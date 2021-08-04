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За сутки в России выявили 22,6 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 22 589 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 589 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2502, Санкт-Петербурге – 1906, Московской области – 1517.
Всего в стране выявлено 6 356 784 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 679 842 человек, из них 20 096 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 161 715 человек.
Накануне, 3 августа, в России выявили 22 010 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 579.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Названы сроки начала испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс»
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В сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава России могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ, участник рынка НТИ «Хелснет»), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» совместно с компанией «Бетувакс», готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», – передает сообщение ТАСС.
Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.
«По результатам доклинических исследований вакцина «Бетувакс-Ков-2» показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных», –пояснили в пресс-службе Платформы НТИ.
Ранее Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID.
Врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса
Для избежания тромбозов пациентам с коронавирусом назначают антикоагулянтную терапию, тем, кто перенес заболевание, также необходимо сделать коагулограмму, рассказал главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
В своем Telegram-канале он написал, что тромбозы – одно из самых серьезных осложнений после коронавируса, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, но прямую связь между двумя заболеваниями еще необходимо изучить.
«Чтобы его (тромбоза) избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность», – написал врач.
Вечорко уточнил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, в том числе, если были предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы.
«Контролировать состояние здоровья необходимо и тем, кто перенес ковид в легкой форме, даже если пациент был здоров и не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать», – написал он.
Кроме того, Вечорко посоветовал пить много воды, чтобы предотвратить сгущение крови.
Ранее врачи сообщили, что перенесшим COVID-19 рекомендуется есть арбузы, так как ягода богата антиоксидантами, в частности, витамином C.
На акциях протеста в Берлине задержали почти 600 человек
В Берлине прошли акции протеста против ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса, задержано почти 600 человек, сообщил представитель полиции Тило Каблитц.
Каблитц пояснил, что «речь идет в том числе о временно задержанных для установления личности». Однако есть и «задержанные за серьезные нарушения». В столкновениях с демонстрантами пострадали более 10 полицейских, передает РИА «Новости».
Движение Querdenken устроило акции, хотя власти столицы запретили их проведение. Полиция перекрывала площади и улицы, мешала демонстрантам собираться, а также проводила задержания для принудительного прекращения акций. Каблитц сказал, что общее число участников акций точно определить пока нельзя, так как «они ни разу не собирались сразу в одном месте, а постоянно перемещались». Предположительно, их свыше 5 тыс. человек.
Напомним, власти страны заявили, что могут ужесточить антиковидные меры, так как в Германии вновь наблюдается «экспонентный рост» заболеваемости коронавирусом, речь идет о варианте «дельта»
Еврокомиссия признала ковид-сертификаты Сан-Марино, где применяют «Спутник V»
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Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что рад видеть все больше стран, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами.
Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины
Производители повысили цены за одну дозу препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna для Евросоюза, передает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов.
По данным издания, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Отмечается, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, сообщает РИА «Новости».
Газета уточняет, что компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики.
Ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer.
Власти Ростовской области допустили введение локдауна
Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введение локдауна в отдельных муниципалитетах, где фиксируются низкие темпы вакцинации и есть напряженная обстановка с коронавирусом.
«Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли организовать работу, мы эти вопросы можем рассмотреть», – заявил Голубев во время заседания оперштаба, передает «Интерфакс».
Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев констатировал крайне тяжелую эпидемиологическую обстановку в Ростовской области. Он отметил, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 15%.
Напомним, власти Бурятии с 12 июля отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня из-за распространения коронавируса, при этом сохранится ряд ограничений.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна из-за распространения коронавируса в России сейчас не обсуждается.
Собянин: Дефицит мигрантов в Москве повлиял на рост инфляции
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Отсутствие мигрантов и дефицит рабочей силы отчасти стали причиной роста инфляции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что летом 2020 года «пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее». Сложившаяся ситуация привела к тому, что «строительные организации уволили многих людей», а те «уехали». В результате «возник дефицит рабочей силы», причем «достаточно большой», сказал Собянин. «Я думаю, тысяч двести, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее», – приводит его слова РБК.
