За сутки в России выявили 22,6 тыс. случаев коронавируса

Взгляд
4 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
Разделы

Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и как предал будущего главу российской разведки

Сергей Нарышкин дает интервью Сергею Соловьеву Соловьёв LIVE/YouTube
Уже неоднократно глава СВР Сергей Нарышкин высказывался о предательстве в разведке и о том, как ему лично пришлось с этим столкнуться. Как зовут человека, который в свое время сильно повлиял на профессиональную карьеру разведчика Нарышкина, при каких обстоятельствах экс-коллега нынешнего главы СВР стал изменником Родины – и как в дальнейшем сложилась его судьба? Подробности...
Перейти в раздел…

Что вызвало эпидемию самоубийств полицейских после штурма Капитолия

Полицейские у Капитолия сдерживали агрессивную, но практически не вооруженную толпу AP/ТАСС
В США покончил с собой уже четвертый по счету полицейский из тех, что охраняли Конгресс в январе, когда сторонники Трампа прорвались в парламентское здание. Беспорядки, которые сейчас называют штурмом Капитолия, также унесли жизни четверых граждан, причем одна смерть совершенно точно на совести правоохранителей. Есть ли связь между инцидентом полугодовой давности и нынешними суицидами полицейских? Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Украина не Хазария

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Не хотите быть правопреемниками империи Чингисхана и Золотой Орды? Потому что они фу, в мохнатых шапках, азиаты, варвары? Хотите быть «еуропейскими» княжичами и вступить в наследство «Киевского» престола? Подробности...

Союзники США расплачиваются за свою несамостоятельность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская внешняя политика стала непредсказуемой. У нее нет долгосрочной стратегии, она теперь крайне оппортунистична. Но главными пострадавшими от такого поведения станут даже не американцы, а их союзники. И винить в этом они могут лишь себя. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Женщины-тяжелоатлетки победили трансгендера

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Вчера могло отмениться то, за что женщины бились больше века. От суфража до нынешнего феминизма, со всеми остановками. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 9 комментариев

Елизавета II против Греты Тунберг

Перейти в раздел…

Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
Подробности...

Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
Подробности...

Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • Затрудняюсь ответить
Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок стал профессиональным спортсменом?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от вида спорта
Нужна ли вам лично в паспорте графа национальность?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: У угрожавшего взорвать здание кабмина Украины мужчины была боевая граната
    Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы Захватчиком здания кабмина Украины оказался сапер из «Айдара» Эксперт указал на нестыковки в версии захвата судов в Оманском заливе Захарова назвала безумной реакцию западных СМИ на сборную России
    В Крыму озвучили условия для приезда Зеленского Илон Маск рассказал о вдохновляющих его российских разработках Киев исключил шантаж на встрече Зеленского и Байдена Мужчину задержали по делу об уколе ребенку неизвестным веществом в Москве
    Предсказаны последствия запуска «Северного потока – 2» для Украины В Роскосмосе осудили попытку связать перенос запуска Starliner с модулем «Наука» Умер посол Сербии в Москве Захватчики покинули судно в Оманском заливе

    Главная тема


    Что вызвало эпидемию самоубийств полицейских после штурма Капитолия

    цены на сырье


    Решению Газпрома остановить закачку газа в ПХГ Европы дано объяснение

    скандал на олимпиаде


    Тимановская передумала лететь в Польшу

    сборочная операция


    В Роскосмосе объяснили вылетевший при открытии люка модуля «Наука» болт

    Видео

    лесные пожары


    Курорты Турции сожгли не случайно

    опасный кризис


    Балканы проверяют на готовность к новой войне

    промышленный потенциал


    Как Латвия добила остатки советской промышленности

    космическое происшествие


    Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

    «Северный поток – 2»


    В Прибалтике раскаиваются за борьбу с российским газопроводом

    речная цивилизация


    Евгений Фатеев: Пора вернуть наши реки себе

    транзит газа


    Елена Герасимова: Что станет с Украиной без русского газа

    линчевание преступников


    Анна Долгарева: Интернет-травли ведут к украинизации общества

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?

    За сутки в России выявили 22,6 тыс. случаев коронавируса

       4 августа 2021, 11:18
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 22 589 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 589 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2502, Санкт-Петербурге – 1906, Московской области – 1517.

    Всего в стране выявлено 6 356 784 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 679 842 человек, из них 20 096 человека вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 161 715 человек.

    Накануне, 3 августа, в России выявили 22 010 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 579.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Названы сроки начала испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс»
       1 августа 2021, 18:53
    Фото: Владимир Песня/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    В сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава России могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

    «Компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ, участник рынка НТИ «Хелснет»), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» совместно с компанией «Бетувакс», готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», – передает сообщение ТАСС.

    Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.

    «По результатам доклинических исследований вакцина «Бетувакс-Ков-2» показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных», –пояснили в пресс-службе Платформы НТИ.

    Ранее Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID.

    Коментарии (25)
    Врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса

    3 августа 2021, 15:37

    Текст: Елена Мирошниченко

    Для избежания тромбозов пациентам с коронавирусом назначают антикоагулянтную терапию, тем, кто перенес заболевание, также необходимо сделать коагулограмму, рассказал главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

    В своем Telegram-канале он написал, что тромбозы – одно из самых серьезных осложнений после коронавируса, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, но прямую связь между двумя заболеваниями еще необходимо изучить.

    «Чтобы его (тромбоза) избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность», – написал врач.

    Вечорко уточнил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, в том числе, если были предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы.

    «Контролировать состояние здоровья необходимо и тем, кто перенес ковид в легкой форме, даже если пациент был здоров и не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать», – написал он.

    Кроме того, Вечорко посоветовал пить много воды, чтобы предотвратить сгущение крови.

    Ранее врачи сообщили, что перенесшим COVID-19 рекомендуется есть арбузы, так как ягода богата антиоксидантами, в частности, витамином C.

    Коментарии (20)
    На акциях протеста в Берлине задержали почти 600 человек

    1 августа 2021, 22:35

    Текст: Антон Антонов

    В Берлине прошли акции протеста против ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса, задержано почти 600 человек, сообщил представитель полиции Тило Каблитц.

    Каблитц пояснил, что «речь идет в том числе о временно задержанных для установления личности». Однако есть и «задержанные за серьезные нарушения». В столкновениях с демонстрантами пострадали более 10 полицейских, передает РИА «Новости».

    Движение Querdenken устроило акции, хотя власти столицы запретили их проведение. Полиция перекрывала площади и улицы, мешала демонстрантам собираться, а также проводила задержания для принудительного прекращения акций. Каблитц сказал, что общее число участников акций точно определить пока нельзя, так как «они ни разу не собирались сразу в одном месте, а постоянно перемещались». Предположительно, их свыше 5 тыс. человек.

    Напомним, власти страны заявили, что могут ужесточить антиковидные меры, так как в Германии вновь наблюдается «экспонентный рост» заболеваемости коронавирусом, речь идет о варианте «дельта»

    Коментарии (8)
    Еврокомиссия признала ковид-сертификаты Сан-Марино, где применяют «Спутник V»
       3 августа 2021, 12:22
    Фото: Pool/Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

    «Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что рад видеть все больше стран, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами.

    Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус

    Коментарии (6)
    Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины

    1 августа 2021, 16:00

    Текст: Елена Мирошниченко

    Производители повысили цены за одну дозу препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna для Евросоюза, передает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов.

    По данным издания, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Отмечается, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, сообщает РИА «Новости».

    Газета уточняет, что компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики.

    Ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer.

    Коментарии (25)
    Власти Ростовской области допустили введение локдауна

    2 августа 2021, 17:41

    Текст: Елена Мирошниченко

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введение локдауна в отдельных муниципалитетах, где фиксируются низкие темпы вакцинации и есть напряженная обстановка с коронавирусом.

    «Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли организовать работу, мы эти вопросы можем рассмотреть», – заявил Голубев во время заседания оперштаба, передает «Интерфакс».

    Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев констатировал крайне тяжелую эпидемиологическую обстановку в Ростовской области. Он отметил, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 15%.

    Напомним, власти Бурятии с 12 июля отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня из-за распространения коронавируса, при этом сохранится ряд ограничений.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна из-за распространения коронавируса в России сейчас не обсуждается

    Коментарии (5)
    Собянин: Дефицит мигрантов в Москве повлиял на рост инфляции
       2 августа 2021, 02:18
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Отсутствие мигрантов и дефицит рабочей силы отчасти стали причиной роста инфляции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он отметил, что летом 2020 года «пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее». Сложившаяся ситуация привела к тому, что «строительные организации уволили многих людей», а те «уехали». В результате «возник дефицит рабочей силы», причем «достаточно большой», сказал Собянин. «Я думаю, тысяч двести, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее», – приводит его слова РБК.

    Как пояснил мэр, это «потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти». Он указал, что «когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит». «Поэтому мы и видим усиление инфляции. Дальше ЦБ начинает ее притормаживать ростом ставок. В итоге всем становится хуже», – заявил глава города, добавив, что «бизнес адаптируется».

