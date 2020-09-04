Кремль оценил идею Дерипаски перенести столицу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею Олега Дерипаски перенести столицу, заявил, что бизнесмен имеет право на собственную точку зрения, обсуждаемую на экспертных площадках.

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешен и, конечно, он имеет право на собственную точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле относятся к идее Дерипаски перенести российскую столицу, чтобы дать толчок развитию страны, поскольку все деньги «утекают» в Москву, а у регионов ничего не осталось.