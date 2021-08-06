В Раде раскритиковали призыв Зеленского к жителям Донбасса

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6 августа, пятница  |  Последнее обновление — 16:36  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Россия спасает Кавказ от нового Карабаха

2008 год. Жители Абхазии ликуют по поводу признания их независимости Россией REUTERS/Vladimir Popov
Коллективный Запад вновь требует от России «отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии». Чем вызваны эти явно бессмысленные обращения, что дало жителям бывших грузинских регионов признание отдельными государствами – и что их ожидало бы в случае, если бы Москва в свое время отказалась принять такое решение? Подробности...
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Уникальная операция стала последней победой СССР в холодной войне

Залповый пуск ракет из-под воды требует особой техники и особого мастерства Министерство обороны РФ/РИА Новости
6 августа исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»: советский РПКСН запустил все свои 16 баллистических ракет сразу. Ни до, ни после ни одна подводная лодка в мире ничего подобного не выполняла. Почему эта операция имела огромную важность для безопасности СССР и сохраняет свое значение для России даже сегодня? Подробности...
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Зачем США наступают на горло своим оружейникам

Американское оружие наводнило страны, в которых грубо нарушаются права человека Илья Питалев/РИА Новости
США намерены ограничить продажу оружия странам, где нарушаются права человека. При этом львиная доля американского вооружения экспортируется в страны Азии, где понимание прав человека разительно отличается от стандартов США. Каковы шансы на то, что российский ВПК начнет завоевывать рынки, с которых решат уйти американцы?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Чего хотят революционеры, и главное – зачем

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
По революции иногда тоскуют даже умные и приличные люди. И тогда я растерянно думаю: ну что за напасть такая? Как это может быть, что история ничему не учит? Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Возможна ли сегодня ядерная война?

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Ядерное оружие, нравится нам это или нет, в головах людей постепенно переформатируется из роли вестника Апокалипсиса в нечто, после чего еще вполне можно жить. Хотя и не всем. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Страны Балтии изобрели новый вид правосудия

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если раньше «хайли лайкли» было аргументом политиков и прочих «псаки», чьи языки без костей, то теперь уже входит в судопроизводство балтийских стран как основное доказательство преступления. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 9 комментариев
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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    Грузинские генералы просят дружбы с Россией

    речная цивилизация


    Евгений Фатеев: Пора вернуть наши реки себе

    транзит газа


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    линчевание преступников


    Анна Долгарева: Интернет-травли ведут к украинизации общества

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    Что делать проживающим на Украине русским?

    В Раде раскритиковали призыв Зеленского к жителям Донбасса

    6 августа 2021, 15:24

    Текст: Алина Назарова

    Призыв Владимира Зеленского к считающим себя русскими жителям Донбасса покинуть регион является очень плохим сигналом, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.

    Бойко раскритиковал это заявление, напомним, что возвращение территорий в состав Украины было предвыборным обещанием нынешнего президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «НАШ».

    «Что это за позиция? Как может президент своих людей отправлять в Россию? Наоборот, он должен сказать, что у нас лучше, ребята, оставайтесь здесь, переезжайте на Украину, отдайте российские паспорта, мы вас всех здесь примем, обеспечим работой, жильем – тогда это позиция государственника», – сказал политик.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».

    Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, национальная политика Киева перешла к национализму.


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    Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом
       6 августа 2021, 10:15
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Крым всегда был и будет российским, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, комментируя недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского.

    «Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?». На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет». Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», – сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.

    Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение». 

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    Коментарии (44)
    Украина заявила о готовности к запуску «Северного потока – 2»
       6 августа 2021, 00:28
    Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    После запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

    Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают», передает ТАСС со ссылкой на «Новое время».

    4 августа украинское правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года. В документе упомянуты 29 угроз энергобезопасности.

    Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

    Коментарии (74)
    Изменению позиции Киева по «Северному потоку – 2» дано объяснение
       6 августа 2021, 10:45
    Фото: Uwe Koch/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина

    «Власти Украины боятся испортить атмосферу предстоящего визита Владимира Зеленского в США, поэтому временно изменили свою риторику в отношении проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя заявление секретаря СНБО Украины о готовности Киева к запуску «Северного потока – 2».

