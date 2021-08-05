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В Киеве оправдали Байдена за сделку с ФРГ по «Северному потоку – 2»
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Соединенные Штаты заинтересованы в союзнических отношениях с Украиной, поэтому не нужно подозревать главу Белого дома Джо Байдена в предательстве при заключении сделки с Германией по «Северному потоку – 2», заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Он выразил мнение, что для Вашингтона важно сотрудничества с Киевом, при этом «Украине никто ничего не должен». По его словам, американцы, в первую очередь, заботятся о своих интересах, передает телеканал «Украина 24».
«Украина – это про нас, это только для нас, а Байдена выбирали американцы, чтобы он продвигал американские интересы», – отметил экс-дипломат.
Говоря о сделке по проекту «Северный поток – 2», дипломат заявил, что подробности этого соглашения известным немногим, однако в нем есть аспекты, позволяющие Вашингтону маневрировать в будущем. «Поэтому не нужно говорить, что Байден нас просто сдал», – заключил Климкин.
Дипломат также отметил, что неизбежность завершения строительства «Северного потока – 2» осознавали как эксперты, так и администрация Соединенных Штатов.
Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Решению Газпрома остановить закачку газа в ПХГ Европы дано объяснение
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«Это не столько остановка, сколько временная пауза, связанная с очень высокими ценами на газ», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя решение Газпрома приостановить закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы.
«Такая остановка прокачки вряд ли носит долгосрочный характер. Вероятно, это всего лишь небольшая пауза, связанная в том числе с очень высокими ценами на газ», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, даже европейские компании сейчас не закачивают газ в подземные хранилища. «Поэтому в поведении Газпрома нет ничего удивительного, – отмечает собеседник. – Это вызвано во многом страхом убытков. Европейцы опасаются, что купив газ по 500 долларов за 1 тыс. кубометров, закачают его в ПХГ, а потом из-за сокращения потребления энергии цена резко снизится, и они потеряют деньги».
Эксперт полагает, что Газпром этого опасается в меньшей степени, чем европейские компании. «С одной стороны, Газпром никому не продает этот газ, а просто его закачивает в ПХГ Европы. С другой стороны, зачем это делать, если потом придется платить за его хранение?» – указывает он.
Юшков напомнил, что резкий скачок цен произошел из-за ухода СПГ на азиатские рынки газа. «Сейчас из-за сильной жары и огромной траты энергии на кондиционирование, цены на газ там взлетели до 500-520 долларов за 1 тыс. кубометров», – добавил он. «Поэтому я думаю, что сейчас все подождут до сентября, когда в Азии спадет жара и сократится спрос на газ, в связи с чем СПГ вернется в Европу, а цена снизится», – отметил собеседник.
Эксперт считает, что такая ситуация в чем-то даже выгодна Газпрому. «Во-первых, потому что он сейчас получает большие прибыли за счет высоких цен. Во-вторых, он продает больше объемов. В-третьих, из-за малой закачки газа в ПХГ Европы в дальнейшем, когда будет увеличиваться текущее потребление газа перед началом отопительного сезона, понадобятся очень большие ежесуточные поставки, – объясняет Юшков. – А это даже Украине гарантирует использование ее ГТС в полной мере, а также и то, что Газпром явно будет участвовать в дополнительных аукционах. Скорее всего Газпром будет в полной мере загружать все имеющиеся газопроводы, включая и «Северный поток – 2».
Ранее стало известно, что Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. В частности, остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, при этом начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.
Также сообщается о сокращении поставок газа по газопроводу «Ямал-Европа», который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ. До прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), а во вторник поток упал ниже 50 млн кубометров.
В понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу.
В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.
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Генпрокуратура Украины предъявила обвинения российским военачальникам
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Офис генпрокурора Украины предъявил двум российским военачальникам обвинения в «посягательстве на территориальную целостность» страны, сообщило ведомство.
Обвинения связаны с утверждениями Киева о якобы причастности России к конфликту в Донбассе. Сообщается, что «двух генерал-полковников» Вооруженных сил России обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством». Офис сообщил о соответствующем «подозрении» – аналог предъявления обвинения, передает ТАСС.
Киев, не называя имен, сообщил, что речь идет о начальнике Главного штаба Сухопутных войск – первом заместителе главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил России (с января 2015 года – заместителе начальника Генштаба ВС) и начальнике Центрального командного пункта Генштаба ВС. Сейчас «решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск». Досудебное расследование ведет СБУ.
