Германия пообещала оказать гуманитарную помощь афганцам вблизи их родины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым помогать бежавшим из Афганистана людям, но по возможности будет оказывать им помощь в границах региона.

«Мы хотим как можно большему числу людей дать возможность получить гуманитарное обеспечение вблизи их родины», – приводит ее слова ТАСС. Меркель также заявила, что «Германия готова сделать все», чтобы помочь решить вопросы гуманитарного характера в регионе.

Кроме того, канцлер ФРГ сообщила, что страна продолжит работать над эвакуацией тех афганцев, которые работали на германскую сторону. Меркель добавила, что таковых от 10 до 15 тыс.

По ее словам, германия говорит с рядом европейских стран о том, как устанавливать контакты с талибами в Кабуле или в регионе, но речи «о дипломатическом признании» не идет.

«Мы говорим с некоторыми странами – Францией, Великобританией, Нидерландами, Италией – о том, как мы в случае чего можем иметь временное или усиленное присутствие в Кабуле или регионе и сотрудничать там [между собой] на европейском уровне, чтобы вообще иметь возможность установить переговорные контакты с талибами», – сказала Меркель.

Напомним, Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск из Афганистана к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.