    «Как известно, окончательное решение по «Северному потоку – 2» было принято крупными геополитическими игроками – США и Германией. Украине было сказано не путаться под ногами и умерить гневную риторику. Она это и делает», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

    Кроме того, по словам эксперта, Киев боится испортить атмосферу предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. «Отсюда такие изменения. В ближайшие три недели Киев постарается не расстраивать Вашингтон. Видимо, пункт о «Северном потоке – 2» входит в список обязательных требований», – полагает Золотарев.

    Собеседник отметил, что в этом нет ничего удивительного. «Зачастую политическая риторика должностных лиц на Украине не имеет никакого отношения к реальности. Слова Данилова – это некое ритуально-успокаивающее «все хорошо», когда на самом деле все не так. Затем, когда у страны начнутся проблемы, Данилов будет где-нибудь далеко, и о его словах будут помнить только эксперты», – размышляет политолог.

    «На самом деле ничего не хорошо», – подчеркнул Золотарев. «Транзит газа приносил Украине почти десятую часть бюджета и позволял поддерживать ГТС в рабочем состоянии. Если она окажется ненужной, то станет своеобразным чемоданом без ручки – нести тяжело, а бросить жалко. В любом случае возможная утрата транзита приведет к серьезным политическим, экономическим и социальным последствиям для страны», – заключил эксперт.

    В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к запуску «Северного потока – 2». Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают».

    Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.

    Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

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    Коментарии (20)
    Зеленский призвал крымчан праздновать День независимости Украины
       5 августа 2021, 20:46
    Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не оставит людей на неподконтрольной территории Донбасса, и назвал конфликт на востоке страны «временной историей».

    «Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним – в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история. 100%», – сказал он в эфире телеканала «Дом», сообщает портал Корреспондент.net.

    Также Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины.

    «Но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и т.д. Не соглашаться. Да, День независимости – праздновать. Я понимаю, может быть негромко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить. Не надо. Берегите свою жизнь. Но детям надо говорить, кто они», – сказал Зеленский.

    Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».

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    Что делать проживающим на Украине русским?


    Обсуждение:  13 комментариев

    Также Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. 

    До этого Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

    Коментарии (119)
    На Украине решили рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии

    5 августа 2021, 17:41

    Текст: Елена Мирошниченко

    Офис генерального прокурора Украины решил рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова.

    «Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и в другие органы для принятия соответствующих решений», – приводит слова Венедиктовой Telegram-канал офиса генпрокурора.

    Отмечается, что офис ГП намерен разместить на своем сайте раздел, посвященный «Иловайским событиям».

    В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье «халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий». По данным Генпрокуратуры Украины, в «иловайском котле» погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 млн гривен (11,6 млн долларов).

    Коментарии (67)
    Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной
       6 августа 2021, 08:38
    Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что США на самом деле управляют Украиной, поскольку у них есть рычаги влияния в парламенте, правительстве и правоохранительных органах страны.

    По его словам, в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, поскольку у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах Украины, передает РИА «Новости».

    «У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти», – высказался Мураев.

    Также бывший парламентарий отметил, что Киев находится в зависимости от МВФ. Если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, страну ждет мгновенный дефолт, считает он. «Пенсии будут по четыре доллара. … Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров», – уточнил политик.

    Мураев заключил, что агрессивные высказывания власти выглядят «глупо и смешно», поскольку украинские политики находятся «в жестких тисках».

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».

    Коментарии (48)
    СК выразил уверенность в причастности украинских силовиков к убийству Стенина
       6 августа 2021, 07:37
    Фото: Комсомольская Правда/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Причастность украинских силовиков к убийству фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина не вызывает сомнений, заявила пресс-служба СК России в седьмую годовщину преступления.

    В ответ на запрос РИА «Новости» в СК сообщили: «Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины». Кроме того, была «идентифицирована и военная техника национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости».

    СК сообщил, что украинские правоохранители «не оказывают какого-либо содействия», хотя, очевидно, «обладают информацией» о случившемся. Однако работа по делу продолжается, установление виновных – «лишь вопрос времени», заверили в СК.

    Напомним, Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин посмертно награжден орденом Мужества. Год назад СК сообщил, что Украина так и не огласила итоги расследования и не передала документы российской стороне.

    Коментарии (15)
    На Украине обвинили Россию в «стыривании» названия русского языка
       6 августа 2021, 11:19
    Фото: Larysa Nitsoi/Facebook
    Текст: Евгения Шестак

    Украинская писательница Лариса Ницой заявила, что Россия «стырила» название русского языка, и предложила переименовать его в «московский» язык.

    «Я называю этот язык московским <...> Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», – отметила она в эфире телеканала «Украина 24».

    По ее мнению, Россия «стырила» название русского языка у Украины, который «жителям страны не нужен», однако все привыкли на нем разговаривать.

    Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. До этого писательница назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины.

    Также Ницой разругалась с кассиром супермаркета, которая пыталась заговорить с ней на русском языке.

    Коментарии (91)
    Блинкен обсудил «российскую агрессию» с главами МИД и офиса президента Украины
       6 августа 2021, 00:58
    Фото: Al Drago/Pool/
    CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с руководителями МИД и офиса президента Украины Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

    Блинкен заявил о «приверженности» Вашингтона «суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Украине». Как сообщило американское внешнеполитическое ведомство, стороны обсудили «возможности для углубления сотрудничества между Украиной и США в ходе запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа», передает ТАСС.

    Блинкен заявил, что президент США Джо Байден «с нетерпением ждет встречи» с Зеленским. Вашингтон и Киев, по его словам, продолжат «выступать за то, чтобы Украина была сильной, могла защищать себя от внешней агрессии, а также проводила жизненно важный процесс реформ для еще большего укрепления демократии и экономики».

    Напомним, Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, а исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса.

    Коментарии (11)
    Недовольным законом о языке предложили покинуть Украину
       6 августа 2021, 14:45
    Фото: Olena Khudiakova/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.

    «Решением Конституционного суда Украины… определено следующее: угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения. Поэтому кого не устраивает уполномоченный, языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно», – сказал Креминь, передает РИА «Новости» со ссылкой на «4 канал».

    Так он прокомментировал слова известного врача и телеведущего Евгения Комаровского о том, что наличие на Украине должности уполномоченного по защите украинского языка унижает страну.

    Это не первое подобное предложение украинских властей. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».

    Коментарии (29)
    Зеленского на Украине назвали недостойным быть президентом после слов о жителях Донбасса

    5 августа 2021, 18:57

    Текст: Дарья Григоренко

    Призыв президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса, которые считают себя русскими, уезжать в Россию, проявил его цинизм и антигосударственность, говорится в заявлении украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

    «Это цинично-издевательское, абсолютно антигосударственное по отношению к собственным гражданам заявление Зеленского станет несмываемым позором для Украины. Впервые лидер государства заговорил о массовой депортации граждан как об инструменте государственной политики», – пояснили в оппозиции, передает ТАСС.

    В партии считают, что Зеленский грубо нарушил конституционные права украинцев и открытым текстом предложил тем, кто не согласен с политикой нынешней власти, отправиться в изгнание. Кроме того, добавили в ОПЗЖ, украинский президент показал нежелание выполнять обязательства для прекращения конфликта в Донбассе.

    Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Зеленского, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, национальная политика Киева перешла к национализму.

    На ваш взгляд

     
    Что делать проживающим на Украине русским?


    Обсуждение:  13 комментариев

    Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.

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    Зеленский обвинил ранее управлявших Украиной людей в ненависти к ней

    5 августа 2021, 21:04

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, которые ранее управляли страной, ненавидели ее.

    «Просто люди, которые управляли страной, – они ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не сажаешь – ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну», – сказал Зеленский в интервью украинскому телеканалу «Дом», сообщает РИА «Новости».

    Зеленский считает, что люди, которые ранее управляли Украиной, «созданы для другой страны».

    «Ты просто для другой страны создан, ты гражданин другой страны, временно здесь управляешь, что-то там временно делаешь на Украине, но поедешь ты все равно жить в другую страну. Потому что ты не отсюда. Сердцем. Потому что ты родился тут, но это не твое», – добавил он.

    Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».

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    Зеленский рассказал о своем отношении к жителям Донбасса с российскими паспортами

    5 августа 2021, 20:20

    Текст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочувствует людям, проживающим в Донбассе, которые были вынуждены получить российские паспорта.

    «Конечно же, слава тем людям и большое уважение, кто смог отказаться от паспортизации, кто смог уйти от разных документов непризнанных «республик» и остаться с украинским паспортом. Конечно, мы вам очень благодарны, вы молодцы», – заявил Зеленский в интервью телеканалу «Дом», передает РИА «Новости».

    Помимо этого, он также подчеркнул, что люди разные, и обстоятельства тоже. «Ведь кто-то остался там ухаживать за своими лежачими родными и, чтобы выжить, они вынуждены получать российские паспорта или какой-то другой документ. Или чтобы иметь возможность там работать, а им говорят: сюда ты не можешь устроиться без российского паспорта. Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту», – добавил Зеленский.

    Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.

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    Что делать проживающим на Украине русским?


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    В ЛНР одобренный Киевом закон назвали отказом от Минских соглашений

    5 августа 2021, 20:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Одобренный украинским руководством закон о переходном правосудии свидетельствует о фактическом отказе Киева от исполнения Минских соглашений, заявил представитель ЛНР в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

    «Этот дискриминационный законопроект демонстрирует истинные намерения киевской власти по отношению к населению Донбасса и предполагает де-факто отказ от выполнения обязательств по Минским соглашениям и вообще участия в переговорах», – цитирует Мирошника ТАСС.

    Этот проект может послужить ущемлению гражданских и политических прав жителей Донбасса, он посягает на их жизнь и свободу.

    «В случае принятия Верховной радой Украины данного законопроекта любые переговоры с Киевом о реализации Минских соглашений станут бессмысленными, так как законопроект нарушает практически все без исключения пункты Комплекса мер по выполнению Минских соглашений и не предполагает согласования со второй стороной конфликта никаких норм будущего жизнеустройства территорий», – указал представитель ЛНР.

    Если закон будет принят, то нормандскому формату останется только создать пакет санкций против Киева и обсудить этот вопрос в Совбезе ООН.

    Законопроект не предполагает предоставления неподконтрольным Украине территориям Донбасса особого статуса, языковой автономии, специального режима трансграничного сотрудничества с российскими регионами, а все эти пункты предусмотрены Минскими соглашениями.

    Также документ включает в себя уголовное преследование руководства ЛНР и ДНР, сотрудников местных и республиканских органов власти и силовых структур, бойцов Народной милиции.

    Мирошник уверен, что Киев, одобряя законопроект, хочет провести в республиках зачистки, запретить оставшимся работать в органах власти, силовых структурах и системе образования.

    Проект предполагает введение военно-гражданской и международной администрации, запрет на выборы, референдумы, заключил он.

    Ранее глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона продолжает блокировать переговорный процесс в контактной группе по Донбассу.

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    Памфилова получила от Киева гарантии безопасности голосующих на Украине россиян

    5 августа 2021, 22:25

    Текст: Антон Антонов

    Россияне на Украине смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, Киев гарантировал безопасность российских граждан, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

    «Я очень этому рада, что в этот раз с удовлетворением (говорю), потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, что Украина гарантировала безопасность, и у нас будут на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове загранучреждения», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на радио «Эхо Москвы».

    Напомним, в 2016 году представители праворадикальных общественных организаций Украины пришли к посольству России в Киеве. Радикалы блокировали вход к загранучреждению, не давая возможности российским гражданам, желающим проголосовать, пройти на территорию посольства. Кроме того, они публично сожгли принесенный с собой флаг России. В 2018 году МВД Украины заявило о недопуске россиян в консульства и посольство в день голосования на выборах президента России.

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