно «выигравших» и «проигравших» губернаторов. Речь не идет о том, что кого-то «приподняли», а кого-то «ущемили». Посыл президента изначально заключался в том, почему на Дальнем Востоке такой формат активно используется, а в других регионах страны – нет. Теперь же за счет синергии федеральных и региональных властей в каждом округе повысится эффективность реализации тех или иных решений, что пойдет на пользу простым гражданам», – резюмировала Кислицына.

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