    В начале мая президент страны Владимир Путин заявил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно.

    Коментарии (35)
    Эпидемиолог предрек России три года борьбы с коронавирусом

    1 августа 2021, 16:35

    Текст: Елена Мирошниченко

    Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшие три года коронавирус в России не отступит.

    Эксперт считает, что в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 из-за низких показателей иммунизации в стране. По его оценкам медикам станет сложнее бороться с пандемией из-за дальнейшего распространения штаммов, в том числе и «дельта», сообщает РИА «Новости».

    «У нас где-то 80 процентов территории имеет «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирующая», – сказал Горелов.

    Ранее Горелов заявил, что длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился.

    Коментарии (20)
    Ученые назвали причины появления новых штаммов коронавируса
       1 августа 2021, 14:28
    Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Ученые из Института науки и технологии Австрии под руководством Федора Кондрашова выяснили, что новые варианты коронавируса начали распространяться после отмены ограничений во многих странах, исследование было опубликовано в научном журнале Scientific Report.

    Ученые построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных, сообщает РИА «Новости». Исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).

    Также ученые подтвердили, что населению необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. Исследователи считают, что сегодня свободное перемещение несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации по миру, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Для того, чтобы избежать этого, эпидемиологические ограничения должны быть согласованы на международном уровне.

    Ранее эксперт допустил существование вируса SARS-CoV-2 с 2013 года.

    Коментарии (3)
    Байден заявил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США
       4 августа 2021, 00:32
    Фото: Joel Marklund/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах в следующие недели будет расти в связи с приближением с пандемии непривитых, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

    «Эксперты говорят нам, что количество случаев заражения будет расти в следующие недели. Это в целом трагедия, которую можно было предотвратить, и ситуация ухудшится, прежде чем стать лучше», – приводит текст заявления Байдена ТАСС.

    «Мы имеем дело с пандемией непривитых», – добавил Байден.

    Накануне американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. В конце прошлой недели число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд.

    Ранее президент США Джо Байден счел вероятным введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США допустила возможность принудительной вакцинации населения.

    В прошлую среду Байден допустил введение обязательной вакцинации для федеральных госслужащих в США. В тот же день стало известно, что власти Нью-Йорка решили платить по 100 долларов каждому сделавшему прививку от коронавируса. Учителей и полицейских Нью-Йорка обязали привиться от коронавируса, а привившимся стали раздавать марихуану.

    В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден спрогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.

    В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (6)
    YouTube заблокировал телеканал Sky News Australia из-за своей политики по COVID

    1 августа 2021, 20:05

    Текст: Елена Мирошниченко

    Телеканал Sky News Australia временно заблокирован на YouTube из-за политики платформы по COVID-19, говорится в сообщении телеканала.

    «Sky News Australia был временно заблокирован после проведенного YouTube обзора старых видео, опубликованных на канале. Недельная блокировка последовала за обзором контента на соответствие политике YouTube в отношении COVID-19», – приводит сообщение телеканала РИА «Новости».

    Телеканал подчеркнул, что признает право YouTube на проведение своей политики. Также Sky News Australia надеется, что в ближайшее время сможет снова публиковать новости и контент для своей аудитории.

    Телеканал отверг, что когда-либо отрицал существование COVID-19.

    Ранее видеохостинг YouTube заблокировал доступ к роликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью.

    Коментарии (2)
    Лидеры фракций в Госдуме рассказали о своем отношении к вакцинации

    1 августа 2021, 17:17

    Текст: Елена Мирошниченко

    Представители фракций на форуме «Территория смыслов» поделились своими взглядами относительно предстоящей выборной кампании, вакцинации, ценовой политики и поддержки молодых людей, а также рассказали о политических программах, новых инициативах и истории политических партий.

    В Солнечногорске с участниками форума «Территория смыслов» четвертой смены «Политика: новые вызовы» встретились руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, член президиума Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Бюро Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Госдуме Сергей Миронов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В ходе общения с участниками спикеры осветили вопросы ценовой политики, прививочной кампании и поддержки молодых людей. Сергей Неверов подчеркнул, что именно современной молодежи предстоит решить многие актуальные вопросы, поэтому политикам необходимо прибегать к помощи молодых людей.

    Слушатели интересовались вопросами здравоохранения. Отвечая на вопрос участника, Геннадий Зюганов подчеркнул, что на сегодняшний день есть возможность снабдить нуждающихся людей рецептурными препаратами:

    «Здравоохранение должно быть бесплатно и доступно для всех. У государства достаточно средств и ресурсов, чтобы обеспечить население всеми необходимыми лекарствами».

