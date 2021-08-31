В Дании призвали афганских беженцев не ехать в ЕС

Беженцы из Афганистана не должны ехать в Европу, они должны остаться в своем регионе, заявил министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе по прибытии на внеплановое заседание Совета ЕС на уровне глав МВД.

«Политический сигнал очень важен. Предложенный проект итогового заявления [Совета ЕС] очень четко формулирует, что люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача – стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались», – приводит его слова ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым помогать бежавшим из Афганистана людям, но по возможности будет оказывать им помощь в границах региона.

Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.