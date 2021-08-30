Выборы-2021: ЛДПР потребовала запретить КПРФ, «Зеленые» предложили господдержку хозяев животных из приютов

ЛДПР призвала распустить и запретить КПРФ из-за «30 лет предательства». «Зеленые» предлагают ввести меры поддержки для тех, кто берет животных из приютов, а Сергей Миронов захотел закрепить за всеми школами и детскими садиками отдельных медицинских работников.

В ЛДПР раскритиковали лидера КПРФ Геннадия Зюганова за посещение храма в праздник Успения пресвятой Богородицы. «Бессовестные коммунисты! Сперва уничтожили храмы и монастыри, а теперь рассуждают о сплочении народа на базе духовности», – говорится в публикации Telegram-канала думской фракции ЛДПР, которую репостнул лидер партии Владимир Жириновский.

В заявлении также указано, что Зюганов якобы не стал препятствовать закрытию храмов в советские времена, не защищал СССР во время ГКЧП, «сдал победу Ельцину в 1996 году», а «в 1999 году не довел до конца импичмент Ельцину». «И так каждый год: представительство за предательством. Такие партии надо распускать и запрещать, а они сидят в парламенте 30 лет и учат нас, как любить Родину. Пора это заканчивать», – считают в ЛДПР.

«Зеленые» предлагают оказывать государственную поддержку всем, кто берет животных из приютов. Например, бесплатно оформлять страховые полисы на лечение питомцев. «Важно помогать, поощрять именно тех, кто ответственно относится к домашним животным. Безнадзорных животных на улицах не будет не тогда, когда человек их будет стерилизовать или истреблять, а тогда, когда не будет выбрасывать домашних животных на улицу», - считает сопредседатель партии «Зеленые» Сергей Шахматов.

«Справедливая Россия – За правду» призывает восстановить кадровый состав врачей и медсестер в детских образовательных учреждениях, чтобы за каждым зданием был закреплен отдельный специалист. «Раньше необходимость постоянного присутствия врача или медсестры в школе или детском саду не ставилась под сомнение. Вроде бы и сейчас никто с этим не спорит. Но фактически из-за начавшейся несколько лет назад оптимизации число медработников в детских учреждениях сократилось», – констатировал лидер партии Сергей Миронов.

Он напомнил, что многие школы и детские сады теперь формально объединяются в одно учреждение, хотя здания по-прежнему находятся на удалении друг от друга. «Получается, что на бумаге врач вроде как есть, а на деле – он совсем в другом здании. Случись что, сколько его ждать? Да и о какой эффективности можно говорить, если под надзором такого специалиста оказываются не несколько сот учеников, а больше тысячи?», – задался вопросом парламентарий.

По словам президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, критика лидера ЛДПР в адрес коммунистов понятна. «У КПРФ наблюдается рост рейтингов, а у ЛДПР – стагнация. Поэтому Жириновский атакует коммунистов по понятной болевой точке. Тем более, что ЛДПР есть за что критиковать наследников коммунистической идеологии с одной стороны, а с другой стороны – неискренних коммунистов-перевертышей», – пояснил собеседник.

Он также отметил, что Жириновский регулярно выступает с критикой КПРФ и ее лидера Геннадия Зюганова, но сейчас у этой критики есть конкретная причина. По словам политолога, «тема двуличности коммунистов может стать убедительной для протестной интеллигенции крупных городов». «Другое дело, что Жириновский эти голоса не получит», – заметил Минченко.

При этом собеседник допускает отток людей, «которые голосуют за КПРФ как за самую сильную оппозиционную партию, в сторону других партий». «Не думаю, что это будет «Справедливая Россия», поскольку справедливороссы в последнее время тоже левеют и уходят в сталинизм. Полагаю, что бенефициаром этой критики могут оказаться «Новые люди», которые также претендуют на протестный электорат КПРФ», – отметил политолог.

Что касается инициативы «Зеленых» оказывать государственную поддержку всем, кто берет животных из приютов, то она выглядит неубедительной. «Наличие двух «зеленых» партий в бюллетене делает нулевыми шансы прохождения любой из них в Госдуму. Для избирателя сейчас важен такой параметр, как «электобилити» (от английского election ability, прим. газеты ВЗГЛЯД) – вера в то, что партия пройдет барьер в 5% и готовность голосовать за победителя. Я думаю, «Зеленые» могут выступать с любыми инициативами, но дополнительных голосов им это не принесет. Избиратель не видит эту партию «победителем», – считает Минченко.

На этом фоне призыв лидера «Справедливой России» восстановить численность медработников в детских учреждениях также выглядит неоднозначно. «То, что детям нужна медицинская помощь в учебных заведениях, несомненно. Но, насколько я знаю, сейчас во всех школах уже есть медкабинет. Поэтому полагаю, что обращение Миронова касается тех школ, которые объединены в комплексы», – предположила политтехнолог Алена Август.

Она не исключает, что в таких учебных заведениях «в целях экономии медперсонал может быть сокращен». «Но и в этом случае необходимо обратить внимание на количество учеников, потому что школа в тысячу учеников – это одно, а комплекс в шесть тысяч человек – это другое», – подчеркнула собеседница.

«Но Миронов с электоральной точки зрения правильно обратил внимание на эту проблему. Теперь важно разобраться, как в этом вопросе устанавливаются нормы и учесть такие детали, как количество учащихся и расположения корпусов школы. Думаю, в этом случае нужно не рубить с плеча рубить в преддверии 1 сентября, а разобраться в ситуации», – заключила Август.

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