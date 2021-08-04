Губернатор Амурской области рассказал о борьбе с наводнениями

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира в рамках проекта Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Регионы о главном» рассказал о борьбе региона с последствиями подтоплений – самыми масштабными за последние 50 лет.

В области было зафиксировано две волны паводков. С первой регион уже справился. Губернатор отметил, что эффективное преодоление подтоплений и их последствий стало возможным благодаря взаимодействию с большим количеству партнеров: от Минприроды, войск МЧС и Минобороны до волонтеров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Каждое наводнение делает нас сильнее. Каждый год нас затапливает, и каждый год мы делаем выводы и делимся своим опытом с другими регионами», – отметил Орлов.

Чтобы справиться с первой волной подтопления в регионе был принят ряд решений: сначала – заблаговременная эвакуация, оповещение, создание пунктов временного размещения. Были сформированы оперативные группы в помощь спасателям, проводилась эвакуация животных. Это решение подсказал опыт 2019 года, когда люди не покидали свои дома из-за животных.

Затем – компенсационные меры и ликвидация последствий. Только дорожный ущерб региона составил 3 млрд 150 млн рублей. В настоящее время ожидается поступление средств из федерального бюджета на ремонт, дополнительные средства также выделены из резервного фонда области. Для сельскохозяйственных производителей предусмотрены компенсационные меры, выработанные совместно с Минсельхозом. Кроме того, деньги выделяются на капитальный ремонт и приобретение жилья взамен утраченного.

В настоящее время в области идет вторая волна подтоплений. Регион действует по уже отработанному алгоритму: эвакуация, затем компенсационные мероприятия. Орлов подчеркнул, что стратегически важными являются мероприятия по защите: углубление малых рек, определение границ зон затопления, где будет запрещено любое строительство, строительство берегозащитных сооружений.

Также темой эфира стал предстоящий Восточный экономический форум. Акцент на форуме регион планирует сделать на сельском хозяйстве. Первый этаж выставочного павильона области будет посвящен сельскому хозяйству, второй этаж – туризму, газопереработке и газохимии. Регион готовится представить ряд перспективных проектов: предприятия по производству водорода, удобрений, биоразлагаемого пластика.

Губернатор отметил, что основные проблемы региона в области здравоохранения – это ветхость инфраструктуры, недостаточное качество оборудования, маленький автопарк скорой медицинской помощи и нехватка персонала. Для того, чтобы исправить ситуацию, область систематически выделяет средства на ремонт помещений, закупает необходимое оборудование и пополняет автопарк (только в 2021 году было приобретено 157 автомобилей). Для решения вопроса с дефицитом медицинских специалистов на удаленных территориях была запущена программа выделения жилья для медиков, а также единовременные выплаты до 5 млн рублей.