В Белоруссии интернет-ресурс Tribuna и его аккаунты в соцсетях признали экстремистскими

Польша заявила о вероятном интересе спецслужб к Тимановской

Белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской могут интересоваться спецслужбы нескольких государств: польские власти продолжат опекать спортсменку с точки зрения безопасности, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Мы понимаем, что не только белорусские спецслужбы, а также спецслужбы других стран могут интересоваться госпожой Тимановской, так, как интересуются другими людьми, которые по разным политическим поводам вынуждены были оставить Белоруссию. У нас в Польше их тысячи», – заявил Пшидач в эфире телеканала TVN, передает РИА «Новости».

По его словам, из соображений безопасности было решено выбрать сложный перелет Тимановской из Токио в Варшаву с пересадкой в Вене, хотя был и прямой рейс Токио – Варшава. Дипломат отметил, что решение о таком перелете было результатом анализа разного рода рисков и вызовов, связанных с этим путешествием.

«Желая минимизировать все возможные риски, мы вместе с госпожой Тимановской приняли решение о путешествии в Вену. Мы рады, что в итоге это оказалось хорошим решением, полет прошел без всяких сложностей, госпожа Тимановская безопасно приземлилась в Варшаве, и это лучшая новость», – добавил он.

Пшидач добавил, что польские власти продолжат опекать Тимановскую с точки зрения безопасности, но не раскрыл подробностей. «Естественно, сложно было бы говорить публично, какая это будет опека в деталях. Могу только заверить, что госпожа Тимановская находится и будет в безопасном месте, свободном от всякого рода угроз», – сказал он.

Напомним, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.

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