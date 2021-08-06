В Австрии приговорили к пожизненному заключению убийцу выходца из Чечни

В австрийском городе Корнойбург местный земельный суд приговорил к пожизненному заключению Сарали А., которого обвиняют в убийстве выходца из России чеченского происхождения Мартина Бека (Мамихана Умарова), сообщили австрийские СМИ.

Процесс по делу об убийстве завершился 6 августа, подсудимого признали виновным и приговорили к лишению свободы на всю жизнь, передает ТАСС.

При этом решение суда все же не является окончательным.

Напомним, в июле 43-летний гражданин России был найден мертвым с огнестрельным ранением в австрийском городе Герасдорф.

Представитель прокуратуры города Корнойбург сообщал, что «убитый – лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения», «то же самое касается обоих задержанных». Он «был участником программы защиты личности, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что за убийством стоят спецслужбы, которые действуют против России. В Кремле сочли нелогичной «связь» убийства чеченца в Австрии с Кадыровым.