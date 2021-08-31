США потребовали от талибов не превращать Афганистан в базу террористов

Администрация США будет требовать от радикального движения «Талибан» (запрещено в России) не позволять использовать Афганистан в качестве базы для террористов, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте.

«Мы будем по-прежнему сосредоточены на борьбе с терроризмом. Талибы взяли на себя обязательство не допустить использования Афганистана террористическими группировками в качестве базы для проведения внешних операций, которые могут угрожать Соединенным Штатам и нашим союзникам», – приводит слова Блинкена ТАСС.

Глава американского внешнеполитического ведомства пояснил, что речь идет, в частности, о международной террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в России) и группировке «Исламское государство* в Хорасане», являющейся ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (запрещена в России). «Мы будем требовать от них (талибов) выполнения этого обязательства», – подчеркнул госсекретарь США.

«Но, хотя мы возлагаем надежды на «Талибан» (движение запрещено в России), это не означает, что мы будем полагаться на «Талибан» (движение запрещено в России). Мы будем тщательно следить за [террористическими] угрозами сами, и мы будем поддерживать мощный контртеррористический потенциал в регионе, чтобы нейтрализовать эти угрозы в случае необходимости, как мы продемонстрировали это за последние несколько дней, нанося удары по пособникам ИГ* (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство», ИГ) и непосредственным угрозам в Афганистане», – добавил госсекретарь.

Он подчеркнул, что при необходимости США продолжат проводить контртеррористические операции в Афганистане, как и в различных «местах по всему миру, где [у США] нет военного присутствия».

Ранее Блинкен заявил о готовности США работать с «Талибаном» (запрещено в России).

Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).

В прошлую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

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