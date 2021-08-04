Эксперты назвали основания для признания структур Навального экстремистскими организациями

«Алексей Навальный и его коллеги фактически вели речь об изменении строя – и не посредством выборов, а насильственным путем. Любое здоровое государство борется с таким явлением, как экстремизм», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Холодов, комментируя вступление в силу решения суда о признании структур, связанных с Навальным, экстремистскими организациями.

«Когда Алексей Навальный участвовал в выборах мэра Москвы, то он действовал в рамках закона. Но когда речь идет о достижении власти насильственным путем, то это уже экстремизм», – сказал Александр Холодов, зампредседателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК (общественными наблюдательными комиссиями).

«Любое здоровое государство борется с таким явлением, как экстремизм. И Россия, которая пресекла деятельность Навального, не исключение. Весь мир с этим борется», – подчеркнул Холодов. Более того, заметил он, Соединенные Штаты, которые регулярно критикуют Россию за «нарушения прав человека», не церемонились с участниками беспорядков в Капитолии 6 января. «Власти США сочли, что это именно попытка дестабилизации ситуации и свержения конституционного строя», – заметил собеседник. Он добавил: в России не преследуют людей за простое участие в митингах, пока они не совершили каких-то «более жестких» поступков.

«Некоторые думают, что термин «экстремист» звучит так же грозно, как и «террорист», – отметил Холодов. – Но посмотрите в словаре – на самом деле, экстремизмом считается и простое публичное выражение своих политических взглядов, если это подразумевает призыв к свержению законного правительства, смену власти не путем участия в выборах, что вполне законно, а другими методами».

«Сторонники Навального перешли, условно говоря, две красных черты. Это были дети и ветераны. Это, можно сказать, святые красные черты», – пояснил Холодов. Он напомнил, что Навальный и его сторонники оскорбляли ветеранов войны, а также призывали в отметку нападать на детей тех сотрудников полиции, которые участвовали в задержаниях на несанкционированных митингах. «После таких фактов – уже без всякой оглядки на Запад – в России действительно началось уже жесткое преследование экстремистов», – подчеркнул эксперт.

В среду 1-й апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным решение о признании «Фонда борьбы с коррупцией*» (иноагент) экстремистской организацией и его запрет. Таким образом апелляционная инстанция оставила в силе решение, которое 9 июня вынес Мосгорсуд по иску прокуратуры. Напомним, что тогда первая инстанция признала некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Фонд защиты прав граждан» (обе признаны в России иноагентами), а также общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими.

«Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», – указал суд, пояснив, что все три организации должны быть ликвидированы. Кроме того, суд постановил «обратить имущество» ФБК*, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность РФ».

Прокуратура Москвы заявила, что считает решение суда законным и обоснованным. Представитель прокуратуры Алексей Джафяров сообщил, что суд «полностью согласился с тем, что данные организации регулярно организовывали проведение несанкционированных массовых мероприятий, что нередко заканчивалось беспорядками». Кроме того, они «вовлекали в них несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни и здоровью», а «представители ФБК* разжигали ненависть в отношении представителей государственной власти и ее сторонников», указал представитель ведомства.

Еще в апреле столичная прокуратура провела проверку некоммерческих организаций «ФБК*», «ФЗПГ» и «Штабы Навального». «Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», – говорилось в заключении надзорного ведомства.

В июне бывший координатор одного из проектов ФБК Александр Ларенков рассказал подробности сотрудничества несистемной оппозиции с западными фондами. В частности, он сообщил о том, что с участием актива несистемной оппозиции зарубежные фонды организовывали семинары в странах Прибалтики. Он уточнил, что обучение проводили представители Госдепа США и американские политологи, а также политологи из Литвы, Польши и других стран. В рамках тренингов шла продуманная до мелочей подготовка по участию оппозиционных кандидатов в выборах, детализировал Ларенков.

Позднее, в июне, был развенчан миф о массовой поддержке организаций Навального со стороны общественности – как стало известно из финансовых документов ФБК, фонд только на 22% финансировался из пожертвований граждан. Остальные 78% средств в период с 2017 по 2020 год поступили всего из трех источников: от главного спонсора Навального – проживающего в США бизнесмена Бориса Зимина, бизнесмена Евгения Чичваркина из Великобритании и от самих сотрудников фонда. В целом эта сумма составила 164,6 млн рублей.

«Сторонники Навального неоднократно высказывались за физическое воздействие на сотрудников правоохранительных органов, представителей судейского корпуса. Можно вспомнить 30-летнего московского финансового менеджера и блогера Владислава Синицу, который был осужден на пять лет колонии за призывы к насилию над детьми силовиков. Ведь это тоже является попыткой свергнуть государственный строй, а значит – чистой воды экстремизм», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов.

Напомним, сторонник Навального блогер Макс Стеклов (Владислав Синица) летом 2019 года призвал к расправе над детьми силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий. Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры. В отношении Синицы было возбуждено уголовное дело, а сам блогер задержан. На заседании суда блогер признался в публикации призыва к расправе над детьми силовиков. Суд приговорил его к пяти годам колонии.

Воронцов также напомнил, что в феврале мировой судья Мосгорсуда приговорила Навального к штрафу в 850 тыс. рублей за клевету на 94-летнего ветерана Игната Артеменко. «Эти члены нашего общества, поддерживающие Навального, отличаются систематическим глумлением над историей страны, победой в Великой Отечественной войне, оскорблением ветеранов. Хотя они должны бояться даже косо смотреть в сторону героев. Все они, включая самого Навального, должны в пояс поклониться ветеранам ВОВ и сказать спасибо. А они своим поведением плюют в том числе и в своих предков. Значит, так плохо их воспитывали», – указал Воронцов.

Активисты команды Навального атаковали «Бессмертный полк», публиковали фотографии гитлеровцев – по сути, они пытались оправдать нацизм. Сам Навальный был осужден за оскорбление ветерана войны. Так что вердикт суда справедлив. Об этом заявляла ранее газете ВЗГЛЯД лидер движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева, комментируя решение Мосгорсуда о признании структур Навального экстремистскими.

«Навального ранее суд приговорил к штрафу за клевету на 94-летнего ветерана Игната Артеменко. То, что сейчас ФБК* и другие структуры Навального признаны экстремистскими, очень справедливая история, особенно для нашей страны, – подчеркивала Цунаева. – У нас сейчас есть соответствующая поправка в Конституции о защите исторической правды, поэтому действия сотрудников ФБК против ветеранов – это нарушение Конституции. Это преступление».

В прошлом году Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за публикации фотографии Адольфа Гитлера на сайте шествия «Бессмертный полк» в отношении сторонника блогера Алексея Навального из Воронежа. Кроме того, было возбуждено еще несколько дел из-за публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Среди подозреваемых оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Все они оказались сторонниками Навального.

Кроме того, в марте 2017 года бывший глава штаба Навального в Волгограде Алексей Волков был признан виновным в публичном осквернении символов воинской славы и оштрафован на 200 тыс. рублей.