Как пояснил мэр, это «потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти». Он указал, что «когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит». «Поэтому мы и видим усиление инфляции. Дальше ЦБ начинает ее притормаживать ростом ставок. В итоге всем становится хуже», – заявил глава города, добавив, что «бизнес адаптируется».
В начале мая президент страны Владимир Путин заявил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно.
Эпидемиолог предрек России три года борьбы с коронавирусом
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшие три года коронавирус в России не отступит.
Эксперт считает, что в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 из-за низких показателей иммунизации в стране. По его оценкам медикам станет сложнее бороться с пандемией из-за дальнейшего распространения штаммов, в том числе и «дельта», сообщает РИА «Новости».
«У нас где-то 80 процентов территории имеет «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирующая», – сказал Горелов.
Ранее Горелов заявил, что длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился.
Ученые назвали причины появления новых штаммов коронавируса
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Ученые из Института науки и технологии Австрии под руководством Федора Кондрашова выяснили, что новые варианты коронавируса начали распространяться после отмены ограничений во многих странах, исследование было опубликовано в научном журнале Scientific Report.
Ученые построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных, сообщает РИА «Новости». Исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).
Также ученые подтвердили, что населению необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. Исследователи считают, что сегодня свободное перемещение несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации по миру, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Для того, чтобы избежать этого, эпидемиологические ограничения должны быть согласованы на международном уровне.
Ранее эксперт допустил существование вируса SARS-CoV-2 с 2013 года.
Байден заявил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США
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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах в следующие недели будет расти в связи с приближением с пандемии непривитых, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Эксперты говорят нам, что количество случаев заражения будет расти в следующие недели. Это в целом трагедия, которую можно было предотвратить, и ситуация ухудшится, прежде чем стать лучше», – приводит текст заявления Байдена ТАСС.
«Мы имеем дело с пандемией непривитых», – добавил Байден.
Накануне американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. В конце прошлой недели число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд.
Ранее президент США Джо Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США допустила возможность принудительной вакцинации населения.
В прошлую среду Байден допустил введение обязательной вакцинации для федеральных госслужащих в США. В тот же день стало известно, что власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому сделавшему прививку от коронавируса. Учителей и полицейских Нью-Йорка обязали привиться от коронавируса, а привившимся стали раздавать марихуану.
В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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YouTube заблокировал телеканал Sky News Australia из-за своей политики по COVID
Телеканал Sky News Australia временно заблокирован на YouTube из-за политики платформы по COVID-19, говорится в сообщении телеканала.
«Sky News Australia был временно заблокирован после проведенного YouTube обзора старых видео, опубликованных на канале. Недельная блокировка последовала за обзором контента на соответствие политике YouTube в отношении COVID-19», – приводит сообщение телеканала РИА «Новости».
Телеканал подчеркнул, что признает право YouTube на проведение своей политики. Также Sky News Australia надеется, что в ближайшее время сможет снова публиковать новости и контент для своей аудитории.
Телеканал отверг, что когда-либо отрицал существование COVID-19.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал доступ к роликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью.
Лидеры фракций в Госдуме рассказали о своем отношении к вакцинации
Представители фракций на форуме «Территория смыслов» поделились своими взглядами относительно предстоящей выборной кампании, вакцинации, ценовой политики и поддержки молодых людей, а также рассказали о политических программах, новых инициативах и истории политических партий.
В Солнечногорске с участниками форума «Территория смыслов» четвертой смены «Политика: новые вызовы» встретились руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, член президиума Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Бюро Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Госдуме Сергей Миронов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В ходе общения с участниками спикеры осветили вопросы ценовой политики, прививочной кампании и поддержки молодых людей. Сергей Неверов подчеркнул, что именно современной молодежи предстоит решить многие актуальные вопросы, поэтому политикам необходимо прибегать к помощи молодых людей.
Слушатели интересовались вопросами здравоохранения. Отвечая на вопрос участника, Геннадий Зюганов подчеркнул, что на сегодняшний день есть возможность снабдить нуждающихся людей рецептурными препаратами:
«Здравоохранение должно быть бесплатно и доступно для всех. У государства достаточно средств и ресурсов, чтобы обеспечить население всеми необходимыми лекарствами».