    Лидеры фракций также поделились мнением о вакцинации против коронавируса. Владимир Жириновский выступил за обязательную вакцинацию:

    «Надо привить все население мира, чтобы остановить пандемию. Этим надо заняться оперативно».

    Сергей Неверов отметил, что отдельные категории людей надо вакцинировать в обязательном порядке, а Сергей Миронов заявил, что прививочная кампания необходима, но при этом она не должна идти в ущерб работе: нельзя угрожать увольнением и не выплачивать зарплату.

    Сообщается, что Зюганов считает, что необходимо ориентироваться на лучшие показатели, уже достигнутые государством на определенном этапе развития. Лидер ЛДПР Жириновский призвал привлекать к политической деятельности более опытных людей. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, напротив, стремится давать дорогу молодым.

    «Победителями процедуры предварительного голосования в законодательные собрания и административные центры в этом году стали более пятисот сорока молодых кандидатов, которые пойдут на выборы. Более одной трети участников нашего списка представляет молодежь», – высказался Неверов.

    Он также представил участников делегации партии. В этом году к «Единой России» присоединились победители конкурса «Лидеры России. Политика»: Татьяна Буцкая, Алексей Волоцков, Мария Воропаева, Олег Матвейчев и Екатерина Стенякина. На встрече с участниками в составе делегации также присутствовали Мария Бутина и Наталья Каптелинина. Все они являются кандидатами в депутаты.

    Руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов заявил, что партийный состав Государственной думы не претерпит существенных изменений, однако это пойдет на благо России.

    «Мой прогноз: Государственная Дума восьмого созыва будет той же самой четырехпартийной. И это элемент той самой стабильности, которой очень не хватает в нашей жизни», – рассказал он.

    Спикеры уделили особое внимание теме политической грамотности молодежи. По их мнению, этим вопросом обязательно необходимо заниматься, чтобы молодые люди понимали, что происходит в стране и мире и адекватно оценивали ситуацию. Также лидеры фракций пообещали рассмотреть вопрос повышения стипендий студентов до уровня МРОТ.

    Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. 

    Коментарии (0)
    Блогера приговорили за пранк с коронавирусом в метро

    2 августа 2021, 13:38

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве осудили пранкера Кароматулло Джаборова, который разыграл пассажиров метрополитена, изобразив «приступ коронавируса», сообщили в прокуратуре города.

    «Суд приговорил блогера Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Гособвинение требовало в ходе прений приговорить Джаборова к четырем годам лишения свободы.

    Джаборов в феврале 2020 года в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии метро упал, изображая приступ. Его приятели начали кричать, что у него вирус, провоцируя панику у пассажиров. Позже ролик с инцидентом опубликовали в Сети.

    Московский метрополитен решил обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать тех, кто устраивает пранки на тему коронавируса в московском метро. Разыгрывавшего пранки мужчину арестовали 10 февраля.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала ситуацию с тем, как Джаборов разыгрывал пассажиров метро, симулируя приступ коронавируса и пугая людей.

    Коментарии (25)
    В России за сутки зафиксировали 23,5 тыс. новых случаев коронавируса
       2 августа 2021, 11:12
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В России за последние сутки зарегистрировали 23 тыс. 508 случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

    «За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 508 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2192 (9,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – говорится в сообщении Telegram-канала Стопкоронавирус.рф.

    За сутки также зафиксировали 785 летальных исходов. За все время пандемии от коронавируса скончалось 160 тыс. 137 человек.

    С начала пандемии в стране выявлено 6 млн 312 тыс. 185 человек с коронавирусом.

    Накануне в России зарегистрировали 22 тыс. 804 новых случая коронавируса. Таким образом, число случаев за сутки выросло на 704.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (1)
    В Ростовской области ужесточили антикоронавирусные меры

    3 августа 2021, 16:12

    Текст: Наталья Ануфриева

    Власти Ростовской области ограничили посещение МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров и отделений почты, сделав обязательным предъявление сертификата о вакцинации, документа о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

    В пресс-службе рассказали, что «новый документ вводит с 4 августа обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений», передает ТАСС.

    Теперь «для того, чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом, либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19».

    Уточняется, что один из трех документов необходим при посещении МФЦ и других операционных залов для обслуживания населения, в том числе расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов и т. д.

    При отсутствии документа государственные и муниципальные услуги можно получить исключительно дистанционно.

    Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введение локдауна в отдельных муниципалитетах, где фиксируются низкие темпы вакцинации и есть напряженная обстановка с коронавирусом.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (18)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •