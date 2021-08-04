За сутки в России выявили 22,6 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 22 589 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 589 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2502, Санкт-Петербурге – 1906, Московской области – 1517.

Всего в стране выявлено 6 356 784 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 679 842 человек, из них 20 096 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 161 715 человек.

Накануне, 3 августа, в России выявили 22 010 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 579.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.