Напомним, СБУ «вызвала» министра обороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». Украинское ведомство вменяет российскому министру «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Политолог Евгений Сатановский отметил, что Шойгу может прибыть на Украину только «с эскортом в несколько дивизий».
Украинская спортсменка по примеру Тимановской раскритиковала власти страны
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Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова раскритиковала условия, в которых она готовилась к соревнованиям: она заявила, что подход к спорту на Украине «пальцем в небо», а в других странах – научный.
Рыжикова стала пятой в забеге на 400 метров с барьерами на Олимпийских Играх в Токио, она во второй раз в карьере выбежала дистанцию за 54 секунды. После забега спортсменка обратила внимание на выступления других участниц ОИ. Рыжикова подчеркнула, что есть существенная разница в подготовке к соревнованиям высокого уровня на Украине и в других странах. По словам бегуньи, ей стыдно за то, что ее конкурентки по дистанции имеют серьезные возможности для подготовки. В то время как ей приходится почти самостоятельно готовиться к соревнованиям, приводит ее слова РИА «Новости».
«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Фемке (спортсменка из Нидерландов Фемке Бол, которая взяла «бронзу») – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется – не скажу, что она лежит и ничего не делает», – рассказала она в комментарии порталу «Суспільне. Новини».
Рыжикова также обратила внимание на влияние науки на спорт в других странах.
«Я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и они мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход. Здесь все пальцем в небо, а там наука есть – это немного может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова», – добавила она.
В выходные появилась информация, что белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
На Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса
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Украина может заняться восстановлением своего ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума, заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканала «Украина 24».
Военный допустил внутренние консультации о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом, он не указал, какие конкретно шаги предпримет Киев, передает РИА «Новости».
«Украина – краеугольный камень. Или государство получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении», – сказал Смешко.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
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Суд в Киеве поддержал незаконность назначения главы Нафтогаза
Предписание о незаконности назначения Юрия Витренко главой Нафтогаза поддержал шестой апелляционный административный суд Киева, сообщил глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.
«Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и отменил постановление Окружного административного суда Киева (ОАСК), которым было остановлено действие предписания НАПК кабинету министров Украины», – цитирует Новикова ТАСС.
Он пояснил, что агентство требовало от правительства решить вопрос о прекращении контракта с Витренко.
«В связи с решением суда предписание НАПК к кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» подлежит исполнению», – заключил глава НАПК.
Напомним, правительство Украины сняло Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза, он занимал пост с 2014 года. В кабмине сослались на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавляет Юрий Витренко.
Заместителю главы «Белорусского дома на Украине» закрыли въезд в эту страну
Замглавы «Белорусского дома на Украине» Родиону Батулину запретили въезжать на украинскую территорию, в СБУ считают, то он угрожает национальной безопасности страны.
Батулину запретили въезжать на Украину с 23 июля, СБУ обосновало свое решение тем, что тот «может представлять угрозу нацбезопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Глава пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко заявил, что у Батулина были радикальные взгляды.
«Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста на Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями», – указал представитель ведомства.
В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Вооруженные «опричники Зеленского» напали на оппозицию на Украине
У Приднепровского районного суда города Черкассы вооруженные радикалы напали на представителей украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», сообщил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Василий Нимченко.
На сайте партии сообщается, что радикалы использовали «химические средства, холодное и огнестрельное оружие», «применяли физическую силу». Указывается, что «нескольким пострадавшим от рук экстремистов пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь – вызывать «скорую». Партия намерена обратиться в правоохранительные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности.
Суд рассматривал иск партии к одному из представителей националистической организации о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск подали после того, как «псевдопатриоты зарегистрировали на официальном портале Черкасского городского совета электронную петицию о запрете» партии.
«По словам Василия Нимченко, Кухарчук, этот «предводитель черкасских корпусных неофашистов», оклеветал политическую партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», распространил ложную информацию и препятствовал законной деятельности партии», – говорится в сообщении.
Нимченко признал, что «на законное решение рассчитывать не приходится», учитывая «давление на суд и моральный террор, который продолжается годами и осуществляется национал-радикалами, по сути, прямо в здании суда». По его словам, «окончательное решение – за судами высшей инстанции».
Партия указывает, что «опричники Зеленского» осуществляют давление на судей «в условиях безнаказанности и попустительства со стороны институтов власти». Нимченко заверил, что ОПЗЖ продолжит «отстаивать интересы народа» и «в состоянии защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию, тем самым утверждая свободу слова и право на волеизъявление каждого украинца».
В среду националисты устроили в Киеве акцию устрашения с использованием файеров и взрывпакетов у офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». ОПЗЖ считает, что нападение в Черкассах и «акция устрашения и под киевским офисом партии» – это «звенья одной цепи», шаги по «превращению Украины в диктаторское и полицейское государство».
Украина ужесточила правила въезда для россиян
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Украина из-за коронавируса ужесточила правила въезда для граждан, которые прибывают из России и Индии, для них вводится режим самоизоляции, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на Украине снова вводится обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для въезжающих в страну непривитых граждан, передает РИА «Новости».
По его словам, иностранцы для беспрепятственного въезда на территорию страны должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19, а граждане Украины – получить хотя бы одну прививку.
«Иностранцы должны иметь негативный результат теста, страховой полис. В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины, при пересечении границы будет предложено установить приложение «Дій дома». Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа», – сказал министр.
При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию.
Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
Накануне исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
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Политолог заявил о «гранатном» периоде в истории Украины
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«Сейчас для простых граждан страны действует одно законодательство, а для участников боевых действий в Донбассе – другое. Они часто уходят от ответственности за свои преступные действия», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко, комментируя задержание мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании правительства Украины.
«После событий 2014 года на Украине начался так называемый гранатный период, потому что на руках у граждан оказалось огромное количество незарегистрированного оружия, которое хлынуло из зоны боевых действий в Донбассе», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.
По его мнению, это не только повысило криминогенную обстановку в стране, но и сделало ее особо жестокой. «По аналогии с принципом Чехова о ружье, которое обязательно выстрелит, граната, находящаяся у кого-то в кармане, рано или поздно также взорвется», – пояснил эксперт.
Скачко указал, что более 300 тыс. человек, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, во-первых, не могут найти работу, во-вторых, не хотят ее искать. «Поэтому они стали массой, которой питаются как парамилитарные структуры, так и криминалитет. А тем, кому не удалось закрепиться ни в первой, ни во второй сфере, пытаются решить свои проблемы с помощью пистолетов и гранат, даже если речь идет о бытовых конфликтах», – полагает политолог.
При этом на Украине сложилась ситуация полной безнаказанности для участников боевых действий в Донбассе. «По большому счету, для простых граждан действует одно законодательство, а для участников боевых действий в Донбассе – другое. Не секрет, что многие «патриоты» уходят от наказания за свои преступные действия», – указал эксперт.
Он также обратил внимание на тот факт, что в ходе задержания «АТОшника с гранатой все участники процесса говорили на русском языке». «Это естественное отражение лингвистической ситуации как в зоне боевых действий, так и на всей территории Украины. Среди воюющих около 80% – это выходцы из русскоязычных регионов. В условиях нищеты и прессинга пропаганды о российской угрозе люди находят заработок именно на войне», – уточнил собеседник.
Кроме того, политолог не исключает вероятности того, что «гражданину, вошедшему в здание правительства с гранатой, удалось проникнуть туда из-за того, что среди охраны кабмина были люди, являвшиеся такими же участники войны, как и он».
«Посмотрим, чем закончится эта история. Кабинет министров – это все-таки государственное здание, и в случае нападения охрана должна открыть огонь по злоумышленнику. Удивительно, но в этой ситуации, как мы видим, поступили иначе. Теперь, вероятно, украинские власти постараются замять этот инцидент. Я думаю, все спустят на тормозах. Может быть, не сейчас, но через какое-то время точно. Вначале поиграют в державную суровость, а потом отпустят этого человека», – заключил Скачко.
Ранее глава национальной полиции страны Игорь Клименко заявил, что угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины мужчина задержан, он был участником боевых действий в Донбассе, боеприпас в его руках был боевым.
«Только что закончили специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет решение. Ситуация не стандартная, потому что это был участник АТО (спецоперации в Донбассе), который прошел боевые действия, был два раза ранен, в том числе у него была черепно-мозговая травма. Он совершил это преступление из-за того, что такие у него сложились обстоятельства», – заявил Клименко.
Он также сообщил, что полиция возбудит дело против захватившего здание кабинета министров Украины в Киеве по четырем статьям, в том числе по самой тяжелой – «захват заложников», предусматривающая наказание в виде лишения свободы до 15 лет. При этом глава Нацполиции отметил, что у мужчины была боевая граната, «которая могла нанести вред и людям, и государственному зданию».
Клименко добавил, что переговоры с захватившем здание правительства вел его друг, тот и уговорил его сдаться. Они велись около десяти минут. Затем спецназ вывел мужчину из здания.