Лидеры фракций также поделились мнением о вакцинации против коронавируса. Владимир Жириновский выступил за обязательную вакцинацию:
«Надо привить все население мира, чтобы остановить пандемию. Этим надо заняться оперативно».
Сергей Неверов отметил, что отдельные категории людей надо вакцинировать в обязательном порядке, а Сергей Миронов заявил, что прививочная кампания необходима, но при этом она не должна идти в ущерб работе: нельзя угрожать увольнением и не выплачивать зарплату.
Сообщается, что Зюганов считает, что необходимо ориентироваться на лучшие показатели, уже достигнутые государством на определенном этапе развития. Лидер ЛДПР Жириновский призвал привлекать к политической деятельности более опытных людей. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, напротив, стремится давать дорогу молодым.
«Победителями процедуры предварительного голосования в законодательные собрания и административные центры в этом году стали более пятисот сорока молодых кандидатов, которые пойдут на выборы. Более одной трети участников нашего списка представляет молодежь», – высказался Неверов.
Он также представил участников делегации партии. В этом году к «Единой России» присоединились победители конкурса «Лидеры России. Политика»: Татьяна Буцкая, Алексей Волоцков, Мария Воропаева, Олег Матвейчев и Екатерина Стенякина. На встрече с участниками в составе делегации также присутствовали Мария Бутина и Наталья Каптелинина. Все они являются кандидатами в депутаты.
Руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов заявил, что партийный состав Государственной думы не претерпит существенных изменений, однако это пойдет на благо России.
«Мой прогноз: Государственная Дума восьмого созыва будет той же самой четырехпартийной. И это элемент той самой стабильности, которой очень не хватает в нашей жизни», – рассказал он.
Спикеры уделили особое внимание теме политической грамотности молодежи. По их мнению, этим вопросом обязательно необходимо заниматься, чтобы молодые люди понимали, что происходит в стране и мире и адекватно оценивали ситуацию. Также лидеры фракций пообещали рассмотреть вопрос повышения стипендий студентов до уровня МРОТ.
Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.
Блогера приговорили за пранк с коронавирусом в метро
В Москве осудили пранкера Кароматулло Джаборова, который разыграл пассажиров метрополитена, изобразив «приступ коронавируса», сообщили в прокуратуре города.
«Суд приговорил блогера Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Гособвинение требовало в ходе прений приговорить Джаборова к четырем годам лишения свободы.
Джаборов в феврале 2020 года в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии метро упал, изображая приступ. Его приятели начали кричать, что у него вирус, провоцируя панику у пассажиров. Позже ролик с инцидентом опубликовали в Сети.
Московский метрополитен решил обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в московском метро. Разыгрывавшего пранки мужчину арестовали 10 февраля.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала ситуацию с тем, как Джаборов разыгрывал пассажиров метро, симулируя приступ коронавируса и пугая людей.
В России за сутки зафиксировали 23,5 тыс. новых случаев коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировали 23 тыс. 508 случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 508 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2192 (9,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – говорится в сообщении Telegram-канала Стопкоронавирус.рф.
За сутки также зафиксировали 785 летальных исходов. За все время пандемии от коронавируса скончалось 160 тыс. 137 человек.
С начала пандемии в стране выявлено 6 млн 312 тыс. 185 человек с коронавирусом.
Накануне в России зарегистрировали 22 тыс. 804 новых случая коронавируса. Таким образом, число случаев за сутки выросло на 704.
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В Ростовской области ужесточили антикоронавирусные меры
Власти Ростовской области ограничили посещение МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров и отделений почты, сделав обязательным предъявление сертификата о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
В пресс-службе рассказали, что «новый документ вводит с 4 августа обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений», передает ТАСС.
Теперь «для того, чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом, либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19».
Уточняется, что один из трех документов необходим при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов и т. д.
При отсутствии документа государственные и муниципальные услуги можно получить исключительно дистанционно.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введение локдауна в отдельных муниципалитетах, где фиксируются низкие темпы вакцинации и есть напряженная обстановка с коронавирусом.
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