Сенатор назвал подходящий для новой столицы России город Сибири

«Если мы действительно хотим серьезно развивать страну, было бы лучше расположить столицу ближе к географическому центру России», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Лукин, комментируя предложение бизнесмена Олега Дерипаски перенести столицу России.

«Если мы действительно хотим серьезно развивать страну в тех географических параметрах, в которых она существует, было бы лучше, если бы столица располагалась ближе к географическому центру страны», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин. «Возможно, это будет один из центров Западной Сибири, например, третий по величине город страны – Новосибирск», – предположил собеседник.

«Впрочем, строительство новой столицы обойдется в чудовищные деньги. Поэтому я не уверен в том, что перенос федерального центра – приоритетная задача, – добавил собеседник. – Приоритетом должно быть создание таких условий, чтобы через некоторое время появилась возможность реализовывать столь масштабные проекты».

При этом, если уж и переносить ситолицу, то выбирать для этого придется уже какой-то готовый город, добавил сенатор. Идею построить для такой цели новый город с нуля (например, в той же Сибири), Лукин назвал «маниловщиной».

Накануне основатель компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска, выступая на III Столыпин-форуме в Москве, упомянул о возможности переноса столицы из Москвы в другой город. Как сообщил Regnum, Дерипаска назвал Москву «городом миллионеров», куда, по мнению бизнесмена «утекают» деньги в ущерб развитию регионов. В ответ модератор форума спросил, не предлагает ли бизнесмен вообще поменять столицу. «Один раз уже перевели в Питер, если помните, был неплохой эффект», – заявил Дерипаска.

На ваш взгляд Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны? Да, надо перенести на Дальний Восток

Да, надо перенести в Сибирь

Да, надо перенести на Урал

Да, надо перенести в другой город европейской части страны

Да, надо перенести в Санкт-Петербург

Нет, пусть остается в Москве



В пятницу идею прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – он дипломатично заметил, что бизнесмен имеет право на собственную точку зрения.

Стоит напомнить: смена места резиденции центральной власти – не редкость в новейшей мировой истории. Пожалуй, самым известным случаем можно считать перенос в 1960 году центра Бразилии из Рио-де-Жанейро в спроектированный и построенный для столичных нужд город Бразилиа. В ближайшее десятилетие планируется перенести столицу Индонезии во вновь построенный город, который пока еще не имеет названия. Прецедент на постсоветском пространстве создал Казахстан – в 1998 году столицей республики вместо Алма-Аты стала Астана (нынешний Нур-Султан).