В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. По данным СМИ, захватчик оказался бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое. Позже в здании кабмина Украины была начата спецоперация, мужчину задержали.
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Кравчук назвал доверие России своей «самой большой ошибкой»
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Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что во время учебы в Москве в 1960-е годы верил России, и назвал это своей самой большой ошибкой.
«Моя самая большая ошибка – то, что я верил России. Я не имел права этого делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец», – пояснил Кравчук, передает ТАСС со ссылкой на издание «Левый берег».
По словам экс-президента, он был убежден, что Россия будет применять к другим государствам «не силовой компонент, а дипломатический – договариваться с ними». «Она осталась такой, какой была. А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия», – сказал Кравчук.
Ранее Кравчук заявил, что Донбасс можно назвать «раковой опухолью», которую следует оперативно «отрезать».
В Раде заявили о катастрофе для украинцев из-за Зеленского
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Очередной рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев, остановить этот «беспредел» может лишь полная смена власти в стране, считает сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
По его мнению, очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, но власть это абсолютно не смущает. Изменить ситуацию и остановить «беспредел» может лишь полная смена нынешней власти – в частности, проведение перевыборов, считает политик, передает РИА «Новости».
«Эта Зе-команда (президента Владимира Зеленского) живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где всё в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок», – заявил Бойко.
Парламентарий заключил, что ежедневный рост цен «буквально на всё уже довел людей до нищеты».
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец предположил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%, а страна может оказаться на пороге веерных отключений.
Зеленский предложил не считающим себя украинцами жителям Донбасса уехать в Россию
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Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», – это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся (об урегулировании конфликта), все равно воспользуются моментом люди», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Дом».
Он также обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считают себя украинцами, не покидать эту территорию.
«Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия…, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс – это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», – заявил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.
Минобороны Украины выработало девять сценариев обострения ситуации
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Минобороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Он рассказал, что был на «совещании министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того», что «ожидает» Украину. По его словам, сейчас «рассматривается девять возможных сценариев обострения», осуществляется «соответствующее планирование», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
В частности, в Киеве рассматривают возможное влияние российско-белорусских учений «Запад–2021» на Украину, страны Балтии, Польшу. Киев хочет противодействовать этому влиянию собственными учениями «Совместные усилия–2021», которые пройдут в период активной фазы «Запада».
Арестович заявил: «Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что вооруженные силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям». Он отметил, что самый опасный из сценариев предполагает «широкомасштабное вторжение».
Напомним, генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября.
Министр обороны России Сергей Шойгу также заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер.
У угрожавшего взорвать здание кабмина Украины мужчины была боевая граната
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Угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины мужчина задержан, он был участником боевых действий в Донбассе, боеприпас в его руках был боевым, заявил глава Национальной полиции страны Игорь Клименко.
«Только что закончили специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет решение. Ситуация не стандартная, потому что это был участник АТО (спецоперации в Донбассе), который прошел боевые действия, был два раза ранен, в том числе у него была черепно-мозговая травма. Он совершил это преступление из-за того, что такие у него сложились обстоятельства», – заявил Клименко, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что полиция возбудит дело против захватившего здание кабинета министров Украины в Киеве по четырем статьям, в том числе по самой тяжелой – «захват заложников». «Мы занимаемся уже расследованием этого дела, однозначно совершено преступление. Уголовное производство (дело) будет открыто по четырем статьям, одна из них самая тяжелая – «захват заложников», (предусматривает наказание в виде лишения свободы) до 15 лет», – сказал Клименко.
При этом глава Нацполиции отметил, что у мужчины была боевая граната, «которая могла нанести вред и людям, и государственному зданию».
Клименко добавил, что переговоры с захватившем здание правительства вел его друг, тот и уговорил его сдаться. Они велись около десяти минут. Затем спецназ вывел мужчину из здания.
В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. По данным СМИ, захватчик оказался бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое. Позже в здании кабмина Украины была начата спецоперация, мужчину задержали.
Кабмин Украины уволил Геращенко с должности замглавы МВД
Правительство Украины уволило Антона Геращенко с должности замглавы МВД, сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«Правительство уволило Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины», – написал Гончаренко в среду в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что правительство назначило заместителями руководителя МВД Василия Шкуракова, который ранее занимал должность замглавы Минфина, Богдана Драпьятого, который занимал должность главы секретариата комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности, и Мери Акопян – экс-директора департамента международного сотрудничества МВД.
Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД страны. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.