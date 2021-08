Стало известно о пользе арбузов при коронавирусе За сутки в России выявили 22 тыс. случаев коронавируса 3 августа 2021, 11:08

За минувшие сутки в России выявили 22 010 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 010 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1952, Санкт-Петербурге – 1910, Московской области – 1540. Всего в стране выявлено 6 334 195 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 659 746 человек, из них 18 963 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 788 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 160 925 человек. Накануне, 2 августа, в России выявили 23 508 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1498. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава России могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). «Компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ, участник рынка НТИ «Хелснет»), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» совместно с компанией «Бетувакс», готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», – передает сообщение ТАСС. Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года. «По результатам доклинических исследований вакцина «Бетувакс-Ков-2» показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных», –пояснили в пресс-службе Платформы НТИ. Ранее Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID.

Врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой при Российской академии наук Денис Федоряк объяснил, как сохранить «молодость» мозга и восстановить когнитивные функции после перенесенного COVID-19. «Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе <...> что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний. Я думаю, что ковид тоже не будет исключением», – заявил Федоряк радиостанции «Говорит Москва». Так он прокомментировал опубликованное в The Lancet исследование ученых о когнитивных нарушениях после COVID-19. По мнению эксперта, пока в этом вопросе «много неясностей». Врач отметил, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией». Результаты их тестов хуже, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался. Кроме того, результаты подтвердили данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов. Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование ученых из Британии о том, что коронавирус негативно влияет на уровень интеллекта.

В Берлине прошли акции протеста против ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса, задержано почти 600 человек, сообщил представитель полиции Тило Каблитц. Каблитц пояснил, что «речь идет в том числе о временно задержанных для установления личности». Однако есть и «задержанные за серьезные нарушения». В столкновениях с демонстрантами пострадали более 10 полицейских, передает РИА «Новости». Движение Querdenken устроило акции, хотя власти столицы запретили их проведение. Полиция перекрывала площади и улицы, мешала демонстрантам собираться, а также проводила задержания для принудительного прекращения акций. Каблитц сказал, что общее число участников акций точно определить пока нельзя, так как «они ни разу не собирались сразу в одном месте, а постоянно перемещались». Предположительно, их свыше 5 тыс. человек. Напомним, власти страны заявили, что могут ужесточить антиковидные меры, так как в Германии вновь наблюдается «экспонентный рост» заболеваемости коронавирусом, речь идет о варианте «дельта»

Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет от последствий коронавирусной инфекции. Композитор, автор музыки к ряду всенародных шлягеров Борис Михайлович Емельянов скончался 27 июля в возрасте 80 лет, пишет «Российская газета». Прощание с маэстро состоялось в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. По информации издания, Емельянов скончался от последствий коронавирусной инфекции. Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Он окончил Карагандинское музыкальное училище и переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В конце 1970-х начал работать с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербеневым и Борисом Дубровиным в Москве. Особую известность Емельянову принесла песня «Носики-курносики», которая прозвучала на телевидении в 1978 году в исполнении Валентины Толкуновой.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не исключил введение локдауна в отдельных муниципалитетах, где фиксируются низкие темпы вакцинации и есть напряженная обстановка с коронавирусом. «Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли организовать работу, мы эти вопросы можем рассмотреть», – заявил Голубев во время заседания оперштаба, передает «Интерфакс». Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев констатировал крайне тяжелую эпидемиологическую обстановку в Ростовской области. Он отметил, что за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 15%. Напомним, власти Бурятии с 12 июля отменяют в республике локдаун, введенный с 27 июня из-за распространения коронавируса, при этом сохранится ряд ограничений. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна из-за распространения коронавируса в России сейчас не обсуждается.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшие три года коронавирус в России не отступит. Эксперт считает, что в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 из-за низких показателей иммунизации в стране. По его оценкам медикам станет сложнее бороться с пандемией из-за дальнейшего распространения штаммов, в том числе и «дельта», сообщает РИА «Новости». «У нас где-то 80 процентов территории имеет «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирующая», – сказал Горелов. Ранее Горелов заявил, что длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился.

Вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года, и зародился в Китае, считает руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте. «Остается неясным то, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Уханя в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий – на 96% – на COVID-19, и он мог заразить людей, которые работали в этой пещере. И то, что остается непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит», – сказал он, передает РИА «Новости». По его словам, это не говорит о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, «но это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад». «А чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулиров

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил мнение о ходе вакцинации в Москве, в том числе об эксперименте с QR-кодами, и высказался о так называемых антиваксерах. Проценко выразил мнение, что «больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением». На его взгляд, введение QR-кодов позволило «столкнуть с мертвой точки программу вакцинации» – препараты появились еще в конце декабря, но «количество вакцинированных было непростительно малым», передает РБК. «То, что в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы, мне кажется беспрецедентной историей (...) Для столицы были созданы все условия, чтобы быстро и качественно пройти вакцинацию. Например, я всех своих знакомых направлял в Гостиный Двор, где внятная логистика, нет скоплений людей», – добавил он. «Я не знаю, что в голове у людей, которые говорят: «Вот мы вторую прививку не будем делать». Для меня это нонсенс. Мы каждый день с коллегами делаем обход в красной зоне, у нас до сих пор 263 пациента в отделении реанимации, 90 человек находятся на ИВЛ, проводится ЭКМО. Это для нас не пустые слова. Пациенты погибают, и ты понимаешь: если бы этот пациент был вакцинирован, то сценарий протекал бы совершенно по-другому», – поделился мнением Проценко. Он подчеркнул, что вакцинировал своих родителей еще в апреле и рад этому, так как они «в силу возраста, в силу сопутствующих заболеваний находятся в группе риска». При этом в начале июня они заболели, «но мы обошлись без потерь». «Прекрасно понимаю, что папа со своим сахарным диабетом, со своей сердечной недостаточностью, если бы не был вакцинирован (...) Я примерно понимаю, чем бы это закончилось», – указал врач. Проценко также указал, что ограничения по госпитализации для невакцинированных – это «вынужденная мера», эти условия «действуют при плановой госпитализации, то есть все показания для экстренной госпитализации реализуются вне зависимости от того, вакцинирован пациент или нет». «Вторая группа исключений – это пациенты с онкологическими заболеваниями, третья – это медисключения. Но вакцинация не защищает до конца от инфицирования, поэтому есть дополнительный комплекс мер: всем пациентам при поступлении в стационар делается ПЦР-мазок, оперативное лечение возможно только при отрицательном ПЦР-тесте. Мы разграничили зоны и уменьшили плотность палат. Это большая работа, но почему вакцинированный пациент, которому показано плановое лечение, должен попадать в группу риска? Даже если инфицирование случится, инфекция у прооперированного, но вакцинированного пациента будет протекать совершенно с другими рисками неблагоприятного исхода, нежели у пациента оперированного, но не вакцинированного», – добавил он. Проценко также согласился с мнением, что какцинация большого количества людей – это есть единственный способ прервать распространение и мутацию новых штаммов коронавируса: «От нас уже все зависит больше семи месяцев. От нас – я имею в виду не медиков, а социально ответственных лиц, которые уважают людей, находящихся рядом. Очень много было дискуссий и спекуляций о лишении прав (в случае обязательной вакцинации) и т.д. А почему от твоего волеизъявления и права должен погибнуть мой родитель? Я так ведь вопрос ставлю. Окей, ты антиваксер, ты сидишь дома, и возвращается сценарий марта, прекрасно работающие сервисы доставки еды, продуктов. Работаешь удаленно, если твой работодатель это позволяет, – вот они, твои свободы. Но почему ради твоих свобод я должен попадать в группу риска, рисковать пожилыми родителями?». «Самая большая внутренняя свобода – это быть социально ответственным перед людьми, которые находятся рядом с тобой», – подчеркнул Проценко. Также он объяснил свое решение идти на выборы в Госдуму. «Во многом сыграла (личная просьба президента России Владимира Путина). В течение последних трех-четырех месяцев много коллег со мной об этом разговаривали. Не секрет, что в будущий созыв Думы баллотируется очень большое количество врачей, медиков, могу назвать 17 человек, кого я лично знаю. Мы так или иначе встречаемся, коммуницируем. И ребята все время говорили: давай что-нибудь поменяем. Я говорю: ребята, я правда врач, это не моя история. Но, конечно, когда ко мне обратился президент с главным посылом, что здравоохранение требует перезагрузки, а перезагрузить его могут только люди, которые эту систему знают изнутри, – так эта история (с политикой) и началась», – пояснил он. Медик подчеркнул, что хочет «поменять и помочь перезагрузить систему здравоохранения»: «Где я буду находиться – в этом кабинете или у постели больного, – это вторично. Если есть возможность влиять и участвовать в правильном изменении системы здравоохранения – место значения не имеет. Важна здравая идея, важна команда и важно, чтобы нас – медиков – слышали». Напомним, Проценко входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее он назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии и заявил о необходимости нового стандарта первичной медпомощи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Флорида установила антирекорд по приросту случаев COVID-19 1 августа 2021, 03:31

Собянин: Дефицит мигрантов в Москве повлиял на рост инфляции 2 августа 2021, 02:18

Отсутствие мигрантов и дефицит рабочей силы отчасти стали причиной роста инфляции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что летом 2020 года «пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее». Сложившаяся ситуация привела к тому, что «строительные организации уволили многих людей», а те «уехали». В результате «возник дефицит рабочей силы», причем «достаточно большой», сказал Собянин. «Я думаю, тысяч двести, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее», – приводит его слова РБК. Как пояснил мэр, это «потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти». Он указал, что «когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит». «Поэтому мы и видим усиление инфляции. Дальше ЦБ начинает ее притормаживать ростом ставок. В итоге всем становится хуже», – заявил глава города, добавив, что «бизнес адаптируется». В начале мая президент страны Владимир Путин заявил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Ученые назвали причины появления новых штаммов коронавируса 1 августа 2021, 14:28

Ученые из Института науки и технологии Австрии под руководством Федора Кондрашова выяснили, что новые варианты коронавируса начали распространяться после отмены ограничений во многих странах, исследование было опубликовано в научном журнале Scientific Report. Ученые построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных, сообщает РИА «Новости». Исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%). Также ученые подтвердили, что населению необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. Исследователи считают, что сегодня свободное перемещение несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации по миру, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Для того, чтобы избежать этого, эпидемиологические ограничения должны быть согласованы на международном уровне. Ранее эксперт допустил существование вируса SARS-CoV-2 с 2013 года. Жириновский назвал политическим пиаром позицию КПРФ и справороссов по прививкам 1 августа 2021, 12:18

Критика прививок от коронавируса со стороны ряда членов КПРФ и «Справедливой России – За правду» является попыткой привлечь избирателей, выступающих против вакцинации, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с партактивом на площадке молодежного образовательного форума «Территория смыслов». «Это в чистом виде террористическая деятельность, когда агитируют людей не принимать элементарные санитарные правила», – сказал Жириновский, подчеркнув, что без вакцинации не получится остановить пандемию. Политик усомнился в том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов привился от коронавируса, напомнив, что члены партии пренебрегали ношением масок, а депутат-коммунист Валерий Рашкин открыто выступал против прививки. «То же самое «Справедливая (Россия)». Они хотят подыграть тем, кто против, сказать им: «Голосуйте за нас», – заявил Жириновский. «Мы, ЛДПР, требуем запретить все партии, которые выступают против вакцины, против оздоровления», – добавил он, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что пандемия спутала систему координат политических партий в России. Тем временем общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечь новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов. Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Россиян предупредили о новом виде мошенничества с сертификатами о вакцинации 31 июля 2021, 17:55 Текст: Вера Басилая

Злоумышленники рассылают покупателям фальшивого документа о вакцинации сообщения об аресте врача, подпись которого в нем указана, предлагая за 50 тыс. рублей удалить данные о покупке сертификата, рассказали эксперты. В таких случаях мошенники нередко прибегают к шантажу, ведь за приобретение и хранение фальшивого сертификата заказчику грозит до года лишения свободы. «Продавцы нелегальных товаров и услуг будут использовать ситуацию по полной программе, сначала получив деньги за такую услугу, а потом шантажируя жертву и вытягивая из нее все до копейки», – приводит «Коммерсант» комментарий гендиректора Infosecurity a Softline Company Кирилла Солодовникова. Специалисты ожидают рост таких случаев мошенничества. «Клиент платежеспособен, раз купил поддельный сертификат, так что результативность подобных атак довольно высока», – считает начальник отдела информбезопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. Аналитики советуют россиянам незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и не отвечать на сообщения шантажистов. Ранее прокурор запросил 1 год и 4 месяца первому обвиняемому в подделке сертификатов вакцинации в Москве. До этого на юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса. Также правоохранительные органы в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров по подозрению в выдаче 60 поддельных документов о вакцинации. YouTube заблокировал телеканал Sky News Australia из-за своей политики по COVID 1 августа 2021, 20:05 Текст: Елена Мирошниченко

Телеканал Sky News Australia временно заблокирован на YouTube из-за политики платформы по COVID-19, говорится в сообщении телеканала. «Sky News Australia был временно заблокирован после проведенного YouTube обзора старых видео, опубликованных на канале. Недельная блокировка последовала за обзором контента на соответствие политике YouTube в отношении COVID-19», – приводит сообщение телеканала РИА «Новости». Телеканал подчеркнул, что признает право YouTube на проведение своей политики. Также Sky News Australia надеется, что в ближайшее время сможет снова публиковать новости и контент для своей аудитории. Телеканал отверг, что когда-либо отрицал существование COVID-19. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал доступ к роликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью.