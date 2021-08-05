Искусственному интеллекту решили посвятить отдельный кластер на «Армии-2021»

Кластер, посвященный искусственному интеллекту и информационным технологиям, будет открыт на форуме «Армия-2021», сообщил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Горбатенко заявил на брифинге для иностранных военных атташе, что «в рамках проводимого в России года науки и технологий будет развернут тематический кластер технологий искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий», передает ТАСС.

По его словам, наиболее знаковыми мероприятиями станут конгресс «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта» и форум, посвященный вопросам диверсификации ОПК России, организуемый коллегией Военно-промышленной комиссии России.

«Кроме того, планируется выездное заседание экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на тему «Перспективы и проблемы развития экспорта и международной кооперации при производстве гражданской продукции предприятиями ОПК», а также выездное заседание экспертного совета по фотонике и лазерным технологиям при комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса России», – отметил он.

По словам представителя Минобороны, экспозиция экспортных образцов вооружения и техники в этом году будет включать в том числе и робототехнические комплексы, такие как «Уран-6».

Седьмой Международный военно-технический форум «Армия» пройдет с 22 по 28 августа на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Ранее стало известно, что на «Армии-2021» впервые представят вертолет «Аллигатор».